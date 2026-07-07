Brasil termina Copa do Mundo na pior posição em 60 anos; veja classificação
Seleção Brasileira tem terceira pior campanha de sua história em Mundiais
Eliminada diante da Noruega, a Seleção Brasileira se despede do Mundial com a pior campanha em 60 anos. Com a definição dos últimos classificados às quartas de final nesta terça-feira (7), o Brasil encerra a Copa do Mundo oficialmente na 11ª posição.
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O resultado é o pior desde 1966, quando a Seleção também terminou a Copa na 11ª colocação geral. Na ocasião, o time brasileiro se despediu do torneio ainda na primeira fase da competição, após ficar em 3º lugar no Grupo 3 com apenas uma vitória (sobre a Bulgária) e duas derrotas (para Hungria e Portugal). A única campanha inferior aconteceu em 1934, quando a Canarinho ficou na 14ª posição.
O Brasil teve três vitórias (sobre Haiti, Escócia e Japão) e um empate (com Marrocos) antes de cair diante da Noruega. Entre as outras equipes eliminadas nas oitavas de final, apenas o México (quatro vitórias e uma derrota) e Colômbia (três vitórias e dois empates) tiveram campanha melhor.
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Confira a classificação geral da Copa do Mundo
|Posição
|Seleção
|Pontos
|Saldo de gols
|Gols pró
9º
México
12
+7
10
10º
Colômbia
11
+4
5
11º
Brasil
10
+6
10
11º
Portugal
9
+5
8
13º
EUA
9
+3
11
14º
Canadá
7
+3
9
15º
Egito
6
+1
8
16º
Paraguai
5
-3
3
17º
Holanda
8
+6
11
18º
Alemanha
7
+6
11
19º
Costa do Marfim
6
+1
5
20º
Croácia
6
-1
6
21º
Japão
5
+3
8
22º
Austrália
5
0
3
23º
RD Congo
4
0
5
24º
Gana
4
-1
2
25º
Equador
4
-2
2
26º
África do Sul
4
-2
2
27º
Suécia
4
-3
7
28º
Áustria
4
-3
6
29º
Bósnia
4
-3
5
30º
Argélia
4
-4
5
31º
Senegal
3
+1
10
32º
Cabo Verde
3
-1
4
33º
Irã
3
0
3
34º
Coreia do Sul
3
-1
2
35º
Turquia
3
-2
3
36º
Escócia
3
-3
1
37º
Uruguai
2
-1
3
38º
Arábia Saudita
2
-4
1
39º
República Tcheca
1
-4
2
40º
Nova Zelândia
1
-6
4
41º
Catar
1
-8
2
42º
Curaçao
1
-8
1
43º
Panamá
0
-4
0
44º
Jordânia
0
-5
3
45º
Haiti
0
-6
2
46º
Uzbequistão
0
-9
2
47º
Tunísia
0
-10
2
48º
Iraque
0
-11
1
*Do 17º ao 32º foram eliminados na Segunda fase.
*Do 33º ao 48º foram eliminados na Fase de grupos.
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