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Quais seleções estão classificadas à próxima fase da Copa do Mundo?

México e EUA asseguraram as primeiras vagas ao mata-mata

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 07:10
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Folarin Balogun é o destaque americano até aqui (Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Folarin Balogun é o destaque americano até aqui (Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Com o recorde de 48 seleções participantes, a Copa do Mundo já tem seus primeiros classificados à fase de 16 avos de final. E dois dos três anfitriões já estão assegurados nas eliminatórias: EUA e México.

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    O México foi o primeiro a carimbar a vaga à próxima fase, na quinta-feira (18), ao derrotar a Coreia do Sul (1 a 0), em partida que teve como um dos destaques o goleiro anfitrião Tala Rangel. Na estreia, a vitória foi sobre a África do Sul, por 2 a 0.

    Foi apenas a terceira vez em Mundiais que os mexicanos ganham as duas primeiras partidas. As outras ocasiões foram em 2002 e 2018.

    Gráfico mostra feitos da carreira do americano Balogun (Reprodução)
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    EUA avançam em primeiro

    Os EUA garantiram a classificação nesta sexta (19), com os 2 a 0 sobre a Austrália, em Seattle, mesmo desfalcados do camisa 10, Pulisic. Na estreia, a seleção dirigida pelo argentino Mauricio Pochettino goleou o Paraguai por 4 a 1. Eleito o melhor em campo nas duas partidas, o craque americano até aqui tem nome e sobrenome: Falorin Balogun (autor de dois gos na primeira rodada e de uma assistência na segunda).

    Como o Paraguai derrotou a Turquia nesta sexta, os EUA já asseguraram a primeira fase do Grupo D à próxima fase. Para avançar às oitavas, os estadunidenses terão que derrotar o terceiro colocado dos Grupos B, E, F, I ou J na próxima fase, em San Francisco, no dia 1º de julho.

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    Desde 1930, no Uruguai, que os americanos não venciam duas partidas consecutivas em Mundiais. Na ocasião, os triunfos foram sobre Bélgica e Paraguai (ambos por 3 a 0).

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