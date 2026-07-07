Gabriely Miranda, esposa de Endrick, escreve ao atacante: 'Parabéns' Gabriely se casou com Endrick em 2024 e está grávida

Gabriely Miranda, esposa do atacante Endrick, da Seleção Brasileira, escreveu em seu Instagram uma mensagem de apoio ao seu marido. Eliminado da Copa do Mundo pela Noruega com o Brasil, o atleta do Real Madrid foi duramente criticado após perder uma clara oportunidade nas oitavas de final, antes dos gols de Haaland e Neymar Jr.

➡️ Em clima melancólico, Seleção Brasileira deixa os Estados Unidos

Casados há dois anos, a influenciadora e modelo aguarda o primeiro filho com Endrick. Veja o post:

Endrick destaca contribuição do banco após virada da Seleção (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja aqui o texto de Gabriely:

"Um misto de sentimentos por ter vivido tudo isso ao seu lado. Viver uma Copa do Mundo, a tão sonhada Copa do Mundo.

Só tenho a agradecer ao Senhor por ter nos sustentado tantas vezes, por ter nos dado força, sabedoria e discernimento em cada momento. Orei inúmeras vezes para que Ele fosse ao seu encontro, te guardasse e te protegesse durante cada jogo. E continua sendo isso que eu mais peço.

Tenho muito orgulho de você. Sua primeira copa do mundo, sei o quanto sonhou com isso, vivi com você cada renúncia, cada oração, cada lágrima e parabéns por viver tudo isso de forma tão intensa, por dar o seu melhor em todos os momentos e por nunca se esquecer da Palavra de Deus e do verdadeiro motivo da nossa existência nesta terra.

Você é gigante, você é benção. E eu sempre serei a pessoa que vai te aplaudir mais alto, nas vitórias e também nos dias difíceis.

Eu te amo. E, se Deus quiser, daqui a quatro anos estaremos vivendo mais uma Copa do Mundo juntos e com o nossos filhos. Até lá, seguiremos confiando que os planos d'Ele são sempre maiores e melhores do que os nossos e sei que Ele continua escrevendo uma história muito maior do que conseguimos enxergar agora. 💚🩵💛"