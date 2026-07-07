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Brasil termina Copa do Mundo na pior posição em 60 anos; veja classificação

Seleção Brasileira tem terceira pior campanha de sua história em Mundiais

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 19:51
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Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026
Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 (Foto: ANGELA WEISS/AFP)

Eliminada diante da Noruega, a Seleção Brasileira se despede do Mundial com a pior campanha em 60 anos. Com a definição dos últimos classificados às quartas de final nesta terça-feira (7), o Brasil encerra a Copa do Mundo oficialmente na 11ª posição.

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    O resultado é o pior desde 1966, quando a Seleção também terminou a Copa na 11ª colocação geral. Na ocasião, o time brasileiro se despediu do torneio ainda na primeira fase da competição, após ficar em 3º lugar no Grupo 3 com apenas uma vitória (sobre a Bulgária) e duas derrotas (para Hungria e Portugal). A única campanha inferior aconteceu em 1934, quando a Canarinho ficou na 14ª posição.

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    O Brasil teve três vitórias (sobre Haiti, Escócia e Japão) e um empate (com Marrocos) antes de cair diante da Noruega. Entre as outras equipes eliminadas nas oitavas de final, apenas o México (quatro vitórias e uma derrota) e Colômbia (três vitórias e dois empates) tiveram campanha melhor.

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    Ederson, Weverton, Matheus Cunha e Ibañez sentados no banco de reserva durante eliminação do Brasil, que termina na 10ª posição, para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 (Foto: Pedro Ugarte/AFP)

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    Confira a classificação geral da Copa do Mundo

    PosiçãoSeleçãoPontosSaldo de golsGols pró

    México

    12

    +7

    10

    10º

    Colômbia

    11

    +4

    5

    11º

    Brasil

    10

    +6

    10

    11º

    Portugal

    9

    +5

    8

    13º

    EUA

    9

    +3

    11

    14º

    Canadá

    7

    +3

    9

    15º

    Egito

    6

    +1

    8

    16º

    Paraguai

    5

    -3

    3

    17º

    Holanda

    8

    +6

    11

    18º

    Alemanha

    7

    +6

    11

    19º

    Costa do Marfim

    6

    +1

    5

    20º

    Croácia

    6

    -1

    6

    21º

    Japão

    5

    +3

    8

    22º

    Austrália

    5

    0

    3

    23º

    RD Congo

    4

    0

    5

    24º

    Gana

    4

    -1

    2

    25º

    Equador

    4

    -2

    2

    26º

    África do Sul

    4

    -2

    2

    27º

    Suécia

    4

    -3

    7

    28º

    Áustria

    4

    -3

    6

    29º

    Bósnia

    4

    -3

    5

    30º

    Argélia

    4

    -4

    5

    31º

    Senegal

    3

    +1

    10

    32º

    Cabo Verde

    3

    -1

    4

    33º

    Irã

    3

    0

    3

    34º

    Coreia do Sul

    3

    -1

    2

    35º

    Turquia

    3

    -2

    3

    36º

    Escócia

    3

    -3

    1

    37º

    Uruguai

    2

    -1

    3

    38º

    Arábia Saudita

    2

    -4

    1

    39º

    República Tcheca

    1

    -4

    2

    40º

    Nova Zelândia

    1

    -6

    4

    41º

    Catar

    1

    -8

    2

    42º

    Curaçao

    1

    -8

    1

    43º

    Panamá

    0

    -4

    0

    44º

    Jordânia

    0

    -5

    3

    45º

    Haiti

    0

    -6

    2

    46º

    Uzbequistão

    0

    -9

    2

    47º

    Tunísia

    0

    -10

    2

    48º

    Iraque

    0

    -11

    1

    *Do 17º ao 32º foram eliminados na Segunda fase.
    *Do 33º ao 48º foram eliminados na Fase de grupos.

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