Atacante da Seleção Brasileira se pronuncia após eliminação: 'Escapou' Martinelli, que marcou o gol brasileiro contra o Japão, lamentou a derrota

Gabriel Martinelli, atacante da Seleção Brasileira e do Arsenal, autor do gol que salvou o Brasil contra o Japão, se pronunciou em suas redes sociais depois da eliminação no Mundial. O atleta destacou que sempre sonhou com a possibilidade de marcar um gol em uma Copa do Mundo, mas lamentou a derrota.

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Veja a publicação do atacante, que foi o substituto de Paquetá no jogo contra a Noruega:

Veja aqui o texto de Martinelli:

"Desde criança eu sonhava em vestir a camiseta da seleção. Poder marcar um gol pelo Brasil na Copa foi a realização de um sonho. E o sonho de ser campeão que parecia tão próximo, terminou cedo demais. O que fica hoje é uma dor muito grande. A sensação de que o sonho escapou das nossas mãos quando a gente mais acreditava nele. Obrigado a cada brasileiro que esteve ao nosso lado durante toda essa Copa. Sentimos o apoio de vocês em todos os momentos, e essa derrota dói ainda mais por saber o quanto vocês também sonhavam com isso. Só posso agradecer por ter tido a honra de vestir essa camisa mais uma vez e prometer que, sempre que tiver a oportunidade de representar o Brasil, vou dar tudo de mim."

Gabriel Martinelli, autor do gol da classificação às oitavas da Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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Na temporada, Martinelli foi campeão da Premier League com o Arsenal e vice-campeão da Champions League.