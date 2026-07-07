Quando começam as quartas de final da Copa? Veja datas e horários
Próxima fase tem início na quinta-feira
Das 48 seleções que iniciaram a maior Copa do Mundo de todos os tempos, só restaram oito. E, na quinta-feira (9), começam as quartas de final.
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França (campeã em 2018 e atual vice) e Marrocos, às 17h (de Brasília) de quinta-feira, em Boston, decidem a primeira seleção classificada às semifinais do Mundial.
Já na sexta-feira, às 16h (de Brasília), um dos clássicos europeus das quartas de final colocará frente a frente Espanha (campeã em 2010) e Bélgica, em Los Angeles. O país que avançar decidirá uma vaga à decisão do dia 19 contra franceses ou marroquinos.
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No sábado, em Miami, Inglaterra e Noruega, que eliminou o Brasil nas oitavas, às 18h, fazem outro duelo das quartas de final.
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A seleção que avançar do confronto acima encara a atual campeã, Argentina, ou Suíça. Essa última partida de quartas de final acontece no sábado, às 22h, no Kansas.
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