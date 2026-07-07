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Fala de Salah sobre polêmicas de arbitragem após eliminação repercute: 'Não fez'

Craque fez sua última partida em Mundial

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 19:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Salah reclamando com árbitro durante partida entre Argentina e Egito
Salah reclamando com árbitro durante partida entre Argentina e Egito (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Após a eliminação do Egito por 3 a 2, contra a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo, Salah falou sobre as polêmicas que cercavam a arbitragem da partida - e se achou que teria atrapalhado a condução da partida - e o resultado.

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    Ao contrário de alguns companheiros, e do próprio treinador da seleção egípcia, Salah não criticou abertamente a arbitragem do francês François Letexier, que anulou um gol do atacante Mostafa Zico no segundo tempo, alegando falta no início da jogada após revisão do VAR.

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    — Antes de tudo, foi a vontade de Deus. Esse era o destino da partida e do resultado. Fizemos um excelente primeiro tempo e também estivemos bem durante boa parte do segundo. Cometemos alguns erros pequenos e, quanto à arbitragem, prefiro não comentar. Todos viram o que aconteceu. Não tenho muito mais a acrescentar — afirmou.

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    Salah fez sua última partida com a camisa do Egito em Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

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    — Tivemos um gol anulado e também um pênalti a nosso favor que não foi marcado. Na sequência, eles saíram em contra-ataque e fizeram o gol. O treinador nos parabenizou pela campanha que fizemos. Ele queria que tivéssemos ido ainda mais longe na competição, mas foi a vontade de Deus. Vamos construir em cima do que conquistamos nesta campanha e, se Deus quiser, o futuro será ainda melhor — completou.

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    ➡️Brasileiros se revoltam com árbitro em Argentina x Egito: 'Assalto'

    Nas redes sociais, torcedores criticaram a postura do jogador, alegando que quem se cala sobre polêmicas estaria sendo condizente com o que foi feito. Veja a repercussão:

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    Como foi o jogo entre Argentina e Egito na Copa do Mundo?

    No primeiro tempo, o Egito iniciou o confronto equilibrando as ações com a Argentina e abriu o placar. Aos 14 minutos, Attia fez um cruzamento na área do lado direito e Ibrahim tomou a frente de Lisandro Martínez e cabeceou para o fundo das redes. Em resposta, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo da área e sofreu um pênalti, mas Messi desperdiçou a cobrança aos 20 minutos após parar em grande defesa de Shobeir. Em uma chegada pela direita, De Paul fez um cruzamento para Mac Allister, que cabeceou a queima-roupa para outra grande intervenção do goleiro egípcio. Em nova chance de bola parada, Messi cobrou uma falta da intermediária, mas carimbou a trave. E, na reta final, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo, fez um cruzamento rasteiro e Julián Álvarez chegou finalizando de canhota para um milagre de Shobeir, que impediu o empate novamente.

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    No segundo tempo, a Argentina teve mais volume que o Egito, mas não conseguia criar chances claras. Com um minuto, De Paul recebeu um passe na entrada da área e chapou para defesa tranquila de Shobeir. Mas aos 12 minutos, a Scaloneta sofreu o primeiro susto em um contra-ataque puxado por Hassan, que terminou com gol de Ziko, mas a arbitragem anulou com o auxílio do VAR por falta na origem da jogada. E aos 21 minutos, Salah puxou outro contra-ataque após cobrança de escanteio da Albiceleste, tocou para Hassan no lado direito, que cruzou rasteiro para Ziko balançar as redes e comemorar o segundo gol dos Faraós na partida. Aos 34 minutos, a Argentina tentou reagir com Messi fazendo um cruzamento na área, e Romero surgindo livre de marcação para cabecear e descontar o marcador. E aos 38 minutos, Messi foi acionado por Montiel dentro da área e soltou uma bomba para estufar as redes e empatar o confronto. E aos 46 minutos, Lautaro Martínez foi acionado pelo lado direito e cruzou na cabeça de Enzo Fernández, que estufou as redes e virou o confronto e deu a classificação às quartas de final para a Argentina.

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