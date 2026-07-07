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Gabriely Miranda, esposa de Endrick, escreve ao atacante: 'Parabéns'

Gabriely se casou com Endrick em 2024 e está grávida

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
07/07/2026 18:27
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Endrick e Gabriely Miranda posam para foto de casamento (Foto: Reprodução)
Endrick e Gabriely Miranda posam para foto de casamento (Foto: Reprodução)

Gabriely Miranda, esposa do atacante Endrick, da Seleção Brasileira, escreveu em seu Instagram uma mensagem de apoio ao seu marido. Eliminado da Copa do Mundo pela Noruega com o Brasil, o atleta do Real Madrid foi duramente criticado após perder uma clara oportunidade nas oitavas de final, antes dos gols de Haaland e Neymar Jr.

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    Veja aqui o texto de Gabriely:

    "Um misto de sentimentos por ter vivido tudo isso ao seu lado. Viver uma Copa do Mundo, a tão sonhada Copa do Mundo.
    Só tenho a agradecer ao Senhor por ter nos sustentado tantas vezes, por ter nos dado força, sabedoria e discernimento em cada momento. Orei inúmeras vezes para que Ele fosse ao seu encontro, te guardasse e te protegesse durante cada jogo. E continua sendo isso que eu mais peço.
    Tenho muito orgulho de você. Sua primeira copa do mundo, sei o quanto sonhou com isso, vivi com você cada renúncia, cada oração, cada lágrima e parabéns por viver tudo isso de forma tão intensa, por dar o seu melhor em todos os momentos e por nunca se esquecer da Palavra de Deus e do verdadeiro motivo da nossa existência nesta terra.
    Você é gigante, você é benção. E eu sempre serei a pessoa que vai te aplaudir mais alto, nas vitórias e também nos dias difíceis.
    Eu te amo. E, se Deus quiser, daqui a quatro anos estaremos vivendo mais uma Copa do Mundo juntos e com o nossos filhos. Até lá, seguiremos confiando que os planos d'Ele são sempre maiores e melhores do que os nossos e sei que Ele continua escrevendo uma história muito maior do que conseguimos enxergar agora. 💚🩵💛"

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