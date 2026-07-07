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Messi explica motivo de choro e celebra vitória da Argentina na Copa: 'Desabafo'

Camisa 10 marca gol e dá assistência em virada sobre o Egito

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 17:58
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Messi comemora vitória da Argentina sobre o Egito emocionado na Copa do Mundo
Messi comemora vitória da Argentina sobre o Egito emocionado na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

Protagonista na virada da Argentina sobre o Egito por 3 a 2, Lionel Messi não escondeu a emoção e caiu no choro ao fim da partida. Na zona mista, o camisa 10 explicou o motivo das lágrimas após uma classificação dramática às quartas de final da Copa do Mundo.

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    - Foi um desabafo. Estava bravo por conta do pênalti desperdiçado, por como bati. Sentia que em um momento importante, eu tinha falhado com o grupo. Por sorte, tive outra oportunidade no final para igualar. Mas foi um desabafo e uma felicidade muito grande para a gente e para os que vieram aqui.

    Lionel Messi não poupou elogios ao elenco da Argentina por conta da sobrevida dada ao camisa 10 na Copa do Mundo. O capitão afirmou que a Scaloneta tem condições de competir com qualquer equipe e exaltou o fato do sonho não ter sido encerrado de forma tão precoce.

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    - Sei que fizeram um sacrifício extra. Como repeti várias vezes, sou feliz dentro desse grupo Há muito tempo não estávamos com nossas família, mas desfrutamos de estar juntos. E sabemos o que queremos. Há sete, oito anos que esse grupo me presenteia com muita felicidade. Não se podia terminar hoje. Há um pouco mais para competir. Estamos aqui para competir com qualquer um. Com erros e acertos, mas deixando tudo dentro de campo.

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    • Por fim, Messi revelou o sentimento do que viveu em campo e fez uma breve análise do duelo entre Argentina e Egito. O craque entende que a Albiceleste deu uma amostra de garra e voltou a elogiar a postura do plantel.

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    - Foi incrível o que vivimos. Fazíamos uma boa partida. Se eu fizesse o pênalti, a dinâmica da partida mudaria. Também criamos chances claras com Mac Allister e Julián Álvarez. Mas esse grupo não se cansa de competir, de acreditar, de tentar. Demos uma amostra de caráter.

    Com a classificação, Messi e a Argentina voltam a campo para jogar pelas quartas de final da Copa do Mundo no sábado (11), às 22h (de Brasília).

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    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)
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