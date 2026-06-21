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Japão domina e vence Tunísia no jogo mil na história das Copas

Ayase Ueda marcou duas vezes e garantiu virtualmente a seleção japonesa no mata-mata

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 02:58
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No jogo mil da história das Copas do Mundo, o Japão venceu a Tunísia por 4 a 0 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)
No jogo mil da história das Copas do Mundo, o Japão venceu a Tunísia por 4 a 0 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

O Japão venceu a Tunísia por 4 a 0, na madrugada deste domingo (21), pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. A partida realizada no Gigante de Acero, em Monterrey (MEX) foi o milésimo jogo na história do Mundial, que contou com gols de Daichi Kamada, Ayase Ueda (duas vezes) e Junya Ito. O resultado garantiu virtualmente a classificação dos japoneses e eliminiou os tunisianos.

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    Na última rodada do grupo, o Japão retorna a Dallas para encarar a Suécia, na quinta-feira (25), às 20h. No mesmo dia e horário, a Tunísia irá enfrentar a Holanda, em Kansas City.

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    Como foi o jogo 1000 na história das Copas?

    Logo nos primeiros minutos, o Japão chegou rápido ao ataque e abriu o placar com Daichi Kamada após cruzamento rasteiro de Keito Nakamura. Os japoneses seguiram no ataque e, após chute de Ayase Ueda, o goleiro Aymen Dahmen fez grande defesa após a trajetória da bola mudar após desvio da defesa. Do outro lado, mesmo com troca de treinador no intervalo do primeiro para o segundo jogo, a Tunísia não conseguia chegar ao ataque, e apostava em chutes de longe e bolas aéreas.

    Superior na partida, o Japão seguiu no ataque e, em um belo chute de fora da área, Ayase Ueda ampliou a vantagem antes do intervalo. No segundo tempo, mesmo com mudanças, a Tunísia seguiu sem fazer frente e ainda viu Junya Ito e Ayase Ueda marcarem o terceiro e o quarto, respectivamente, e selar o placar

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    Na tabela, o Japão assumiu a segunda colocação, com os mesmos quatro pontos da líder Holanda, mas com um gol a menos marcado — terceiro critério de desempate. Do outro lado os tunisianos seguem zerados e estão eliminados da competição.

    No jogo mil da história das Copas do Mundo, o Japão venceu a Tunísia por 4 a 0 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)
    No jogo mil da história das Copas do Mundo, o Japão venceu a Tunísia por 4 a 0 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

    Jogos centenários das Copas do Mundo

    1. Jogo 100: Uruguai 1x3 Áustria - 1954
    2. Jogo 200: Inglaterra 4x2 Alemanha Ocidental - 1966
    3. Jogo 300: Itália 1x0 Áustria/Alemanha Ocidental 2 x 2 Holanda - 1978
    4. Jogo 400: Argentina 1x0 Uruguai - 1986
    5. Jogo 500: Nigéria 2 x 0 Grécia/Bulgária 2 x 0 Argentina - 1994
    6. Jogo 600: França 0x0 Uruguai - 2002
    7. Jogo 700: Espanha 1x3 França - 2006
    8. Jogo 800: Alemanha 2x2 Gana - 2014
    9. Jogo 900: França 4x2 Croácia - 2018
    10. Jogo 1000: Japão 4x0 Tunísia - 2026

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