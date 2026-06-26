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Dembélé brilha com hat-trick, e França joga Haaland no caminho do Brasil

Seleção de Haaland enfrenta a Costa do Marfim na segunda fase da Copa do Mundo

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 18:13
Atualizado há 2 minutos
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Dembélé comemora gol marcada pela França na Copa do Mundo com Mbappé
Dembélé comemora gol da França na Copa do Mundo com Mbappé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A França confirmou o favoritismo, goleou a Noruega por 4 a 1 nesta sexta-feira (26), no Gillette Stadium, em Foxborough, Estados Unidos, e garantiu a liderança do Grupo I da Copa do Mundo. O grande nome da partida foi Ousmane Dembélé, autor de três gols da França ainda no primeiro tempo, enquanto Doué fechou a goleada na etapa final. Além da classificação em primeiro lugar, o resultado interfere diretamente no caminho da Seleção Brasileira na competição.

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    Dembélé e Mbappé, de camisas brancas, se abraçam e comemoram o terceiro gol da França contra a Noruega
    Dembélé comemora o terceiro gol da França contra a Noruega com Mbappé (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

    França domina e Dembélé aparece

    A França começou a partida com mais posse de bola e controle das ações. Mesmo já classificados, os Bleus entraram em campo com força máxima para confirmar a liderança do grupo, tentando impor ritmo diante de uma Noruega que também já estava vaga assegurada.

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    O grande protagonista foi Dembélé. Criticado após a estreia tímida, o atacante respondeu em campo com uma atuação decisiva. Com movimentação constante, velocidade e precisão nas finalizações, o jogador foi o principal responsável por desmontar a defesa norueguesa.

    A Noruega tentou responder, mas encontrou dificuldades para transformar as chegadas em perigo real. A defesa francesa conseguiu controlar boa parte das ações do camisa 9, enquanto os Bleus aproveitaram melhor os espaços deixados pelo adversário.

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    Noruega desconta, mas França transforma vitória em goleada

    Mesmo em desvantagem, a Noruega ainda conseguiu diminuir o placar e ensaiou uma reação. No entanto, a França não permitiu que o jogo escapasse do controle. Aos 48 minutos do segundo tempo, Doué apareceu para fechar a conta. Após cruzamento na área, o camisa 20 subiu bem e cabeceou no canto, tirando do goleiro Selvik, para decretar o 4 a 1.

    Nos minutos finais, Mbappé deixou o campo para a entrada de Mateta, enquanto Koundé foi substituído por Gusto. Pelo lado norueguês, Hauge e Nusa entraram nas vagas de Schjelderup e Bobb.

    Visão do Lance! 💡

    A vitória da França teve impacto direto no chaveamento da Copa do Mundo. Mais do que confirmar a força dos Bleus, o resultado colocou Haaland e a Noruega como possíveis adversários do Brasil já na sequência do mata-mata. Para a Seleção, o caminho ficou mais pesado: antes de pensar em fases mais longas, será preciso passar pelo Japão e, depois, por Costa do Marfim ou Noruega.

    Deu aula 🏅

    Ousmane Dembélé. Depois de ser questionado nas primeiras partidas, o atacante fez sua melhor atuação na Copa do Mundo. Marcou três vezes, decidiu o jogo e mostrou por que segue como uma das principais armas ofensivas da França.

    Ficou abaixo 📉

    Staale Solbakken. A seleção chegou ao confronto embalada pela classificação, mas não conseguiu competir no mesmo ritmo da França. O técnico da Noruega optou por deixar Haaland e a cavalaria principal no banco. Com isso, o a seleção não teve chances contra o poderoso ataque francês.

    ✅ FICHA TÉCNICA

    FRANÇA 4 x 1 NORUEGA
    Copa do Mundo 2026 – 3ª rodada do Grupo I

    📆 Data e horário: sexta-feira, 26 de junho de 2026
    📍 Local: Gillette Stadium, em Foxborough, Estados Unidos
    Gols: Dembélé (6'/1T, 19'/1T e 31'/1T), Aasgaard (20'/1T) e Doué (48'/2T);

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