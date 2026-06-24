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Baila! Em volta de Neymar, Vini Jr brilha, e Brasil bate Escócia

Craque do Real marca duas vezes e garante primeiro lugar do grupo para a Seleção

PorMárcio IannaccaEnviado Especial
24/06/2026 21:07
Atualizado há 14 minutos
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O atacante brasileiro Vinicius Junior comemora com a mão na cabeça após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Escócia e Brasil, no Miami Stadium, em Miami Gardens.
Vini Jr comemora gol em Brasil x Escócia (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

Vini Jr chamou a responsabilidade, decidiu mais uma vez e comandou a festa brasileira em Miami. Com dois gols e participação decisiva durante toda a partida, o camisa 7 liderou a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia nesta quarta-feira (24), garantindo o Brasil no primeiro mata-mata da Copa do Mundo. A noite ainda reservou um capítulo especial para a Seleção: o retorno de Neymar aos gramados, coroando uma atuação que confirmou o protagonismo de Vini Jr e o crescimento da equipe de Carlo Ancelotti.

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    • Com o resultado, aliado à vitória do Marrocos por 4 a 2 sobre o Haiti, o Brasil garantiu a primeira colocação do Grupo C. A equipe comandada por Carlo Ancelotti agora aguarda a definição do Grupo F para conhecer o adversário no primeiro mata-mata da Copa (Holanda, Japão ou Suécia). O próximo compromisso da Seleção será na segunda-feira, em Houston, em busca de mais um passo rumo ao sonho do hexacampeonato.

    Baila, Vini Jr

    A aposta de Carlo Ancelotti em Rayan deu resultado logo nos primeiros minutos. Aos sete, o jovem atacante pressionou Robertson na saída de bola, roubou a posse e serviu Vini Jr, que apareceu livre para abrir o placar para a Seleção Brasileira. A dupla seguiu sendo o principal destaque ofensivo do time. Vini Jr mostrou intensidade sem a bola e velocidade nos contra-ataques, chegando a puxar uma arrancada pelo lado direito e finalizar de três dedos com perigo. Pouco depois, voltou a pressionar a marcação escocesa, recuperou a bola de McLean e balançou as redes, mas o árbitro anulou o lance ao marcar falta na origem da jogada — em lance revisado pelo VAR.

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    Após a pausa para hidratação e a anulação do segundo gol, o Brasil reduziu o ritmo e permitiu que a Escócia avançasse suas linhas. Os britânicos cresceram na partida e levaram perigo, principalmente em cobranças de escanteio, embora sem exigir grandes intervenções de Alisson. Na reta final da etapa inicial, Rayan voltou a aparecer com frequência, participando mais da construção das jogadas, recuperando bolas e até arriscando um chute de fora da área que passou sem direção. A Seleção ainda esteve perto de ampliar com Matheus Cunha, mas guardou o segundo gol para os acréscimos. Bruno Guimarães levantou na área e Vini Jr apareceu para cabecear firme, marcar seu segundo gol na partida e o quarto dele nesta Copa do Mundo.

    Neymar retorna aos gramados

    O segundo tempo começou com a Escócia tentando reagir, mas encontrou um Alisson seguro debaixo das traves. O goleiro brasileiro fez grande defesa em cabeçada de McTominay e evitou que os escoceses diminuíssem a vantagem. Na resposta, aos seis minutos, Paquetá lançou Vini Jr em velocidade. O camisa 7 avançou livre em direção ao gol, mas parou na defesa do goleiro adversário.

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    Enquanto o Brasil controlava a partida, um personagem passou a dominar as arquibancadas de Miami. Aos 14 minutos, os gritos por Neymar ganharam força mais uma vez, aumentando a expectativa pela volta do camisa 10. Pouco depois, Bruno Guimarães fez uma linda jogada e encontrou Matheus Cunha, que finalizou com precisão para marcar o terceiro gol brasileiro.

    O terceiro gol aumentou a festa da torcida. Neymar foi chamado para o aquecimento e recebeu apoio dos torcedores, que passaram a pedir sua entrada de forma ainda mais intensa. Antes da mudança, Alisson voltou a aparecer com boas intervenções para impedir qualquer reação escocesa. Até que, aos 27 minutos, Carlo Ancelotti chamou Neymar, que teve boa movimentação e fez a alegria de quem acompanhou a classificação da Seleção em Miami.

    Neymar volta à Seleção no jogo entre Brasil x Escócia pela Copa do Mundo
    Neymar conversa com Ancelotti antes de entrar em campo (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    O zagueiro McKenna, da Escócia, saiu jogando errado e deixou a bola nos pés de Rayan. O ex-jogador do Vasco recuperou o lance e cruzou para Vini Jr abrir o marcador. Que falha!

    Deu aula 🏅

    Bruno Guimarães fez mais uma excelente partida com a camisa da Seleção Brasileira. O jogador não marca os gols, mas tem sido fundamental na marcação e na armação dos lances. Foi dele a jogada no terceiro gol do Brasil, marcado por Matheus Cunha.

    Ficou abaixo 📉

    A defesa do Escócia vacilou em vários momentos da partida. A Seleção Brasileira soube aproveitar e construiu a vitória por 3 a 0.

    Ei, juiz!📣

    O árbitro mexicano Cesar Ramos marcou falta de Vini Jr em McLean e anulou o que seria o segundo gol da Seleção Brasileira aos 24 minutos do primeiro tempo. O juiz foi chamado pelo VAR e observou falta do brasileiro. E se fosse o Messi? Sem falar em escanteio claro para o Brasil em lance de Rayan.

    Não vou ver isso sozinho 👀

    Rayan entrou muito bem na vaga de Raphinha, lesionado. O jogador foi bem ativo na partida e, no fim do primeiro tempo, quase marcou um golaço ao driblar um defensor da Escócia e bater colocado. O goleiro Gunn fez uma ótima defesa, evitando o terceiro gol do Brasil.

    ✅ FICHA TÉCNICA
    Brasil 3 x 0 Escócia
    Copa do Mundo - Grupo C - 3ª rodada

    📅 Data e hora: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)
    🥅 Gols: Vini Jr (7'/1ºT), Vini Jr (48'/1ºT); Matheus Cunha (15'/2ºT)
    🟨 Cartões amarelos: Danilo e Fabinho (Brasil); Christie (Escócia)
    🏟️ Público: 64.478 presentes

    BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
    Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Gabriel Martinelli); Rayan (Endrick), Vini Jr e Matheus Cunha (Neymar).

    ESCÓCIA (Técnico: Steve Clarke)
    Gunn, Patterson (Ralston), McKenna, Hendry e Robertson (Tierney); Ferguson, Mclean, Gannon-Doak (Christie) e McGinn (Curtis); McTominay e Shankland (Adams).

    🧑‍⚖️ Árbitro: Cesar Ramos (MEX), auxiliado por Alberto Morin (MEX) e Marco Bisguerra (MEX).

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