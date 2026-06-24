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Quantos gols faltam para Vini Jr. ultrapassar Messi? Veja artilharia da Copa

Camisa 7 do Brasil chega ao quarto gol no Mundial

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 19:40
Atualizado há 4 minutos
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Vini Jr. comemora o gol que abriu o placar para o Brasil contra a Escócia |
Vini Jr. comemora o gol que abriu o placar para o Brasil contra a Escócia (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

A briga pela artilharia é uma das maiores atrações da Copa do Mundo. E, nesta quarta-feira, Vini Jr., logo aos sete minutos de jogo contra a Escócia, em Miami, abriu o placar. Aos 48, o camisa 7 ampliou, chegando ao quarto gol no Mundial.

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    O camisa 7 brasileiro, que também marcou na estreia, no 1 a 1 com o Marrocos e nos 3 a 0 sobre o Haiti, na segunda rodada, é, por ora, o quarto maior goleador do Mundial. Vini Jr. tem o mesmo número de gols do norueguês Erling Haaland e do francês Kylian Mbappé, atrás apenas do artilheiro Lionel Messi (5), da Argentina.

    Rayan participou do primeiro gol de Vini Jr.

    Vini Jr. abriu o placar nesta quarta-feira após uma lambança da zaga escocesa. Rayan pressionou a saída de bola, e o camisa 7 da seleção brasileira teve talento e tranquilidade para driblar o goleiro Andy Robertson.

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    Aos 27, o ídolo do Real Madrid ampliou, mas o árbitro marcou falta no zagueiro da Escócia, anulando o que seria o segundo gol brasileiro.

    Nos acréscimos do primeiro tempo, Vini Jr., de cabeça, fez seu quarto gol nesta Copa

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    Nessa partida, a seleção dirigida pelo italiano Carlo Ancelotti busca a liderança do Grupo C.

    Quantos gols Vini Jr tem em Copas do Mundo?

    Somando as duas edições que disputou, Vini Jr acumula quatro gols em Copas do Mundo.

    Copa do Mundo 2022

      1.
    1. 1 gol em 4 jogos (Coreia do Sul)

    Copa do Mundo 2026

      1.
    1. 4 gols em 3 jogos (Marrocos, Haiti e Escócia)

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    Vini Jr comemora gol junto com Rayan pela Seleção Brasileira (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
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