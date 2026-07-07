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Em clima melancólico, Seleção Brasileira deixa os Estados Unidos

Delegação encerra operação da Copa e inicia retorno ao Brasil

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
07/07/2026 17:44
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Seleão Brasileira na chegada aos Estados Unidos para a Copa do Mundo
Seleão Brasileira na chegada aos Estados Unidos para a Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A despedida da Seleção Brasileira dos Estados Unidos foi bem diferente da recepção calorosa que marcou o início da preparação para a Copa do Mundo. Na tarde desta terça-feira (7), a delegação deixou o The Ridge Hotel, que serviu de casa para a equipe entre 1º de junho e 7 de julho, em um clima melancólico e de absoluto silêncio. Ao contrário dos dias de treinos e jogos, quando centenas de jornalistas acompanhavam cada movimento da equipe, a saída rumo ao aeroporto aconteceu praticamente sem testemunhas. Raros profissionais de imprensa estiveram presentes para registrar a saída do ônibus da concentração.

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    • O voo da delegação decolou dos Estados Unidos por volta das 17h10 (horário local). Entre os jogadores convocados para a Copa, apenas o lateral Danilo e o goleiro Léo Nanetti, do sub-20 do Flamengo, chamado para completar o elenco durante a competição, seguiram viagem com a comissão técnica. A aeronave fará escalas em São Paulo antes de concluir o trajeto no Rio de Janeiro. A previsão de chegada na Cidade Maravilhosa é de 4h da manhã desta quarta-feira (8)

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    A maior parte do elenco da Seleção Brasileira já havia deixado a concentração logo após a eliminação brasileira. Ainda no domingo (5), 20 atletas foram liberados e seguiram diretamente para seus destinos particulares. Um dos casos é o atacante Neymar, que viajou para Orlando, onde passará alguns dias de descanso antes de se reapresentar ao Santos para a sequência da temporada.

    Na segunda-feira, os últimos integrantes do grupo encerraram a participação na concentração. Assim, o voo desta terça foi composto, em sua maioria, por dirigentes, funcionários e membros da comissão técnica da Seleção Brasileira, encerrando oficialmente a operação montada nos Estados Unidos durante pouco mais de um mês de trabalho.

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    • O técnico Carlo Ancelotti não embarcou com destino ao Brasil. Após o encerramento da campanha, o treinador seguiu diretamente para Vancouver, no Canadá, onde passará alguns dias de férias ao lado da família. O comandante retornará ao Brasil no fim de agosto para iniciar o acompanhamento dos atletas e definir a lista de convocados para os primeiros compromissos do novo ciclo.

    A Seleção Brasileira voltará a campo em setembro para disputar dois amistosos diante da Austrália. A Confederação Brasileira de Futebol ainda trabalha para confirmar um terceiro adversário, que deve ser uma seleção asiática, dando sequência ao planejamento de preparação para os próximos desafios da equipe comandada por Ancelotti.

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    Danilo no embarque da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
    Danilo é o único dos 26 convocados no melancólico voo de retorno da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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