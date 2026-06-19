Torcedores se revoltam com arbitragem em EUA x Austrália: 'Maior roubo da Copa' Equipes se enfrentaram pela segunda rodada do Grupo B

Os Estados Unidos venceram a Austrália por 2 a 0, nesta sexta-feira (19), no Lumen Field, em Seattle, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo. O resultado fez a equipe estadunidense avançar para a próxima fase do torneio. Contudo, o confronto foi marcado por polêmicas de arbitragem.

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Torcedores reclamaram nas redes sociais de decisões polêmicas do árbitro alemão Felix Zwayer. Uma das reclamações foi um possível pênalti não marcado a favor da seleção da Austrália. O lance aconteceu durante o segundo tempo, em meio a uma pressão da equipe australiana, que já perdia por 2 a 0 e corria atrás do placar.

No lance, Tyler Adams dá um pisão em Connor Metcalfe dentro da área. A ação do volante dos Estados Unidos fez o jogador da Autrália cair e ficar impossibilitado de disputar a jogada. Veja a repercussão do lance abaixo:

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A AUSTRÁLIA TÁ SENDO ROUBADA, PÊNALTI ESCANDALOSO pic.twitter.com/XuYoE0pJW6 — Du Ferr@ry (@ferrarykm) June 19, 2026

Estados Unidos praticando o maior roubo da copa contra Austrália. — Yago (@medyago7) June 19, 2026

Estados Unidos praticando o maior roubo da copa contra Austrália. — Yago (@medyago7) June 19, 2026

COMO NÃO DA ESSE PÊNALTI? O VAR NEM CHAMOU QUE PUTARIA.



O TIO SAM TÁ PAGANDO BEM!#CazéTV #EUA #Austalia pênalti claro não marcado pic.twitter.com/DXQ2mx0ONz — Caio Cesar (@CaioCesarGDC) June 19, 2026

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