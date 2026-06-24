Ronaldinho Gaúcho aparece à beira do campo antes de Brasil x Escócia
Ex-jogador falou com jogadores antes do confronto pela Copa do Mundo
O início do confronto entre Brasil e Escócia, desta quarta-feira (24), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo, foi marcado pela presença ilustre de Ronaldinho Gaúcho. O craque da Seleção Brasileira esteve presente na entrada dos jogadores em campo.
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De forma inesperada e nada discreta, o pentacampeão mundial cumprimentou alguns jogadores brasileiros, que entravam em campo. Um dos que fizeram questão de para para falar com o Bruxo foi o atacante Neymar.
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Além do camisa 10 da Seleção Brasileira, Ronaldinho Gaúcho também chegou a ter um breve momento com o técnico Carlo Ancelotti. O italiano ficou alguns segundos falando com o ex-jogador antes de se direcionar para o banco de reservas.
Brasil x Escócia
O confronto desta quarta-feira (24) é válido pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira entra em campo na busca de garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo na primeira colocação da chave.
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Para isto acontecer, o Brasil precisa vencer a Escócia e torcer contra o Marrocos na partida contra o Haiti, que acontece de forma simultânea. Vale destacar, que um empate contra os escoceses já garante a classificação para a próxima fase do Mundial.
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