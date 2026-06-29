Se vencer o Japão, quem o Brasil enfrenta nas oitavas da Copa do Mundo? Seleção encara o Japão nesta segunda e pode enfrentar Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas

Após encerrar a fase de grupos na liderança do Grupo C da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira volta suas atenções para o início do mata-mata. O primeiro compromisso, válido pela segunda fase, será nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), contra o Japão. Se confirmar a classificação, o Brasil poderá enfrentar um caminho desafiador nas oitavas de final.

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Oitavas de final: Haaland pode ser o primeiro grande desafio do Brasil na Copa do Mundo

Se vencer o Japão, o Brasil enfrentará Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final. A partida está prevista para o próximo domingo, 5 de julho. Entre os possíveis adversários, os noruegueses inspiram mais cuidado por conta do atacante Haaland, artilheiro da equipe, com quatro gols marcados nesta Copa do Mundo. Por outro lado, a seleção europeia chega pressionada após sofrer uma goleada por 4 a 1 para a França.

Como chega o Brasil à segunda fase?

O Brasil estreou na Copa do Mundo com um empate diante do Marrocos, que contou com uma atuação abaixo da equipe de Carlo Ancelotti, mas teve o brilho de Vinícius Júnior, que marcou o primeiro gol brasileiro na competição. A segunda partida, contra o Haiti, marcou a primeira vitória brasileira no Mundial e encaminhou a classificação para a segunda fase. Um jogo que, em análise, não se pode tirar muito, mas o triunfo por 3 a 0 contra os haitianos ajudou a dar confiança para a equipe. Já no terceiro e último, contra a Escócia, em um novo 3 a 0, a Seleção fez a melhor apresentação na fase de grupos e apresentou clara evolução na Copa do Mundo, algo que parece ser o objetivo de Ancelotti: crescer ao longo do torneio. O Brasil avançou como líder do grupo C, com sete pontos, sete gols marcados e apenas um sofrido na primeira fase.

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Com jogos da fase de mata-mata já definidos, Brasil se prepara para encarar o Japão (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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Como chega o Japão?

O Japão chega à segunda fase depois de terminar a fase de grupos na segunda colocação do grupo F. A equipe japonesa estreou com um empate intenso em 2 a 2 com a Holanda, depois goleou por 4 a 0 sobre a Tunísia na segunda rodada e confirmou a classificação com um empate em 1 a 1 diante da Suécia. Com uma vitória e dois empates, os japoneses somaram cinco pontos e avançaram, embalados por um ataque eficiente, que marcou sete gols nos três jogos da primeira fase.

A partida entre a Seleção Brasileira e o Japão acontece nesta segunda (29), às 14h (de Brasília), em Houston, em busca de um lugar nas oitavas de final. O jogo entre Costa do Marfim e Noruega, que definem o adversário do Brasil em caso de classificação, acontece amanhã, (30), às 14h (de Brasília), em Dallas, nos Estados Unidos.

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