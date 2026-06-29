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Quem é Zion Suzuki, goleiro que colocou o Japão no caminho do Brasil na Copa do Mundo?

Elogiado por Ancelotti, goleiro garantiu o segundo lugar da seleção japonesa no Grupo F

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 08:15
Supervisionado porThiago Fernandes,
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O goleiro Zion Suzuki, de camisa vermelha com mangas longas, acena para os torcedores presentes em Japão x Suécia após o jogo da Copa do Mundo
Zion Suzuki foi um dos destaques do Japão na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: MOLLY DARLINGTON / GETTY IMAGES)

O goleiro Zion Suzuki, de 23 anos, foi um dos destaques do Japão na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Nos primeiros três jogos, o arqueiro de 1,90m somou 12 defesas e ajudou a seleção nipônica a garantir o segundo lugar do Grupo F, com cinco pontos, para enfrentar o Brasil na segunda fase, nesta segunda-feira (29).

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    Considerado uma das maiores promessas do futebol japonês, Zion Suzuki nasceu em Newark, cidade com o maior número de habitantes de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Filho de pai ganês-americano e mãe japonesa, ele se mudou para Urawa, na Terra do Sol Nascente, ainda criança.

    Foi justamente no tradicional Urawa Red Diamonds que Suzuki se desenvolveu nas categorias de base e, posteriormente, foi promovido ao time principal, em 2021. Na ocasião, tinha 16 anos e se tornou o jogador mais jovem da história do clube a assinar um contrato profissional.

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    Pelo Red Diamonds, foi campeão da Liga dos Campeões da Ásia, da Copa do Imperador e da Supercopa do Japão. Ele ainda teve uma passagem por empréstimo pelo Sint-Truiden, da Bélgica, antes de ser contratado pelo Parma, em julho de 2024.

    O goleiro passou a ser convocado para a seleção japonesa com frequência após a Copa de 2022, quando os Samurais Azuis foram eliminados pela Croácia nas oitavas de final, nos pênaltis. Desde então, ele se estabeleceu na meta japonesa e assumiu a condição de titular.

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    São 27 partidas com a camisa do Japão, sendo 16 delas sem ser vazado (59,25% do total), e 17 gols sofridos (média de 0,62 por jogo). Na Copa do Mundo, o goleiro segurou empates preciosos contra Holanda (2 a 2) e Suécia (1 a 1), além de ter tido uma atuação firme na vitória sobre a Tunísia (4 a 0).

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    O goleiro Zion Suzuki, de camisa vermelha com mangas longas, faz uma defesa no jogo entre Japão e Suécia pela Copa do Mundo
    Zion Suzuki totalizou 12 defesas na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

    Suzuki se destaca pela envergadura e pela qualidade na saída de bola, sendo capaz de realizar lançamentos que chegam ao campo de ataque. Primeiro goleiro japonês a atuar no Campeonato Italiano, ele segue no Parma e fala o idioma do país fluentemente.

    Fora de campo, o goleiro é um grande apreciador de café e faz questão de moer os próprios grãos em casa. Seu sonho é conquistar a Liga dos Campeões da Europa.

    — Quero me tornar um dos melhores goleiros do mundo e vencer a Liga dos Campeões... Isso pode parecer irreal, como algo saído de um anime, mas nunca se sabe o que pode acontecer — afirmou Suzuki, em entrevista concedida durante a Copa do Mundo.

    ➡️ Brasil x Japão: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Sob os olhares de Ancelotti: 'Joga no meu time'

    Ancelotti com o Brasil na Copa do Mundo
    Ancelotti à beira do gramado pelo Brasil na Copa do Mundo (Foto: Joao Bravo/Sports Press Photo / SPP) Photo / Folhapress)

    Em coletiva de imprensa realizada neste domingo (28), o técnico Carlo Ancelotti foi questionado sobre qual jogador japonês monitora de perto. O nome de Zion Suzuki veio à tona, recebendo elogios por parte do treinador da Seleção Brasileira.

    — Tem um japonês que estou seguindo porque ele joga no meu time, que era o Parma. O Suzuki, ele tem feito um grande trabalho e é muito respeitado na minha região — disse Ancelotti, que jogou no Parma e possui um carinho especial pelo clube.

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