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Com Memphis em campo, Holanda empata com o Japão na estreia da Copa do Mundo

Camisa 10 do Corinthians entrou ao longo da segunda etapa, mas não brilhou

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
14/06/2026 18:56
Atualizado há 2 minutos
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Holanda e Japão ficaram no empate em 2 a 2 (Foto: Aric Becker / AFP)
Holanda e Japão ficaram no empate (Photo by Aric Becker / AFP)

Holanda e Japão empataram em 2 a 2 e protagonizaram um grande jogo na tarde deste domingo (14), no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. A Laranja Mecânica esteve à frente do placar em duas oportunidades, com gols de Van Dijk e Summerville, mas os japoneses mostraram poder de reação e buscaram o empate com Nakamura e Kamada. O atacante Memphis Depay, do Corinthians, começou no banco de reservas e entrou durante o segundo tempo.

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    • Na próxima rodada, a Holanda enfrenta a Suécia no próximo sábado (20), às 14h (de Brasília), em Houston. Já o Japão encara a Tunísia no dia seguinte, às 01h, no Estádio El Gigante de Acero.

    Holanda superior na primeira parte do jogo

    Apesar da superioridade japonesa nos 15 minutos iniciais, a melhor oportunidade do primeiro tempo foi da Holanda, quando Malen finalizou com força e exigiu grande defesa de Zion Suzuki. Com Kamada responsável pela articulação das jogadas ofensivas da equipe asiática, o Japão manteve presença no ataque, mas viu a Holanda crescer após a metade da etapa inicial, assumir o controle da posse de bola e criar as principais chances, especialmente em jogadas aéreas. Dumfries apareceu livre na segunda trave e cabeceou para fora, enquanto Malen e Van de Ven também levaram perigo pelo alto, parando na atuação segura do goleiro japonês. Antes do intervalo, porém, o Japão voltou a ameaçar com finalizações de Nakamura e Ueda dentro da área

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    O segundo tempo começou da mesma forma que terminou o primeiro: com a Holanda pressionando e buscando o gol em jogadas aéreas. A estratégia deu resultado logo aos cinco minutos, quando Gravenberch cruzou para a área e Van Dijk subiu sozinho para cabecear. A bola ainda beijou a trave antes de morrer no fundo da rede. A resposta japonesa veio rapidamente. Aos 11 minutos, Nakamura recebeu na entrada da área e acertou um chute rasteiro no canto para empatar o confronto. Com o jogo mais aberto e veloz, a Holanda voltou a ficar em vantagem pouco depois, quando Summerville finalizou de fora da área e acertou o canto do goleiro japonês. Nos acréscimos, Kamada desviou o cabeceio de Ogawa e marcou o gol de empate.

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    Na reta final da partida, o Japão conseguiu buscar o empate. Em cobrança de escanteio, Ogawa subiu mais alto que a defesa holandesa e cabeceou em direção ao gol. Antes de a bola cruzar a linha, porém, Kamada desviou de leve e garantiu a igualdade no placar, decretando o 2 a 2 no confronto.

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    Deu aula 🏅

    Crysencio Summerville, atacante do West Ham, foi o principal destaque da partida. Com velocidade e mobilidade pelos lados do campo, o jogador levou grande perigo à defesa japonesa durante o segundo tempo e marcou o gol que garantiu o resultado. Nos números, apresentou eficiência máxima: acertou 86% dos passes que tentou, completou o único passe decisivo da partida e converteu a única finalização que realizou, sendo decisivo para o triunfo holandês.

    Ficou abaixo 📉

    Artilheiro da seleção japonesa, o atacante Ueda, do Feyenoord, encontrou dificuldades para se desvencilhar da marcação holandesa e teve participação discreta no setor ofensivo. Com poucas oportunidades de receber a bola em condições favoráveis, o centroavante criou pouco durante a partida. Por característica, Ueda depende de um maior volume de jogo ao seu redor para potencializar suas movimentações e gerar chances de perigo, algo que não aconteceu diante da sólida defesa da Holanda.

    Japão buscou empate nos acréscimos em jogo movimentado nos Estados Unidos (Foto: Aric Becker / AFP)

    Confira as informações do jogo entre Holanda x Japão

    ✅ Ficha técnica
    Holanda 2🆚2 Japão
    Copa do Mundo

    📆 Data e horário: domingo, 14 de junho de 2026, às 17h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio de Dallas, nos Estados Unidos
    🥅 Gols: Van Dijk (05'/2°T) e Summerville (18'/2°T) Holanda; Nakamura (11'/2°T) e Kamada (43'/2°T) Japão;
    🟨 Cartões amarelos: Summerville e Memphis (HOL);
    🟥 Cartões vermelhos: x

    ARBITRAGEM
    🟨 Árbitro: Ismail Elfath (EUA)
    🚩 Assistentes: Corey Parker e Kyle Atkins (EUA)
    🖥️ VAR: Katia Garcia (MEX)

    Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; De Jong, Gravenberch (Aké) e Reijnders (Timber); Summerville (Koopmeiners), Gakpo (Brobbey) e Malen (Memphis). (Técnico: Ronald Koeman)

    Japão: Zion Suzui; Watanabe (Tomiyasu), Taniguchi, Hiroki Ito e Doan (Sugawara); Kamada, Sano, Kubo (Ogawa) e Nakamura; Maeda (Junya Ito) e Ueda (Shiogai). (Técnico: Hajime Moriyasu)

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