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Especialista de arbitragem bate o martelo em gol anulado de Vini Jr

Atacante teve gol anulado em Brasil x Escócia pela Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 19:36
Atualizado há 1 minutos
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Vini Jr comemora gol com o punho cerrado em Brasil x Escócia pela Copa do Mundo de 2026
Vini Jr comemora gol em Brasil x Escócia pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

O Brasil saiu na frente do placar do placar contra a Escócia, nesta quarta-feira (24), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira chegou a balançar as redes em duas oportunidades antes dos 23 minutos do primeiro tempo, mas teve um gol anulado.

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    Na transmissão da partida, pelo "SBT", a especialista em arbitragem Nadine Basttos, criticou a anulação do segundo gol de Vini Jr no confronto. De acordo com a ex-árbitra o atacante brasileiro não cometeu uma falta no lance.

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    Em campo, a arbitragem não marcou nenhum irregularidade na roubada de bola do camisa 7, que origina a jogada. Mas com a interferência do VAR, o árbitro reviu o lance e marcou a irregularidade. Decisão criticada por Nadine Basttos.

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    — O Vini Jr toma a frente do lance. Depois que o jogador da Escócia chuta ele. Não foi falta — analisou a especialista de arbitragem.

    Nadine Basttos, especialista em arbitragem, em participação no programa do Galvão Bueno, no SBT
    Nadine Basttos, especialista em arbitragem, em participação no programa do Galvão Bueno, no SBT (Foto: Reprodução)

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