Fala de Salah sobre polêmicas de arbitragem após eliminação repercute: 'Não fez' Craque fez sua última partida em Mundial

Após a eliminação do Egito por 3 a 2, contra a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo, Salah falou sobre as polêmicas que cercavam a arbitragem da partida - e se achou que teria atrapalhado a condução da partida - e o resultado.

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Ao contrário de alguns companheiros, e do próprio treinador da seleção egípcia, Salah não criticou abertamente a arbitragem do francês François Letexier, que anulou um gol do atacante Mostafa Zico no segundo tempo, alegando falta no início da jogada após revisão do VAR.

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— Antes de tudo, foi a vontade de Deus. Esse era o destino da partida e do resultado. Fizemos um excelente primeiro tempo e também estivemos bem durante boa parte do segundo. Cometemos alguns erros pequenos e, quanto à arbitragem, prefiro não comentar. Todos viram o que aconteceu. Não tenho muito mais a acrescentar — afirmou.

Salah fez sua última partida com a camisa do Egito em Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

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— Tivemos um gol anulado e também um pênalti a nosso favor que não foi marcado. Na sequência, eles saíram em contra-ataque e fizeram o gol. O treinador nos parabenizou pela campanha que fizemos. Ele queria que tivéssemos ido ainda mais longe na competição, mas foi a vontade de Deus. Vamos construir em cima do que conquistamos nesta campanha e, se Deus quiser, o futuro será ainda melhor — completou.

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Nas redes sociais, torcedores criticaram a postura do jogador, alegando que quem se cala sobre polêmicas estaria sendo condizente com o que foi feito. Veja a repercussão:

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Deve ser tão frustrante pq vc da seu sangue, sua vida nas eliminatórias pra se classificar pra uma copa do mundo. E de que adianta? Já que vão privilegiar as seleções maiores? Não é a primeira vez que isso acontece, é nojento a preferência da Fifa por times europeus e Argentina — Gustavo (@gustavotinz) July 7, 2026

Choro de quem perdeu. Ele não fez nada no jogo, o egito fez 2 gols sem a ajuda dele, recuou, ele não deu combate pra pelo menos manter a pressão e o Egito tomou a virada. Com o microfone na mão, o salah é o Pelé. — "O Inventor" do Clube 47 (@Gui_C47) July 7, 2026

Essas coisas acontecem porque quem tem voz pra se manifestar, se cala.

E a partir do momento que vc se cala vc se torna conivente. — Rafael (@sysdownbr) July 7, 2026

qual o problema se ele falar que foi roubado? — Ramon (@ramonzxc33) July 7, 2026

Como foi o jogo entre Argentina e Egito na Copa do Mundo?

No primeiro tempo, o Egito iniciou o confronto equilibrando as ações com a Argentina e abriu o placar. Aos 14 minutos, Attia fez um cruzamento na área do lado direito e Ibrahim tomou a frente de Lisandro Martínez e cabeceou para o fundo das redes. Em resposta, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo da área e sofreu um pênalti, mas Messi desperdiçou a cobrança aos 20 minutos após parar em grande defesa de Shobeir. Em uma chegada pela direita, De Paul fez um cruzamento para Mac Allister, que cabeceou a queima-roupa para outra grande intervenção do goleiro egípcio. Em nova chance de bola parada, Messi cobrou uma falta da intermediária, mas carimbou a trave. E, na reta final, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo, fez um cruzamento rasteiro e Julián Álvarez chegou finalizando de canhota para um milagre de Shobeir, que impediu o empate novamente.

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No segundo tempo, a Argentina teve mais volume que o Egito, mas não conseguia criar chances claras. Com um minuto, De Paul recebeu um passe na entrada da área e chapou para defesa tranquila de Shobeir. Mas aos 12 minutos, a Scaloneta sofreu o primeiro susto em um contra-ataque puxado por Hassan, que terminou com gol de Ziko, mas a arbitragem anulou com o auxílio do VAR por falta na origem da jogada. E aos 21 minutos, Salah puxou outro contra-ataque após cobrança de escanteio da Albiceleste, tocou para Hassan no lado direito, que cruzou rasteiro para Ziko balançar as redes e comemorar o segundo gol dos Faraós na partida. Aos 34 minutos, a Argentina tentou reagir com Messi fazendo um cruzamento na área, e Romero surgindo livre de marcação para cabecear e descontar o marcador. E aos 38 minutos, Messi foi acionado por Montiel dentro da área e soltou uma bomba para estufar as redes e empatar o confronto. E aos 46 minutos, Lautaro Martínez foi acionado pelo lado direito e cruzou na cabeça de Enzo Fernández, que estufou as redes e virou o confronto e deu a classificação às quartas de final para a Argentina.

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