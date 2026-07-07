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Na Copa, Marrocos se reafirma como principal seleção africana

Assim como no Catar, equipe fica mais uma vez entre as melhores do Mundial

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
07/07/2026 18:18
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Hakimi na comemoração após vitória de Marrocos sobre Canadá nas oitavas da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Hakimi é um dos grandes nomes do Marrocos na Copa do Mundo (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Pela segunda vez consecutiva a única seleção africana a ficar entre as oito melhores da Copa do Mundo — e novamente à frente do Brasil —, o Marrocos segue colhendo frutos do investimento maciço no futebol que se iniciou há quase duas décadas.

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    No ano passado, o Marrocos já havia conquistado o Mundial Sub-20 pela primeira vez. O técnico era Mohamed Ouahbi, o mesmo que está levando a equipe agora às quartas de final da Copa do Mundo.

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    Daquele time, Ouahbi levou um único jogador para os Estados Unidos este ano: Ayyoub Bouaddi, que foi titular em quatro dos cinco jogos da seleção marroquina nesta Copa do Mundo. O garoto é considerado um talento raro dentro e fora de campo — nascido na França, está cursando matemática, já ganhou concurso de oratória no Palácio do Eliseu e se formou com louvor no ensino médio.

    Todos os demais 25 jogadores da seleção que estão nos Estados Unidos vieram da base montada por Walid Regragui, técnico que estava com o Marrocos desde a Copa do Mundo do Catar e que fora demitido meses antes deste Mundial. 

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    O que explica a ascensão do Marrocos no futebol

    No ano passado, o Lance! explicou as razões que levaram o Marrocos a se tornar a principal força africana no futebol atual. A reportagem completa você pode reler clicando aqui.

    O bom desempenho atual é fruto de um forte investimento em infraestrutura, que se tornou política de Estado no fim dos anos 2000. A construção de grandes centros esportivos e o foco na formação de atletas ajudou a ampliar a presença de atletas do Marrocos em grandes ligas europeias. E essa vivência com a elite do futebol mundial completou o ciclo virtuoso.

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    O início da fase de crescimento pode ser datado: 2008. Foi naquele ano que o Rei Mohammed VI determinou forte investimento em infraestrutura esportiva no Marrocos. Para isso, foi criada a Empresa Nacional de Construção e Gestão de Equipamentos Desportivos (Sonarges, na sigla em francês), cuja principal missão é planejar, construir e gerir infraestruturas esportivas no país todo.

    Atualmente, a Sonarges está à frente de 54 instalações, incluindo a construção de novos estádios de futebol e de complexos esportivos para outros esportes, como tênis e natação.

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