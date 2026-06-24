logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Quantos gols Vini Jr tem em Copas do Mundo?

Veja quantos gols o camisa 7 marcou em Copas do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 19:30
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Vini Jr. dribla o goleiro da Escócia para abrir o placar
Vini Jr. dribla o goleiro da Escócia para abrir o placar (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Com os dois gols marcados diante da Escócia, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, nesta quarta-feira (24), o atacante do Brasil chegou a quatro gols em Mundiais e consolidou sua melhor participação no torneio nesta edição a chegar a 3 tentos.

continua após a publicidade
  • Vini Jr bate nas mãos de Rayan na comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia

    Torcedores de Flamengo e Vasco reagem a gol em Brasil x Escócia: ‘União Flasco’

    Fora de Campo
    Há 9 minutos
  • Hard Rock Stadium em Brasil x Escócia (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

    Brasil x Escócia: brasileiros dominam arquibancadas em clima amigável

    Seleção Brasileira
    Há 45 minutos
  • Vini Jr comemora o seu gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

    Cucurella sobre dupla com Vini Jr no Real Madrid: ‘Se não voltar para marcar’

    Futebol Internacional
    Há 52 minutos

    • O camisa 7 da Seleção Brasileira havia balançado as redes apenas uma vez na Copa do Mundo de 2022. Já na edição disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, Vini Jr vive um momento muito mais decisivo e alcançou a marca de quatro gols em apenas três partidas.

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Vini Jr cresce em protagonismo na Copa de 2026

    Após uma participação discreta em termos de números na Copa do Catar, o atacante assumiu papel de destaque na campanha brasileira em 2026. O gol contra a Escócia ampliou sua sequência positiva e reforçou a importância do jogador no setor ofensivo da equipe.

    continua após a publicidade

    Além da eficiência diante do gol, Vini Jr tem sido um dos atletas mais participativos do Brasil no torneio, aparecendo com frequência nas principais jogadas de ataque da Seleção.

    ➡️Vini Jr marca contra a Escócia e vira artilheiro da era Ancelotti na Seleção
    ➡️Quantos gols faltam para Vini Jr. ultrapassar Messi? Veja artilharia da Copa

    continua após a publicidade

    Quantos gols Vini Jr tem em Copas do Mundo?

    Somando as duas edições que disputou, Vini Jr acumula quatro gols em Copas do Mundo.

    Copa do Mundo 2022

    1. 1 gol em 4 jogos (Coreia do Sul)

    Copa do Mundo 2026

    1. 4 gols em 3 jogos (Marrocos, Haiti e 2x Escócia)

    Total

    1. 5 gols em 7 jogos

    Vini Jr se aproxima dos grandes artilheiros brasileiros

    Aos 25 anos, o atacante ainda tem tempo para subir na lista dos maiores goleadores do Brasil em Copas do Mundo. Com a Seleção chegando ao mata-mata, Vini Jr terá novas oportunidades para aumentar sua contagem e fortalecer sua trajetória na principal competição do futebol mundial.

    O crescimento do camisa 7 também reflete sua evolução como protagonista da equipe. Depois de chegar ao Mundial de 2022 como uma promessa em ascensão, o jogador desembarcou em 2026 como uma das principais referências técnicas do Brasil e vem correspondendo dentro de campo.

    Veja lista dos brasileiros com mais gols em Copas

    1º) Ronaldo – 15 gols
    2º) Pelé – 12
    3º) Ademir – 9
    3º) Vavá – 9
    3º) Jairzinho – 9
    6º) Leônidas da Silva – 8
    6º) Neymar – 8
    6º) Rivaldo – 8
    9º) Careca – 7
    9º) Bebeto – 6
    9º) Rivellino – 6

    Vini Jr comemorando gol contra Escócia
    Vini Jr marcou pela terceira vez na Copa de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Everaldo Marques é escalado para narrar os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Cena de Everaldo Marques em Escócia x Brasil viraliza: 'Não tem'Há 5 minutos
    PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)
    Copa do Mundo 2026PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em Brasil x EscóciaHá 5 minutos
    Vini Jr. comemora o gol que abriu o placar para o Brasil contra a Escócia |
    Seleção BrasileiraVini Jr iguala feito de Ronaldo Fenômeno e entra para a história das CopasHá 10 minutos
    Vini Jr teve seu gol anulado na primeira etapa de Brasil x Escócia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Copa do MundoGol anulado de Vini Jr em Escócia x Brasil gera revolta: 'Roubo'Há 18 minutos
    Vini Jr. comemora o gol que abriu o placar para o Brasil contra a Escócia |
    Copa do Mundo 2026Quantos gols faltam para Vini Jr. ultrapassar Messi? Veja artilharia da CopaHá 20 minutos
    Vini Jr comemora gol com o punho cerrado em Brasil x Escócia pela Copa do Mundo de 2026
    Copa do Mundo 2026Especialista de arbitragem bate o martelo em gol anulado de Vini JrHá 23 minutos

    Mais LANCE!

    Vini Jr marca contra a Escócia e vira artilheiro da era Ancelotti na Seleção
    Vini Jr bate nas mãos de Rayan na comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia
    Torcedores de Flamengo e Vasco reagem a gol em Brasil x Escócia: 'União Flasco'
    Hard Rock Stadium em Brasil x Escócia (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
    Brasil x Escócia: brasileiros dominam arquibancadas em clima amigável
    Vini Jr comemora o seu gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Cucurella sobre dupla com Vini Jr no Real Madrid: 'Se não voltar para marcar'
    Ancelotti e Neymar durante treino da Seleção
    Depois de 36 dias afastado, Neymar está de volta. O que esperar dele nessa Copa?
    Muricy Ramalho aponta cenário ideal para Neymar em Brasil x Escócia: 'Tranquilo'
    Rayan entra na vaga de Raphinha
    Carlo Ancelotti explica escolha de Rayan para Brasil x Escócia
    Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)
    Estatísticas da Copa do Mundo: Seleção que mais finalizou ainda não marcou
    Ancelotti durante Brasil x Haiti
    Decisão de Ancelotti em Brasil x Escócia chama atenção: 'Vai passar sufoco'
    Kerem Akturkoglu arrisca chute para a Turquia
    Seleção que mais finalizou nesta Copa do Mundo ainda não marcou gols
    Vestiário da Seleção Brasileira preparado para Brasil x Escócia
    Escalação: sem Neymar e com Rayan, Brasil está definido contra a Escócia
    Brasil x Escócia - Lance!TV
    AO VIVO: Assista ao duelo entre Brasil e Escócia com o Lance!TV
    Alan Brazil abraça ex-companheiro Trevor Francis
    Brasil x Escócia: seleção escocesa já teve jogador chamado Brazil; relembre