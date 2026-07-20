logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Corinthians treina com dúvidas para duelo contra o Remo

Fernando Diniz não terá Garro, que cumpre suspensão

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
20/07/2026 13:32
Favorite o Lance! no Google
Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

O Corinthians trabalhou na manhã desta segunda-feira (20), no gramado da Neo Química Arena, de olho na partida diante do Remo, pelo Campeonato Brasileiro, que acontece na próxima quinta-feira (23), às 19h30, na casa do Timão.

  • Osmar Tabile acena com as mãos

    Corinthians define datas para quitar direitos de imagem

    Corinthians
    Há 1 hora
  • Memphis Depay faz sinal positivo com as mãos

    Corinthians define data para reapresentação de Memphis Depay

    Corinthians
    Há 1 hora
  • Kaio César em atuação pelo Corinthians contra o Grêmio, no Brasileirão

    Kaio César projeta sequência no Brasileirão e mira ‘fase artilheira’ no Corinthians

    Corinthians
    Há 1 dia

    • ➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

    Para o confronto, o técnico Fernando Diniz tem dúvidas. O atacante Vitinho e o lateral Hugo Faria seguem em transição física e podem desfalcar a equipe. A dupla não participou das atividades no gramado nesta segunda-feira (20) ao lado do restante do elenco.

    continua após a publicidade

    O zagueiro João Pedro Tchoca também é dúvida. O defensor se recupera de uma cirurgia para correção de hérnia inguinal, mas realizou trabalhos no gramado durante a atividade.

    Para o duelo, Fernando Diniz não poderá contar com o meio-campista Rodrigo Garro, que cumpre suspensão. O meia Zakaria Labyad aparece como o substituto mais provável.

    continua após a publicidade
  • Messi passando a braçadeira de capitão para Di MAría na Seleção da Argentina

    Sem Di María, Messi ainda não foi campeão pela seleção argentina

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 minutos
  • Elenco da GeTV reunido antes da Copa do Mundo

    Luana Maluf, da GeTV, critica post do canal envolvendo Palmeiras: 'Decepção'

    Fora de Campo
    Há 10 minutos
  • Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina

    Barcelona ultrapassa Botafogo e Santos em recorde da Copa do Mundo

    Futebol Internacional
    Há 21 minutos

    • Por fim, Memphis Depay, que está de férias após a disputa da Copa do Mundo e tem situação contratual indefinida, não deve ser relacionado. O atacante Kayke, que se recupera de uma grave lesão no joelho, também permanece fora da equipe.

    Elenco do Corinthians reunido
    Corinthians treinou no gramado da Neo Química Arena (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

    Veja abaixo a sequência de jogos

    • 19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • 20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão
    • 21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil
    • Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil
    • 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
    • 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
    • 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão

    Momento do Timão na temporada

    No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.

    continua após a publicidade

    Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.

    Corinthians em 2026

    1. 37 jogos
    2. 16V | 11E | 10D
    3. 53% de aproveitamento
    4. 41 gols marcados (1.1 por jogo)
    5. 31 gols sofridos (0.8 gols sofridos)

    🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!
    *18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Osmar Tabile acena com as mãos

    Corinthians

    Corinthians define datas para quitar direitos de imagem

    Há 1 hora
    Memphis Depay faz sinal positivo com as mãos

    Corinthians

    Corinthians define data para reapresentação de Memphis Depay

    Há 2 horas
    Kaio César em atuação pelo Corinthians contra o Grêmio, no Brasileirão

    Corinthians

    Kaio César projeta sequência no Brasileirão e mira 'fase artilheira' no Corinthians

    Há 1 dia
    Diniz comanda treino do Corinthians no CT Joaquim Grava

    Corinthians

    Diniz promove testes no elenco, e Corinthians fará treino aberto de olho no Brasileirão

    Há 1 dia
    Santos vai mandar jogo na Neo Química Arena, estádio do Corinthians (Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão)

    Corinthians

    Corinthians sofre transfer ban da CBF e fica impedido de registrar jogadores

    Há 2 dias
    Pedro Raul com as mãos na cabeça

    Corinthians

    Em baixa, Pedro Raul enfrenta impasse para deixar o Corinthians

    Há 2 dias
    Mais LANCE!
    Fernando Diniz faz sinal com as mãos durante treino do Corinthians

    Diniz comanda treino tático do Corinthians de olho no Remo

    Yago Gonçalves antes de entrar em campo

    Filho do Terrão rescinde com o Corinthians e acerta com clube da Série D

    Memphis Depay durante treinamento no Corinthians

    Memphis volta às redes e aumenta mistério sobre futuro no Corinthians

    Camisa do Corinthians para o duelo contra o Cascavel

    Cavese anuncia contratação de Rafael Juwer, ex-goleiro da base do Corinthians

    André faz sinal de "silêncio" em jogo do Corinthians

    Corinthians: André supera fase difícil, recupera prestígio e volta ao radar europeu

    Felipe Teresa foge da marcação de jogadores do Palmeiras

    Atacante do Palmeiras faz golaço do meio-campo contra o Corinthians no Sub-20; assista

    Pedro Milans em dividida durante treino do Corinthians

    Corinthians intensifica preparação, e Diniz faz testes em treino tático

    André comemora gol pelo Corinthians

    Juventus estuda oferta para contratar André, do Corinthians

    Rafael Guanaes com o boné do Mirassol

    Ex-Corinthians, Inter e Cruzeiro: Mirassol anuncia seis reforços

    Arte Palmeiras x Corinthians

    Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao jogo decisivo pelo Brasileirão Sub-20

    Goleiro Kauê com a camisa do Corinthians

    De promessa da base a multa milionária: a ascensão de Kauê no Corinthians

    Elenco do Corinthians durante trabalho no CT

    Em transição física, Hugo e Vitinho ficam mais perto de voltar ao Corinthians

    Atacante Wilfried Zaha com a camisa do Charlotte FC

    Ex-atacante da seleção da Inglaterra é oferecido ao Corinthians