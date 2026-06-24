Rayan entra em lista liderada por Pelé em vitória sobre a Escócia Atacante, de 19 anos e 10 meses, é o sexto mais jovem a ser titular em Copas

Estrear como titular em uma Copa do Mundo, com a camisa mais vitoriosa do futebol mundial, não é pra qualquer um. Pois, aos 19 anos e 10 meses, Rayan se tornou, nesta quarta-feira, apenas o sexto sub-20 a alcançar tal feito.



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A lista dos adolescentes que já vestiram a Amarelinha em um Mundial, como titulares, é liderada por ninguém menos do que Pelé, o único na história a vencer três Copas (em 1958, 1962 e 1970). Na primeira, o Atleta do Século debutou aos 17 anos e 7 meses, na vitória por 2 a 0 sobre a União Soviética, na Suécia.

Rayan quebrou escrita de 56 anos

Antes de Rayan, o último adolescente titular da Seleção em Copas foi Marco Antônio, em 1970, peça importante no tricampeonato, no México. Na ocasião, o jovem lateral-esquerdo estreou nos 4 a 2 sobre o Peru, aos 19 anos e 4 meses.

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Nesta quarta-feira, o jovem atacante do Bournemouth, da Premier League, revelado pelo Vasco, roubou a bola que originou o primeiro gol do jogo, marcado por Vini Jr. Ainda no primeiro tempo, Rayan só não deixou o dele porque o goleiro Andy Robertson fez ótima defesa, tirando o perigo com a perna esquerda.

Semana passada, Rayan estreou em Copas durante a vitória (3 a 0) sobre o Haiti, após a lesão de Raphinha. O técnico Carlo Ancelotti manteve o mistério sobre o substituto do atacante do Barcelona até 1h30 antes do jogo desta quarta contra a Escócia.

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A boa atuação do camisa 26 mostrou que o treinador italiano acertou na escolha.

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Rayan chuta para ótima defesa do goleiro escocês (Foto: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)



