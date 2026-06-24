logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Ronaldinho Gaúcho aparece à beira do campo antes de Brasil x Escócia

Ex-jogador falou com jogadores antes do confronto pela Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 19:07
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Ronaldinho fala com jogadores da Seleção Brasileira antes de partida contra a Escócia
Ronaldinho fala com jogadores da Seleção Brasileira antes de partida contra a Escócia (Foto: Reprodução)

O início do confronto entre Brasil e Escócia, desta quarta-feira (24), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo, foi marcado pela presença ilustre de Ronaldinho Gaúcho. O craque da Seleção Brasileira esteve presente na entrada dos jogadores em campo.

continua após a publicidade
  • Lucas Paquetá e Vini Jr dançam em comemoração de gol do Brasil contra o Haiti

    Qual ‘música de gol’ a Seleção Brasileira escolheu para a Copa do Mundo?

    Seleção Brasileira
    Há 1 hora
  • Scott McTominay de camisa azul escura sorrindo

    Rival da Seleção Brasileira tenta pôr fim a jejum histórico

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Lance!

    Seleção Brasileira, Marrocos e mais: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (24/06)?

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas

    • ➡️ Fair play é critério de desempate na Copa: entenda pontuação e impacto para o Brasil

    De forma inesperada e nada discreta, o pentacampeão mundial cumprimentou alguns jogadores brasileiros, que entravam em campo. Um dos que fizeram questão de para para falar com o Bruxo foi o atacante Neymar.

    ➡️ Como ficou o Grupo B da Copa do Mundo? Veja os classificados

    Além do camisa 10 da Seleção Brasileira, Ronaldinho Gaúcho também chegou a ter um breve momento com o técnico Carlo Ancelotti. O italiano ficou alguns segundos falando com o ex-jogador antes de se direcionar para o banco de reservas.

    continua após a publicidade
    Carlo Ancelotti abraça Ronaldinho Gaúcho antes de Brasil x Escócia
    Carlo Ancelotti abraça Ronaldinho Gaúcho antes de Brasil x Escócia (Foto: Reprodução)

    Brasil x Escócia

    O confronto desta quarta-feira (24) é válido pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira entra em campo na busca de garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo na primeira colocação da chave.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Para isto acontecer, o Brasil precisa vencer a Escócia e torcer contra o Marrocos na partida contra o Haiti, que acontece de forma simultânea. Vale destacar, que um empate contra os escoceses já garante a classificação para a próxima fase do Mundial.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Hard Rock Stadium em Brasil x Escócia (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
    Seleção BrasileiraBrasil x Escócia: brasileiros dominam arquibancadas em clima amigávelHá 8 minutos
    Vini Jr comemora o seu gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Futebol InternacionalCucurella sobre dupla com Vini Jr no Real Madrid: 'Se não voltar para marcar'Há 13 minutos
    Jogadores da Escócia agradecem apoio da torcida após derrota para o Marrocos
    Copa do Mundo 2026Confira escalação da Escócia contra o BrasilHá 34 minutos
    Ancelotti e Neymar durante treino da Seleção
    Futebol InternacionalDepois de 36 dias afastado, Neymar está de volta. O que esperar dele nessa Copa?Há 56 minutos
    Thomas Tuchel, treinador da Inglaterra, de casaco preto, cruza os braços durante partida contra Gana, pela Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Tuchel defende astro após discussão com treinador adversário na CopaHá 57 minutos
    Jogadores da Suíça comemoram abraçados a vitória sobre o Canadá na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Como ficou o Grupo B da Copa do Mundo? Veja os classificadosHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Rayan entra na vaga de Raphinha
    Carlo Ancelotti explica escolha de Rayan para Brasil x Escócia
    Ibrahimovic
    Ibrahimovic debocha de Cristiano Ronaldo após vitória na Copa do Mundo
    Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)
    Estatísticas da Copa do Mundo: Seleção que mais finalizou ainda não marcou
    Lele-Fluminense-Madureira-Carioca
    Fluminense amplia empréstimo de Lelê até junho de 2027
    Golovima Alajbegovića comemora o gol com o gesto de silêncio após abrir o placar para a seleção da Bósnia contra o Catar
    Bósnia e Herzegovina vence Catar e encaminha vaga inédita na Copa do Mundo
    Vargas e Manzambi comemoram gol marcado
    Promessa brilha, Suíça vence o Canadá e garante liderança do Grupo B da Copa do Mundo
    Kerem Akturkoglu arrisca chute para a Turquia
    Seleção que mais finalizou nesta Copa do Mundo ainda não marcou gols
    Jesse Marsch consola Ismael Koné após lesão em Canadá x Catar (Foto: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES)
    Fifa pune jogador do Catar que quebrou perna de canadense na Copa do Mundo
    Alan Brazil abraça ex-companheiro Trevor Francis
    Brasil x Escócia: seleção escocesa já teve jogador chamado Brazil; relembre
    Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo
    Inglaterra avalia condições físicas de astros antes de decisão na Copa
    Douglas Santos se lamenta por chance desperdiçada em Brasil x Haiti
    Fair play é critério de desempate na Copa: entenda pontuação e impacto para o Brasil
    Laporte, da Espanha, em entrevista coletiva na Copa do Mundo
    Laporte projeta Espanha contra o Uruguai: 'Sabem do que somos capazes'
    Matheus Cunha, Vini Jr e Lucas Paquetá comemorando o segundo gol do Brasil contra o Haiti na Copa do Mundo
    Colunistas do Lance! projetam o confronto entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo