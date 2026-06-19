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Solidez defensiva faz México ter campanha perfeita e garantir vaga no mata-mata da Copa

Equipe de Javier Aguirre não foi vazada após dois jogos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 12:32
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Raul Rangel faz defesa em finalização de Son no jogo entre México e Coreia do Sul, pela Copa do Mundo
Raul Rangel faz defesa em finalização de Son no jogo entre México e Coreia do Sul, pela Copa do Mundo (Foto: Ulises Ruiz/AFP)

Sem sofrer gols na Copa do Mundo, o México se destaca no início do torneio por conta da solidez defensiva da equipe. Essa "muralha" foi chave para que a equipe de Javier Aguirre conquistasse duas vitórias na competição e a primeira vaga no mata-mata do Mundial.

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  • Jogadores do México celebram gol marcado sobre a Coreia do Sul na Copa do Mundo

    Balanço do Grupo A: México se classifica, e chave embola por mata-mata da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
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    Embora a amostragem seja pequena, o México é uma das oito equipes que ainda não sofreram gols na Copa do Mundo. No entanto, a equipe da América do Norte é a única com dois jogos realizados e que ainda não foi vazada.

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    Além do México, Escócia, Austrália, Costa do Marfim, Espanha, Cabo Verde, Argentina e Gana não sofreram gols. No entanto, essas outras seleções estão sujeitas a encerrar a 2ª rodada da Copa do Mundo sem a mesma solidez apresentada pelo time de Javier Aguirre.

    Além de não ter sido vazado, o México sofre pouco perigo dos adversários, uma vez que não oferece muitas chances dos rivais criarem grandes chances de gols. Somando os dados dos jogos contra África do Sul e Coreia do Sul, a equipe de Javier Aguirre sofreu apenas 11 finalizações, sendo quatro na direção do gol defendido por Raul Rangel.

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    Nesse quesito, o México é superado apenas por Canadá (10 finalizações sofridas) e Suíça (9 finalizações sofridas). No entanto, a equipe europeia já sofreu dois gols nos jogos contra Canadá e Bósnia e Hezergovina.

    México tem méritos apesar do nível dos adversários

    No Grupo A, o México está na mesma chave que Coreia do Sul, República Tcheca e África do Sul, que não são adversários com um nível de exigência muito alto. Ainda assim, a equipe de Javier Aguirre tem méritos próprios apesar dos rivais.

    No jogo da 1ª rodada da Copa do Mundo entre Coreia do Sul e República Tcheca, os asiáticos finalizaram 15 vezes contra os europeus. No entanto, o México conseguiu conter o ímpeto da equipe comandada por Hong Myung-bo e sofreu apenas oito finalizações.

    No primeiro tempo, o México conteve a Coreia do Sul e limitou o adversário a apenas dois chutes. No segundo tempo, os asiáticos se lançaram mais ao ataque por conta da necessidade de buscar o gol após os mandantes abrirem o placar com Luis Romo e finalizaram mais vezes. No entanto, não foram capazes de vazar uma das melhores defesas da Copa do Mundo até o momento.

    Na estreia do México no Mundial, os mandantes limitaram a África do Sul a apenas três finalizações. No segundo jogo do torneio, os sul-africanos chutaram 17 vezes contra a República Tcheca e marcaram um gol de pênalti com Mokoena.

    Jogadores do México celebram gol marcado sobre a Coreia do Sul na Copa do Mundo
    Jogadores do México celebram gol marcado sobre a Coreia do Sul na Copa do Mundo (Foto: Ulises Ruiz/AFP)

    Equipe de Javier Aguirre aguarda definição de adversário

    Com a classificação ao mata-mata garantida e a liderança do Grupo A assegurada, o México aguarda para conhecer o seu rival na próxima fase da Copa do Mundo. Neste momento, a equipe da América do Norte enfrentará um dos melhores 3º colocados dos Grupos C, E, F, H ou I.

    No entanto, o México tentará manter a solidez defensiva diante da República Tcheca, que já marcou dois gols na atual edição da Copa do Mundo. A equipe de Javier Aguirre precisa passar confiança ao torcedor, principalmente após ter sido vaiada ao fim do primeiro tempo contra a Coreia do Sul por conta do baixo desempenho ofensivo quando sofria para criar chances claras de gols.

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