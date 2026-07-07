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Rivaldo é sincero sobre atuação da Argentina na Copa: 'É isso'

Ex-jogador fez publicação nas redes sociais

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 18:25
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Rivaldo assistindo jogo da tribuna
Rivaldo foi campeão do mundo em 2002 (Foto: Reuters/Folhapress

A Argentina eliminou o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo e Rivaldo elogiou a atuação da equipe. Romero, Lionel Messi e Enzo Fernández foram os responsáveis por balançar as redes egípcias e virar a partida após estarem com dois gols de desvantagem.

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    Após a partida, Rivaldo, ex-jogador e campeão do mundo pelo Brasil em 2002, analisou a capacidade da Argentina de lutar e se entregar mesmo com resultado desfavorável. Além disso, rasgou elogios a Lionel Messi e avaliou que, mesmo sendo brasileiro, reconhece a grandeza de jogos em que o rival é vitorioso.

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    — Que garra, que vontade de vencer, que luta e que entrega de todos! É isso que o torcedor espera ver dentro de campo em uma Copa do Mundo. Falar do Messi é chover no molhado. Que jogador! Aos 39 anos, disputando sua sexta Copa do Mundo, continua demonstrando a mesma paixão pela camisa da Argentina: vibrando, lutando, chorando e, mais uma vez, sendo decisivo — iniciou o camisa 10.

    — Sou brasileiro, amo o meu país e sempre vou torcer pela nossa Seleção. A rivalidade faz parte do futebol, mas também sei reconhecer e admirar quando vejo uma grande partida e uma equipe deixando tudo dentro de campo. Jogos como esse engrandecem o futebol e são dignos de uma Copa do Mundo. Parabéns à Argentina pela classificação — encerrou Rivaldo.

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    • Veja a publicação de Rivaldo:

    Messi com o obraço erguido comemorando
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    Como foi o jogo entre Argentina e Egito na Copa do Mundo?

    No primeiro tempo, o Egito iniciou o confronto equilibrando as ações com a Argentina e abriu o placar. Aos 14 minutos, Attia fez um cruzamento na área do lado direito e Ibrahim tomou a frente de Lisandro Martínez e cabeceou para o fundo das redes. Em resposta, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo da área e sofreu um pênalti, mas Messi desperdiçou a cobrança aos 20 minutos após parar em grande defesa de Shobeir. Em uma chegada pela direita, De Paul fez um cruzamento para Mac Allister, que cabeceou a queima-roupa para outra grande intervenção do goleiro egípcio. Em nova chance de bola parada, Messi cobrou uma falta da intermediária, mas carimbou a trave. E, na reta final, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo, fez um cruzamento rasteiro e Julián Álvarez chegou finalizando de canhota para um milagre de Shobeir, que impediu o empate novamente.

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    No segundo tempo, a Argentina teve mais volume que o Egito, mas não conseguia criar chances claras. Com um minuto, De Paul recebeu um passe na entrada da área e chapou para defesa tranquila de Shobeir. Mas aos 12 minutos, a Scaloneta sofreu o primeiro susto em um contra-ataque puxado por Hassan, que terminou com gol de Ziko, mas a arbitragem anulou com o auxílio do VAR por falta na origem da jogada. E aos 21 minutos, Salah puxou outro contra-ataque após cobrança de escanteio da Albiceleste, tocou para Hassan no lado direito, que cruzou rasteiro para Ziko balançar as redes e comemorar o segundo gol dos Faraós na partida. Aos 34 minutos, a Argentina tentou reagir com Messi fazendo um cruzamento na área, e Romero surgindo livre de marcação para cabecear e descontar o marcador. E aos 38 minutos, Messi foi acionado por Montiel dentro da área e soltou uma bomba para estufar as redes e empatar o confronto. E aos 46 minutos, Lautaro Martínez foi acionado pelo lado direito e cruzou na cabeça de Enzo Fernández, que estufou as redes e virou o confronto e deu a classificação às quartas de final para a Argentina.

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