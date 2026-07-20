Corinthians define datas para quitar direitos de imagem
Timão vive crise financeira em meio a vencimentos em aberto
O Corinthians deve quitar, nesta segunda-feira (20), os direitos de imagem dos jogadores referentes ao mês de junho. A diretoria decidiu priorizar o pagamento dos vencimentos do elenco antes de realizar qualquer movimentação no mercado.
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A expectativa é que o clube utilize os recursos da Fatal Fans, patrocinadora recente da equipe, para efetuar o pagamento.
Os direitos de imagem referentes ao mês de maio, que já estão em atraso, devem ser quitados apenas na próxima semana. A intenção da diretoria é regularizar primeiro o pagamento de junho, cujo vencimento ocorre nesta segunda-feira (20), e, na sequência, acertar o débito pendente de maio.
Crise financeira no Corinthians
O Corinthians vive uma crise financeira e enfrenta dificuldades para quitar dívidas. O clube foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez.
Neste mês de julho, o Corinthians foi punido pelo não pagamento das multas aplicadas em três processos distintos, envolvendo as contratações de José Martínez, Charles e Talles Magno. Como o clube não quitou os valores dentro do prazo, recebeu uma nova sanção da Fifa.
A terceira punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).
Veja abaixo a sequência de jogos
- 19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- 20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão
- 21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil
- Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil
- 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
- Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
- 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
- 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão
Momento do Timão na temporada
No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.
Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.
Corinthians em 2026
- 37 jogos
- 16V | 11E | 10D
- 53% de aproveitamento
- 41 gols marcados (1.1 por jogo)
- 31 gols sofridos (0.8 gols sofridos)
🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!
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