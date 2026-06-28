Só quatro jogadores da Seleção Brasileira seguem sem atuar na Copa do Mundo Ancelotti utilizou 22 dos 26 convocados; Léo Pereira, Bremer, Ederson e Weverton ainda não atuaram

Carlo Ancelotti, nos três jogos da fase de grupos, deu oportunidade a 22 dos 26 jogadores da Seleção Brasileira que foram convocados para a Copa do Mundo. O técnico italiano, dentro das possibilidades e divergência de minutagem, rodou o elenco entre os confrontos contra Marrocos, Haiti e Escócia, deixando apenas quatro jogadores sem atuar até o momento: os zagueiros Bremer e Léo Pereira e os goleiros Weverton e Ederson.

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A atuação abaixo contra o Marrocos fez com que a Seleção optasse por alterar a escalação contra o Haiti, com Danilo assumindo o lugar de Ibañez na lateral direita e Matheus Cunha herdando a vaga de ataque no lugar de Igor Thiago. No jogo contra o Haiti, a lesão de Raphinha abriu espaço para Rayan, que substituiu o camisa 11 no jogo contra os haitianos e foi o titular contra a Escócia na última rodada da fase de grupos. Contra os escoceses, Neymar também ganhou seus primeiros momentos na Copa do Mundo, atuando por cerca de 20 minutos na vitória por 3 a 0 da Seleção Brasileira.

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Atuaram nos três jogos: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vini Jr. e Matheus Cunha;

Atuaram em dois jogos: Fabinho, Danilo Santos, Raphinha, Rayan, Gabriel Martinelli e Endrick;

Atuaram em um jogo: Ibañez, Alex Sandro, Ederson Santos, Luiz Henrique, Igor Thiago e Neymar;

Ainda não atuaram: os goleiros Ederson e Weverton, além dos zagueiros Bremer e Léo Pereira.

Weverton com Ancelotti no treino do Brasil (Mauro PIMENTEL / AFP)

Com isso, apenas Léo Pereira, Bremer, Weverton e Ederson ainda não tiveram suas oportunidades na Copa do Mundo de 2026. Até mesmo o meia Ederson Santos, convocado após a primeira rodada para a vaga do lateral Wesley, já entrou em campo e teve suas minutagens, mesmo que baixas, como também é o caso de Danilo Santos, Ibañez, Igor Thiago e Luiz Henrique.

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As novas e talvez inéditas oportunidades podem acontecer na próxima segunda-feira (29), quando a Seleção Brasileira encara o Japão, às 14h (de Brasília), em Houston. A partida é válida pela segunda fase da Copa do Mundo e vale a classificação para as oitavas de final do Mundial.

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