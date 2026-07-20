Corinthians treina com dúvidas para duelo contra o Remo
Fernando Diniz não terá Garro, que cumpre suspensão
O Corinthians trabalhou na manhã desta segunda-feira (20), no gramado da Neo Química Arena, de olho na partida diante do Remo, pelo Campeonato Brasileiro, que acontece na próxima quinta-feira (23), às 19h30, na casa do Timão.
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Para o confronto, o técnico Fernando Diniz tem dúvidas. O atacante Vitinho e o lateral Hugo Faria seguem em transição física e podem desfalcar a equipe. A dupla não participou das atividades no gramado nesta segunda-feira (20) ao lado do restante do elenco.
O zagueiro João Pedro Tchoca também é dúvida. O defensor se recupera de uma cirurgia para correção de hérnia inguinal, mas realizou trabalhos no gramado durante a atividade.
Para o duelo, Fernando Diniz não poderá contar com o meio-campista Rodrigo Garro, que cumpre suspensão. O meia Zakaria Labyad aparece como o substituto mais provável.
Por fim, Memphis Depay, que está de férias após a disputa da Copa do Mundo e tem situação contratual indefinida, não deve ser relacionado. O atacante Kayke, que se recupera de uma grave lesão no joelho, também permanece fora da equipe.
Veja abaixo a sequência de jogos
- 19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- 20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão
- 21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil
- Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil
- 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
- Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
- 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
- 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão
Momento do Timão na temporada
No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.
Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.
Corinthians em 2026
- 37 jogos
- 16V | 11E | 10D
- 53% de aproveitamento
- 41 gols marcados (1.1 por jogo)
- 31 gols sofridos (0.8 gols sofridos)
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