Quais seleções estão classificadas à próxima fase da Copa do Mundo? México e EUA asseguraram as primeiras vagas ao mata-mata

Com o recorde de 48 seleções participantes, a Copa do Mundo já tem seus primeiros classificados à fase de 16 avos de final. E dois dos três anfitriões já estão assegurados nas eliminatórias: EUA e México.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

➡️Ancelotti revela que Neymar estará disponível contra a Escócia

➡️Dê suas notas: Brasil derrota o Haiti, com gols de Cunha (2) e Vini Jr.

➡️Análise: Balogun mantém vivo o sonho americano na Copa



O México foi o primeiro a carimbar a vaga à próxima fase, na quinta-feira (18), ao derrotar a Coreia do Sul (1 a 0), em partida que teve como um dos destaques o goleiro anfitrião Tala Rangel. Na estreia, a vitória foi sobre a África do Sul, por 2 a 0.



Foi apenas a terceira vez em Mundiais que os mexicanos ganham as duas primeiras partidas. As outras ocasiões foram em 2002 e 2018.

Gráfico mostra feitos da carreira do americano Balogun (Reprodução)

➡️Torcedores se revoltam com arbitragem em EUA x Austrália

➡️País do soccer: Estados Unidos perseguem sonho americano na Copa do Mundo

➡️Qual nova estrela vai brilhar na Copa do Mundo? Vote no seu favorito!

continua após a publicidade

EUA avançam em primeiro

Os EUA garantiram a classificação nesta sexta (19), com os 2 a 0 sobre a Austrália, em Seattle, mesmo desfalcados do camisa 10, Pulisic. Na estreia, a seleção dirigida pelo argentino Mauricio Pochettino goleou o Paraguai por 4 a 1. Eleito o melhor em campo nas duas partidas, o craque americano até aqui tem nome e sobrenome: Falorin Balogun (autor de dois gos na primeira rodada e de uma assistência na segunda).

Como o Paraguai derrotou a Turquia nesta sexta, os EUA já asseguraram a primeira fase do Grupo D à próxima fase. Para avançar às oitavas, os estadunidenses terão que derrotar o terceiro colocado dos Grupos B, E, F, I ou J na próxima fase, em San Francisco, no dia 1º de julho.

continua após a publicidade

Desde 1930, no Uruguai, que os americanos não venciam duas partidas consecutivas em Mundiais. Na ocasião, os triunfos foram sobre Bélgica e Paraguai (ambos por 3 a 0).

+ Aposte nos jogos da Copa do Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Luis Romo e Erik Lira vibram com gol do México contra a Coreia do Sul (Foto: ULISES RUIZ / AFP)



