Quais seleções estão classificadas à próxima fase da Copa do Mundo?
México e EUA asseguraram as primeiras vagas ao mata-mata
Com o recorde de 48 seleções participantes, a Copa do Mundo já tem seus primeiros classificados à fase de 16 avos de final. E dois dos três anfitriões já estão assegurados nas eliminatórias: EUA e México.
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O México foi o primeiro a carimbar a vaga à próxima fase, na quinta-feira (18), ao derrotar a Coreia do Sul (1 a 0), em partida que teve como um dos destaques o goleiro anfitrião Tala Rangel. Na estreia, a vitória foi sobre a África do Sul, por 2 a 0.
Foi apenas a terceira vez em Mundiais que os mexicanos ganham as duas primeiras partidas. As outras ocasiões foram em 2002 e 2018.
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EUA avançam em primeiro
Os EUA garantiram a classificação nesta sexta (19), com os 2 a 0 sobre a Austrália, em Seattle, mesmo desfalcados do camisa 10, Pulisic. Na estreia, a seleção dirigida pelo argentino Mauricio Pochettino goleou o Paraguai por 4 a 1. Eleito o melhor em campo nas duas partidas, o craque americano até aqui tem nome e sobrenome: Falorin Balogun (autor de dois gos na primeira rodada e de uma assistência na segunda).
Como o Paraguai derrotou a Turquia nesta sexta, os EUA já asseguraram a primeira fase do Grupo D à próxima fase. Para avançar às oitavas, os estadunidenses terão que derrotar o terceiro colocado dos Grupos B, E, F, I ou J na próxima fase, em San Francisco, no dia 1º de julho.
Desde 1930, no Uruguai, que os americanos não venciam duas partidas consecutivas em Mundiais. Na ocasião, os triunfos foram sobre Bélgica e Paraguai (ambos por 3 a 0).
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