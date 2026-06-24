Quantos gols Vini Jr tem em Copas do Mundo?
Veja quantos gols o camisa 7 marcou em Copas do Mundo
Com os dois gols marcados diante da Escócia, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, nesta quarta-feira (24), o atacante do Brasil chegou a quatro gols em Mundiais e consolidou sua melhor participação no torneio nesta edição a chegar a 3 tentos.
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O camisa 7 da Seleção Brasileira havia balançado as redes apenas uma vez na Copa do Mundo de 2022. Já na edição disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, Vini Jr vive um momento muito mais decisivo e alcançou a marca de quatro gols em apenas três partidas.
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Vini Jr cresce em protagonismo na Copa de 2026
Após uma participação discreta em termos de números na Copa do Catar, o atacante assumiu papel de destaque na campanha brasileira em 2026. O gol contra a Escócia ampliou sua sequência positiva e reforçou a importância do jogador no setor ofensivo da equipe.
Além da eficiência diante do gol, Vini Jr tem sido um dos atletas mais participativos do Brasil no torneio, aparecendo com frequência nas principais jogadas de ataque da Seleção.
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Quantos gols Vini Jr tem em Copas do Mundo?
Somando as duas edições que disputou, Vini Jr acumula quatro gols em Copas do Mundo.
Copa do Mundo 2022
- 1 gol em 4 jogos (Coreia do Sul)
Copa do Mundo 2026
- 4 gols em 3 jogos (Marrocos, Haiti e 2x Escócia)
Total
- 5 gols em 7 jogos
Vini Jr se aproxima dos grandes artilheiros brasileiros
Aos 25 anos, o atacante ainda tem tempo para subir na lista dos maiores goleadores do Brasil em Copas do Mundo. Com a Seleção chegando ao mata-mata, Vini Jr terá novas oportunidades para aumentar sua contagem e fortalecer sua trajetória na principal competição do futebol mundial.
O crescimento do camisa 7 também reflete sua evolução como protagonista da equipe. Depois de chegar ao Mundial de 2022 como uma promessa em ascensão, o jogador desembarcou em 2026 como uma das principais referências técnicas do Brasil e vem correspondendo dentro de campo.
Veja lista dos brasileiros com mais gols em Copas
1º) Ronaldo – 15 gols
2º) Pelé – 12
3º) Ademir – 9
3º) Vavá – 9
3º) Jairzinho – 9
6º) Leônidas da Silva – 8
6º) Neymar – 8
6º) Rivaldo – 8
9º) Careca – 7
9º) Bebeto – 6
9º) Rivellino – 6
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