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Brasil x Escócia: brasileiros dominam arquibancadas em clima amigável

Brasil e Escócia fazem jogo decisivo no Hard Rock Stadium

PorVitor PalharesEnviado especial
24/06/2026 19:13
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Hard Rock Stadium em Brasil x Escócia (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
Hard Rock Stadium em Brasil x Escócia (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

MIAMI, FL (EUA) - Escócia e Brasil se enfrentam na noite desta quarta-feira (24), no Hard Rock Stadium, em duelo decisivo pela Copa do Mundo. Nas arquibancadas, os brasileiros são maioria, mas levam desvantagem em um único aspecto.

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    • A reportagem do Lance!, presente no estádio do Miami Dolphins, palco do jogo desta noite, presenciou um clima totalmente amistoso, com torcedores fazendo festa do lado de fora, sem confusão.

    Seleção com mais tradição, o Brasil tem mais torcedores no Hard Rock Stadium. Porém, na área de bebidas, os escoceses consomem mais e formaram as únicas filas para comprar cerveja.

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    ➡️Análise Tática do Guffo: como o Brasil pode vencer a Escócia

    Escalações de Brasil e Escócia

    Com Neymar no banco, e com Rayan entre os 11 iniciais, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para o duelo com a Escócia. As seleções se enfrentam a partir das 19h (de Brasília) no Hard Rock Stadium, em Miami, pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Para terminar como líder da chave, a Seleção Brasileira precisa vencer e torcer para que Marrocos, que encara o Haiti no mesmo horário, não tire uma desvantagem de dois gols no saldo.

    escalação do Brasil para enfrentar a Escócia tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha.

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    Do outro lado, a seleção escocesa tenta uma histórica classificação para a segunda fase da Copa do Mundo na noite desta quarta-feira (24). O treinador Steve Clarke optou opor uma escalação com dois volantes contra um Brasil que deverá partir para o ataque.

    A escalação da Escócia vem com: Gunn; Robertson, Hendry, McKenna, Patterson; John McGinn, Ferguson, McTominay; McLean, Doak e Lawrence Shankland.

    Escalação da Escócia (Foto: Vitor Palhares/Lance!)
    Escalação da Escócia (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

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