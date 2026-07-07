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Atacante da Seleção Brasileira se pronuncia após eliminação: 'Escapou'

Martinelli, que marcou o gol brasileiro contra o Japão, lamentou a derrota

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
07/07/2026 19:01
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Periflados para foto, todos os jogadores da Seleção Brasileira posam vestindo camisa amarela, short azul e meião branco
Jogadores da Seleção Brasileira antes de Brasil x Japão (Foto: Paul ELLIS/AFP)

Gabriel Martinelli, atacante da Seleção Brasileira e do Arsenal, autor do gol que salvou o Brasil contra o Japão, se pronunciou em suas redes sociais depois da eliminação no Mundial. O atleta destacou que sempre sonhou com a possibilidade de marcar um gol em uma Copa do Mundo, mas lamentou a derrota.

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    Veja a publicação do atacante, que foi o substituto de Paquetá no jogo contra a Noruega:

    Veja aqui o texto de Martinelli:

    "Desde criança eu sonhava em vestir a camiseta da seleção. Poder marcar um gol pelo Brasil na Copa foi a realização de um sonho. E o sonho de ser campeão que parecia tão próximo, terminou cedo demais. O que fica hoje é uma dor muito grande. A sensação de que o sonho escapou das nossas mãos quando a gente mais acreditava nele. Obrigado a cada brasileiro que esteve ao nosso lado durante toda essa Copa. Sentimos o apoio de vocês em todos os momentos, e essa derrota dói ainda mais por saber o quanto vocês também sonhavam com isso. Só posso agradecer por ter tido a honra de vestir essa camisa mais uma vez e prometer que, sempre que tiver a oportunidade de representar o Brasil, vou dar tudo de mim."

    Gabriel Martinelli, autor do gol da classificação às oitavas da Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Gabriel Martinelli, autor do gol da classificação às oitavas da Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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    Na temporada, Martinelli foi campeão da Premier League com o Arsenal e vice-campeão da Champions League.

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