Infantino lamentou gol em Argentina x Egito? Veja vídeo e entenda
Presidente da fifa marca presença em jogos da Copa do Mundo
Durante a vitória parcial do Egito por 2 a 0 no início do segundo tempo em cima da Argentina, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, começou a circular nas redes sociais um suposto vídeo em que Gianni Infantino, presidente da Fifa, teria lamentado o gol de Mofana Zico.
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No entanto, apesar da grande repercussão entre internautas, a reação não condiz com a partida desta terça-feira (70, e sim da partida entre Marrocos e Holanda - pela fase de 16 avos de final do Mundial, sendo disputada no Estádio BBVA, no México. Veja o vídeo:
➡️Decisão de arbitragem em Argentina x Egito revolta torcedores: 'Roubo'
🚨⁉️هل ردة فعل جياني إنفانتينو "Gianni Infantino" بعد فوز المغرب على هولندا، تفرض علينا الحذر الشديد مما يُحاك في كواليس الفيفا. التفوق في المستطيل الأخضر لم يعد كافياً وحده، وتأمين مكتسباتنا في المباريات يتطلب يقظة تامة لحمايتها من حسابات الغرف المغلقة. 🇲🇦#المغرب #الفيفا #FIFA pic.twitter.com/qwJLqX1rh4— ⛥عدنان المغربي⛥ (@AdMeghribi) July 1, 2026
Entenda o caso
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A polêmica começou quando alguns internautas começaram a provocar a arbitragem da partida (dizendo que favorecia a equipe argentina) pelo gol anulado de Zico no segundo tempo - antes do mesmo marcar novamente. A publicação veio de um usuário ironizando o fato de que Infantino estaria lamentando gol do Egito por favorecer supostamente a Argentina. Veja publicação que gerou a fake news:
➡️ Brasileiros reagem a pênalti de Messi em Argentina x Egito: 'Inacreditável'
MIRAR COMO REACCIONA INFANTINO AL SEGUNDO DE EGIPTO JAJAJAJAJAJAJAJAJA— Trunks (@trunksRM7) July 7, 2026
pic.twitter.com/8G2zx1t6O0
Escândalo com Trump e jato privado disparam rejeição a Infantino na Copa
Texto de: Pedro Bernardo.
A Copa do Mundo de 2026 entrou para a história como a maior de todos os tempos, mas a superglorificação do torneio não poupou a imagem do presidente da Fifa. Uma análise das publicações online feita mostra que 52% das menções a Gianni Infantino durante o Mundial tiveram teor negativo.
Os dados, que foram feitos pelo Aposta Legal, apontam que a rejeição ao dirigente cresceu com o evento em andamento. Antes de a bola rolar, o cenário já era apertado: eram 47% de mensagens críticas contra 53% de avaliações positivas. Bastou a competição começar para o quadro se inverter e a exposição do presidente vir acompanhada de um desgaste direto de imagem.
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As principais queixas na internet contra Infantino se concentraram em falhas de logística, uso de jatos privados, erros de arbitragem e tratamento desigual entre as seleções.
Para piorar o cenário, o anúncio do convite ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a cerimônia de encerramento gerou forte repercussão negativa. A decisão foi duramente criticada porque o governo americano impôs barreiras para a entrada de delegações estrangeiras e vive um momento de alta tensão diplomática com o Irã.
A Copa do Mundo de 2026 — a primeira da história com 48 seleções, 104 jogos e três países-sede (Canadá, EUA e México) — fez o volume de conversas sobre o dirigente disparar.
Entre os dias 10 e 30 de junho, registrou-se quase 60% de todo o volume de publicações de todo o período analisado. A média diária de menções a Infantino na véspera da abertura cresceu quase 20 vezes em comparação com os meses anteriores, mostrando que os holofotes da maior Copa da história também se transformaram em um grande tribunal digital para o chefe da Fifa.
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