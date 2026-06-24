Quantos gols Vini Jr tem em Copas do Mundo? Veja quantos gols o camisa 7 marcou em Copas do Mundo

Com os dois gols marcados diante da Escócia, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, nesta quarta-feira (24), o atacante do Brasil chegou a quatro gols em Mundiais e consolidou sua melhor participação no torneio nesta edição a chegar a 3 tentos.

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O camisa 7 da Seleção Brasileira havia balançado as redes apenas uma vez na Copa do Mundo de 2022. Já na edição disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, Vini Jr vive um momento muito mais decisivo e alcançou a marca de quatro gols em apenas três partidas.

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Vini Jr cresce em protagonismo na Copa de 2026

Após uma participação discreta em termos de números na Copa do Catar, o atacante assumiu papel de destaque na campanha brasileira em 2026. O gol contra a Escócia ampliou sua sequência positiva e reforçou a importância do jogador no setor ofensivo da equipe.

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Além da eficiência diante do gol, Vini Jr tem sido um dos atletas mais participativos do Brasil no torneio, aparecendo com frequência nas principais jogadas de ataque da Seleção.

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Quantos gols Vini Jr tem em Copas do Mundo?

Somando as duas edições que disputou, Vini Jr acumula quatro gols em Copas do Mundo.

Copa do Mundo 2022

1 gol em 4 jogos (Coreia do Sul)

Copa do Mundo 2026

4 gols em 3 jogos (Marrocos, Haiti e 2x Escócia)

Total

5 gols em 7 jogos

Vini Jr se aproxima dos grandes artilheiros brasileiros

Aos 25 anos, o atacante ainda tem tempo para subir na lista dos maiores goleadores do Brasil em Copas do Mundo. Com a Seleção chegando ao mata-mata, Vini Jr terá novas oportunidades para aumentar sua contagem e fortalecer sua trajetória na principal competição do futebol mundial.

O crescimento do camisa 7 também reflete sua evolução como protagonista da equipe. Depois de chegar ao Mundial de 2022 como uma promessa em ascensão, o jogador desembarcou em 2026 como uma das principais referências técnicas do Brasil e vem correspondendo dentro de campo.

Veja lista dos brasileiros com mais gols em Copas

1º) Ronaldo – 15 gols

2º) Pelé – 12

3º) Ademir – 9

3º) Vavá – 9

3º) Jairzinho – 9

6º) Leônidas da Silva – 8

6º) Neymar – 8

6º) Rivaldo – 8

9º) Careca – 7

9º) Bebeto – 6

9º) Rivellino – 6

Vini Jr marcou pela terceira vez na Copa de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

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