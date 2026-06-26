Dembélé brilha com hat-trick, e França joga Haaland no caminho do Brasil
Seleção de Haaland enfrenta a Costa do Marfim na segunda fase da Copa do Mundo
A França confirmou o favoritismo, goleou a Noruega por 4 a 1 nesta sexta-feira (26), no Gillette Stadium, em Foxborough, Estados Unidos, e garantiu a liderança do Grupo I da Copa do Mundo. O grande nome da partida foi Ousmane Dembélé, autor de três gols da França ainda no primeiro tempo, enquanto Doué fechou a goleada na etapa final. Além da classificação em primeiro lugar, o resultado interfere diretamente no caminho da Seleção Brasileira na competição.
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Caso o Brasil confirme o favoritismo diante do Japão na segunda fase da Copa, enfrentará nas oitavas o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, já definido após a rodada desta sexta-feira.
França domina e Dembélé aparece
A França começou a partida com mais posse de bola e controle das ações. Mesmo já classificados, os Bleus entraram em campo com força máxima para confirmar a liderança do grupo, tentando impor ritmo diante de uma Noruega que também já estava vaga assegurada.
O grande protagonista foi Dembélé. Criticado após a estreia tímida, o atacante respondeu em campo com uma atuação decisiva. Com movimentação constante, velocidade e precisão nas finalizações, o jogador foi o principal responsável por desmontar a defesa norueguesa.
A Noruega tentou responder, mas encontrou dificuldades para transformar as chegadas em perigo real. A defesa francesa conseguiu controlar boa parte das ações do camisa 9, enquanto os Bleus aproveitaram melhor os espaços deixados pelo adversário.
Noruega desconta, mas França transforma vitória em goleada
Mesmo em desvantagem, a Noruega ainda conseguiu diminuir o placar e ensaiou uma reação. No entanto, a França não permitiu que o jogo escapasse do controle. Aos 48 minutos do segundo tempo, Doué apareceu para fechar a conta. Após cruzamento na área, o camisa 20 subiu bem e cabeceou no canto, tirando do goleiro Selvik, para decretar o 4 a 1.
Nos minutos finais, Mbappé deixou o campo para a entrada de Mateta, enquanto Koundé foi substituído por Gusto. Pelo lado norueguês, Hauge e Nusa entraram nas vagas de Schjelderup e Bobb.
Visão do Lance! 💡
A vitória da França teve impacto direto no chaveamento da Copa do Mundo. Mais do que confirmar a força dos Bleus, o resultado colocou Haaland e a Noruega como possíveis adversários do Brasil já na sequência do mata-mata. Para a Seleção, o caminho ficou mais pesado: antes de pensar em fases mais longas, será preciso passar pelo Japão e, depois, por Costa do Marfim ou Noruega.
Deu aula 🏅
Ousmane Dembélé. Depois de ser questionado nas primeiras partidas, o atacante fez sua melhor atuação na Copa do Mundo. Marcou três vezes, decidiu o jogo e mostrou por que segue como uma das principais armas ofensivas da França.
Ficou abaixo 📉
Staale Solbakken. A seleção chegou ao confronto embalada pela classificação, mas não conseguiu competir no mesmo ritmo da França. O técnico da Noruega optou por deixar Haaland e a cavalaria principal no banco. Com isso, o a seleção não teve chances contra o poderoso ataque francês.
✅ FICHA TÉCNICA
FRANÇA 4 x 1 NORUEGA
Copa do Mundo 2026 – 3ª rodada do Grupo I
📆 Data e horário: sexta-feira, 26 de junho de 2026
📍 Local: Gillette Stadium, em Foxborough, Estados Unidos
⚽ Gols: Dembélé (6'/1T, 19'/1T e 31'/1T), Aasgaard (20'/1T) e Doué (48'/2T);
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