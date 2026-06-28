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Intensidade do Japão liga alerta e desafia evolução da Seleção Brasileira na Copa

Velocidade, pressão alta e movimentação constante da equipe japonesa preocupam a Seleção

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 18:10
Atualizado há 39 minutos
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Jogadores do Japão perfilados em partida da Copa do Mundo de 2026
Jogadores do Japão perfilados em partida da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/Fifa)

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Depois de vencer Haiti e Escócia, a Seleção Brasileira chega ao mata-mata para enfrentar o Japão na fase 16 avos da Copa do Mundo cercada por uma dúvida: o time realmente evoluiu ou ainda não foi suficientemente testado? A resposta começa a ser construída nesta segunda-feira (29), contra os japoneses. Dono de um dos estilos mais intensos deste Mundial, o adversário representa o primeiro grande desafio da equipe de Carlo Ancelotti desde o empate com Marrocos na estreia.

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    O motivo tem nome: intensidade. A seleção japonesa transformou a velocidade, a movimentação constante e a pressão sem bola em sua principal identidade. É justamente esse aspecto que mais preocupa a comissão técnica brasileira e que foi destacado por dois personagens que conhecem bem o futebol internacional: Éder Militão e Zico.

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    Velocidade japonesa preocupa até quem está fora da Copa

    Mesmo lesionado e fora do Mundial, Éder Militão fez questão de alertar para o momento vivido pelos japoneses. Para o zagueiro, o crescimento da equipe vai muito além dos resultados.

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    — Pra mim, o Japão vive um dos melhores momentos que estão vivendo como equipe e como jogadores. Eles estão mostrando que estão aí no jogo, têm jogadores bons. Tem que tomar cuidado, porque eles estão correndo o tempo todo, então temos que tomar cuidado com essa equipe — afirmou Militão ao "SporTV".

    Quem faz uma leitura semelhante é Zico. Ídolo no Japão e profundo conhecedor do futebol asiático, o ex-camisa 10 do Brasil, que treinou a seleção japonesa, acredita que a movimentação será o maior desafio para a Seleção.

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    — É um jogo em que os dois times propõem jogo. O Brasil precisa ter cuidado com a velocidade e a movimentação dos caras, porque eles não param. Já fizeram bem contra a Escócia, mas no jogo contra Marrocos você viu que o pessoal estava perdido. O posicionamento e a movimentação fizeram diferença — analisou o Galinho ao podcast "B.A.R.C.A.S.T".

    A análise dos dois encontra respaldo no que o Japão vem apresentando dentro de campo.

    Um time que muda sem perder a identidade

    Este é o sétimo ano de Hajime Moriyasu no comando da seleção japonesa e sua segunda Copa do Mundo à frente da equipe. Em 2022, liderou o Japão em um grupo com Espanha e Alemanha. Agora, voltou a colocar a seleção no mata-mata, desta vez atrás apenas da Holanda. Mais do que os resultados, Moriyasu consolidou uma identidade de intensidade, velocidade e organização que tornou o Japão um dos times mais difíceis de enfrentar nesta Copa.

    Hajime Moriyasu, treinador do Japão na Copa do Mundo de 2026, durante partida no Mundial
    Hajime Moriyasu é treinador do Japão na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

    O Japão pode ser definido como um verdadeiro "camaleão" tático. Embora mantenha uma estrutura com três zagueiros na maior parte do tempo, a equipe adapta seus comportamentos de acordo com o adversário. Os alas alternam a altura no campo, um dos defensores ganha liberdade para participar da construção das jogadas e o meio-campo modifica constantemente a ocupação dos espaços. Tudo isso acontece sem que o time perca organização.

    Essa versatilidade explica por que o Japão manteve o alto nível competitivo mesmo diante de adversidades. Sem o capitão Wataru Endo, lesionado, a equipe preservou sua identidade e seguiu atuando com intensidade. Antes da Copa, venceu a Inglaterra em pleno Wembley. No Mundial, confirmou que o bom momento não era acaso ao avançar ao mata-mata com uma campanha consistente.

    Alerta ao Brasil: pressão alta e intensidade do Japão durante os 90 minutos

    Uma das principais características do Japão que exige atenção do Brasil nesta decisão da Copa do Mundo é a forma como pressiona o adversário. Os atacantes iniciam a marcação imediatamente após a perda da posse, enquanto os meio-campistas encurtam os espaços e dificultam qualquer saída de bola. A equipe praticamente obriga o rival a tomar decisões sob pressão. Foi justamente um cenário semelhante que criou dificuldades ao Brasil no empate contra o Marrocos.

    Contra Haiti e Escócia, a equipe de Carlo Ancelotti encontrou espaços, aproveitou falhas defensivas e construiu goleadas. Diante do Japão, porém, dificilmente terá o mesmo conforto. A intensidade dos asiáticos exige concentração máxima do primeiro ao último minuto.

    Ritsu Doan comemora gol com os companheiros na Copa do Mundo 2026
    Ritsu Doan é uma dos principais jogadores do Japão para encarar o Brasil na Copa do Mundo (Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP)

    Zion Suzuki muda a lógica da pressão

    Outro diferencial do Japão nesta Copa que pode dificultar a vida do Brasil está na saída de bola. O goleiro Zion Suzuki não se limita às defesas: participa ativamente da construção das jogadas e tem qualidade com os pés. Em vez de afastar a bola, costuma atrair a marcação adversária para criar espaço aos zagueiros, quebrando a primeira linha de pressão e acelerando a transição ofensiva.

    Na prática, isso significa que uma pressão brasileira desorganizada pode favorecer justamente o cenário que o Japão procura: encontrar espaços para atacar.

    Ueda lidera um ataque em constante movimentação

    No setor ofensivo, Ayase Ueda é a principal referência. Artilheiro da última edição do Campeonato Holandês, o atacante se destaca menos pela força física e mais pela inteligência tática. Com frequência, deixa a área para abrir espaços e atacar às costas da defesa.

    Ao seu lado, Daichi Kamada é o responsável por organizar as ações ofensivas e distribuir passes que quebram linhas de marcação. Já Maeda explora a velocidade para atacar em profundidade e acelerar as transições. A movimentação constante do trio obriga os defensores adversários a permanecerem atentos durante toda a partida.

    Brasil também pode explorar os espaços

    Se a intensidade japonesa preocupa, ela também oferece oportunidades. Os alas avançam constantemente e, em muitos momentos, até os zagueiros participam da construção ofensiva. Quando a equipe perde a posse, surgem espaços que podem ser aproveitados.

    Taniguchi, por exemplo, não tem a velocidade como principal característica. Se Vini Jr e Matheus Cunha conseguirem acelerar os contra-ataques, o Brasil poderá transformar a agressividade do Japão em um caminho para criar chances e desequilibrar o confronto.

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    Afinal, o que o Brasil precisa fazer para vencer o Japão na Copa?

    1. Suportar a pressão alta sem perder a posse de bola nos primeiros passes;
    2. Manter concentração durante os 90 minutos, já que a intensidade japonesa não diminui;
    3. Evitar uma marcação desorganizada, que pode facilitar a saída de bola de Zion Suzuki;
    4. Controlar a movimentação de Ueda, Kamada e Maeda, que trocam constantemente de posição;
    5. Explorar os espaços nas costas dos alas, principalmente em contra-ataques com Vini Jr e Matheus Cunha;
    6. Aproveitar as transições ofensivas, principal vulnerabilidade do sistema japonês quando perde a posse.
    Arte com guia tático de como o Brasil pode superar o Japão e avançar às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026
    Como o Brasil pode superar o Japão e avançar às oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/IA)
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