Vini Jr marca contra a Escócia e vira artilheiro da era Ancelotti na Seleção Vini Jr atinge a marca de 5 gols em 12 partidas com Ancelotti na Seleção

A última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 começou da melhor maneira possível para a Seleção Brasileira. No confronto decisivo contra a Escócia, o atacante Vini Jr na Seleção precisou de apenas alguns minutos para balançar as redes, abrir o placar e colocar o Brasil em vantagem confortável na busca pela liderança. Não satisfeito, o camisa 7 apareceu novamente no fim do primeiro tempo para testar firme e ampliar o marcador com um gol de cabeça.

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Como foi o gol de Vini Jr?

O lance que inaugurou o marcador nasceu da estrela do jovem Rayan, escalado como titular de última hora na vaga do lesionado Raphinha, justificou a oportunidade logo cedo. O garoto foi com tudo pressionar a saída de bola do goleiro escocês e forçou um chutão apressado; a bola carimbou o corpo do atacante brasileiro e sobrou limpa para Vini Jr. Com extrema frieza, o camisa 7 limpou o goleiro e empurrou para o gol.

Vinicius Junior, comemora após marcar o primeiro gol de sua equipe durante a partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Escócia e Brasil, no Estádio de Miami, em Miami Gardens (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

O gol relâmpago anotado diante dos escoceses isolou o craque como o maior artilheiro de toda a era Ancelotti na equipe nacional com 7 gols. Os números escancaram uma transformação radical de desempenho neste ciclo: sob a batuta do treinador italiano, o atacante precisou de apenas 12 partidas para balançar as redes mais vezes do que somou ao longo de 39 exibições sob o comando dos últimos quatro técnicos (Tite, Fernando Diniz, Ramon Menezes e Dorival Júnior) que passaram pelo Brasil anteriormente.

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