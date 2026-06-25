Japão empata com Suécia e irá encarar o Brasil na segunda fase da Copa
Japoneses saíram na frente com Maeda, mas sofreram o empate com golaço de Elanga
Japão e Suécia empataram em 1 a 1, nesta terça-feira (23), no AT&T Stadium, em Dallas (EUA), pela última rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. Em uma partida marcada por lesões no primeiro tempo, as emoções ficaram para a etapa final, quando Daizen Maeda abriu o placar para os japoneses, mas Anthony Elanga buscou a igualdade com um golaço poucos minutos depois.
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Com o resultado, o Japão ficou na segunda colocação do Grupo F irá encarar a Seleção Brasileira na segunda fase da Copa do Mundo, na segunda-feira (29), às 14h. Já os suecos, que terminaram em terceiro, irão esperar o fim da fase de grupos para conhecer o adversário — por enquanto é a França.
Primeiro tempo
O primeiro tempo foi equilibrado, apesar de poucas chances criadas por ambos os lados. A Suécia assustou primeiro com um chute de Bernhardsson defendido por Suzuki, mas o Japão tomou o controle das ações e criou as melhores chances na reta final, quase abrindo o placar com Nakamura em um chute cruzado espalmado por Zetterström. O jogo também contou com lesões, forçando a substituição precoce dos zagueiros Hien, do lado sueco, e Itakura, pelo lado japonês, sendo substituídos por Lucas Bergvall e Shogo Taniguchi, respectivamente.
Segundo tempo
No retorno do intervalo, o Japão voltou superior e chegou perto do gol com Kamada, que parou em grande defesa de Zetterström, mas o lance foi anulado por impedimento. Porém, na chegada seguinte ao ataque, em grande jogada coletiva, Daizen Maeda apareceu nas costas da defesa sueca e superou o goleiro para, enfim, abrir o placar para os japoneses em Dallas. Com o gol sofrido, a Suécia foi ao ataque e, poucos minutos após ter sofrido o gol, conseguiu chegar ao empate com golaço de Anthony Elanga.
A Suécia seguiu no campo de ataque e quase virou com Isak, mas parou no goleiro Suzuki. Os suecos seguiram melhores no jogo, enquanto os japoneses buscaram os contra-ataques, levando perigo com Koki Ogawa completando cruzamento rasteiro, mas isolando. Nos minutos finais, a seleção europeia pressionou, mas o empate se manteve até o apito final após grandes defesas de Zion Suzuki.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
Com a Suécia atrás no placar, Anthony Elanga recebeu na ponta direita, cortou para a perna esquerda e soltou um foguete para surpreender o goleiro Zion Suzuki e igualar o placar.
Deu aula 🏅
Zion Suzuki foi o melhor jogador em campo em Japão e Suécia. O goleiro japonês fez grandes defesas que mantiveram o empate no placar.
Ficou abaixo 📉
A dupla de ataque da Suécia, Viktor Gyökeres e Alexander Isak, não fizeram bom jogo. Os atacantes tiveram atuação apagada e pouco contribuíram para a seleção sueca.
✅ Ficha técnica
Japão 🆚 Suécia
Copa do Mundo 2026 – 3ª rodada do Grupo F
📆 Data e horário: quinta-feira, 25 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: AT&T Stadium, Dallas, Estados Unidos
🥅 Gols: Daizen Maeda (11'/2ºT, 1-0), Anthony Elanga (17'/2ºT, 1-1)
🟨 Cartões amarelos: Shogo Taniguchi (JAP); Viktor Gyökeres (SUE)
🟥 Cartões vermelhos:
Japão (Técnico: Hajime Moriyasu)
Zion Suzuki; Hiroki Ito, Ko Itakura (Shogo Taniguchi) e Ayumu Seko (Tsuyoshi Watanabe); Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka e Keito Nakamura (Yuto Nagatomo); Daizen Maeda, Ritsu Doan (Junya Ito) e Ayase Ueda (Koki Ogawa).
Suécia (Técnico: Graham Potter)
Jacob Widell Zetterström; Isak Hien (Lucas Bergvall), Gustaf Lagerbielke e Gabriel Gudmundsson (Benjamin Nygren); Alexander Bernhardsson (Daniel Svensson), Victor Lindelöf (Carl Starfelt), Yasin Ayari e Elliot Stroud (Ken Sema); Anthony Elanga, Viktor Gyökeres e Alexander Isak.
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