Brasil termina Copa do Mundo na pior posição em 60 anos; veja classificação Seleção Brasileira tem terceira pior campanha de sua história em Mundiais

Eliminada diante da Noruega, a Seleção Brasileira se despede do Mundial com a pior campanha em 60 anos. Com a definição dos últimos classificados às quartas de final nesta terça-feira (7), o Brasil encerra a Copa do Mundo oficialmente na 11ª posição.

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O resultado é o pior desde 1966, quando a Seleção também terminou a Copa na 11ª colocação geral. Na ocasião, o time brasileiro se despediu do torneio ainda na primeira fase da competição, após ficar em 3º lugar no Grupo 3 com apenas uma vitória (sobre a Bulgária) e duas derrotas (para Hungria e Portugal). A única campanha inferior aconteceu em 1934, quando a Canarinho ficou na 14ª posição.

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O Brasil teve três vitórias (sobre Haiti, Escócia e Japão) e um empate (com Marrocos) antes de cair diante da Noruega. Entre as outras equipes eliminadas nas oitavas de final, apenas o México (quatro vitórias e uma derrota) e Colômbia (três vitórias e dois empates) tiveram campanha melhor.

Ederson, Weverton, Matheus Cunha e Ibañez sentados no banco de reserva durante eliminação do Brasil, que termina na 10ª posição, para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 (Foto: Pedro Ugarte/AFP)

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Confira a classificação geral da Copa do Mundo

Posição Seleção Pontos Saldo de gols Gols pró 9º México 12 +7 10 10º Colômbia 11 +4 5 11º Brasil 10 +6 10 11º Portugal 9 +5 8 13º EUA 9 +3 11 14º Canadá 7 +3 9 15º Egito 6 +1 8 16º Paraguai 5 -3 3 17º Holanda 8 +6 11 18º Alemanha 7 +6 11 19º Costa do Marfim 6 +1 5 20º Croácia 6 -1 6 21º Japão 5 +3 8 22º Austrália 5 0 3 23º RD Congo 4 0 5 24º Gana 4 -1 2 25º Equador 4 -2 2 26º África do Sul 4 -2 2 27º Suécia 4 -3 7 28º Áustria 4 -3 6 29º Bósnia 4 -3 5 30º Argélia 4 -4 5 31º Senegal 3 +1 10 32º Cabo Verde 3 -1 4 33º Irã 3 0 3 34º Coreia do Sul 3 -1 2 35º Turquia 3 -2 3 36º Escócia 3 -3 1 37º Uruguai 2 -1 3 38º Arábia Saudita 2 -4 1 39º República Tcheca 1 -4 2 40º Nova Zelândia 1 -6 4 41º Catar 1 -8 2 42º Curaçao 1 -8 1 43º Panamá 0 -4 0 44º Jordânia 0 -5 3 45º Haiti 0 -6 2 46º Uzbequistão 0 -9 2 47º Tunísia 0 -10 2 48º Iraque 0 -11 1

*Do 17º ao 32º foram eliminados na Segunda fase.

*Do 33º ao 48º foram eliminados na Fase de grupos.

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