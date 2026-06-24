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Confira escalação da Escócia contra o Brasil

Os escoceses buscam uma classificação inédita na Copa do Mundo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
24/06/2026 18:46
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Jogadores da Escócia agradecem apoio da torcida após derrota para o Marrocos
Jogadores da Escócia em campo nessa Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

A seleção escocesa tenta uma histórica classificação para a segunda fase da Copa do Mundo na noite desta quarta-feira (24). O treinador Steve Clarke optou opor uma escalação com dois volantes contra um Brasil que deverá partir para o ataque.

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    • John McGinn e Ferguson fazem a dupla no meio, com McTominay mais a frente. No ataque, McLean atua pela esquerda e Doak pela direita, com o centroavante Lawrence Shankland centralizado.

    Na defesa, a linha é formada por Robertson, Hendry, Mc Kenna e Patterson, com goleiro Angs Gun.

    Sendo assim, a escalação da Escócia vem com: Gunn; Robertson, Hendry, McKenna, Patterson; John McGinn, Ferguson, McTominay; McLean, Doak e Lawrence Shankland.

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    Escalação da Escócia (Foto: Vitor Palhares/Lance!)
    Escalação da Escócia (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

    Escalação do Brasil

    Com Neymar no banco, e com Rayan entre os 11 iniciais, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para o duelo com a Escócia. As seleções se enfrentam a partir das 19h (de Brasília) no Hard Rock Stadium, em Miami, pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Para terminar como líder da chave, a Seleção Brasileira precisa vencer e torcer para que Marrocos, que encara o Haiti no mesmo horário, não tire uma desvantagem de dois gols no saldo.

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    Sem Raphinha, que se lesionou no jogo com o Haiti, o técnico Carlo Ancelotti definiu Rayan como substituto pela direita. Ele irá compor o ataque ao lado de Vini Jr e Matheus Cunha.

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    Assim, a escalação do Brasil para enfrentar a Escócia tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha.

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