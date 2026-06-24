Especialista de arbitragem bate o martelo em gol anulado de Vini Jr
Atacante teve gol anulado em Brasil x Escócia pela Copa do Mundo
O Brasil saiu na frente do placar do placar contra a Escócia, nesta quarta-feira (24), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira chegou a balançar as redes em duas oportunidades antes dos 23 minutos do primeiro tempo, mas teve um gol anulado.
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Na transmissão da partida, pelo "SBT", a especialista em arbitragem Nadine Basttos, criticou a anulação do segundo gol de Vini Jr no confronto. De acordo com a ex-árbitra o atacante brasileiro não cometeu uma falta no lance.
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Em campo, a arbitragem não marcou nenhum irregularidade na roubada de bola do camisa 7, que origina a jogada. Mas com a interferência do VAR, o árbitro reviu o lance e marcou a irregularidade. Decisão criticada por Nadine Basttos.
— O Vini Jr toma a frente do lance. Depois que o jogador da Escócia chuta ele. Não foi falta — analisou a especialista de arbitragem.
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