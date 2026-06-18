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Pedreiras à vista: como estrearam os prováveis próximos rivais do Brasil na Copa?

Caso termine entre os dois primeiros, Seleção terá equipe do Grupo F pela frente

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 14:19
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Carlo Ancelotti olha para cima durante jogo entre Brasil e Marrocos
Carlo Ancelotti olha para cima durante jogo entre Brasil e Marrocos (Foto: Dan Mullan / AFP)
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O chaveamento dos 16 avos de final da Copa do Mundo colocará frente a frente o líder do Grupo C com o vice-líder do Grupo F e vice-versa. Assim, caso o Brasil termine a fase inicial nas duas primeiras colocações, enfrentará Suécia, Japão, Holanda ou Tunísia no mata-mata. A primeira rodada mostrou que a tendência é que o rival da Seleção seja bastante competitivo.

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  • Gakpo, Holanda (Foto: Francois Nel/Getty Images/AFP (Photo by Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Destaque da Holanda, Gakpo avalia possível duelo contra Brasil ou Marrocos: ‘Pareceram bons’

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    Empates dificultam projeção e reforçam equilíbrio

    Os favoritos dos dois grupos citados já se enfrentaram na primeira rodada: Holanda e Japão empataram por 2 a 2, enquanto Brasil e Marrocos ficaram no 1 a 1. Como ambos os duelos terminaram igualados, nenhuma das equipes mais badaladas saiu na frente rumo à liderança. Portanto, as estreias não ajudaram a projetar o caminho da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

    O equilibrado duelo entre Holanda e Japão reforçou as percepções prévias sobre as duas equipes. São times bem organizados pelos respectivos técnicos, Ronald Koeman e Hajime Moriyasu, e que se adaptam a diferentes contextos: ao longo das partidas, podem propor jogo ou esperar para "machucar" o oponente nos contra-ataques.

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    A seleção holandesa teve mais posse de bola (60%), muito graças ao trio de meio-campistas de alto nível formado por De Jong, Reijnders e Gravenberch, certamente um dos melhores da Copa do Mundo. No entanto, não converteu o domínio em tantas chances claras. Por mais que o segundo gol tenha saído em bela jogada individual de Summerville, a equipe de Koeman carece de atacantes desequilibrantes se comparada a outras potências, como a França ou o Brasil de Vini Jr. O protagonista, Cody Gakpo, é ótimo, mas está um nível abaixo dos principais astros do torneio. Na estreia, Memphis Depay ficou na reserva por estar longe de suas melhores condições físicas, e seu substituto no comando de ataque, Malen, não brilhou.

    Já o Japão mostrou mais uma vez, como em outros confrontos com potências durante o ciclo, que se sente confortável em ter menos a bola, mas sabe muito bem o que fazer quando retoma a posse. É um time paciente, porém plenamente capaz de imprimir velocidade quando necessário. No final do jogo contra a Holanda, passou a acelerar mais o jogo, martelou e conseguiu o empate. Mesmo após perder três dos seus principais jogadores por lesão, o time japonês provou que tem qualidade individual, quesito em que se destacou o ala Keito Nakamura.

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    Keito Nakamura (13) e Takefusa Kubo comemoram o primeiro gol do Japão no empate contra a Holanda (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)
    Keito Nakamura e Takefusa Kubo comemoram o primeiro gol do Japão na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Charlotte Wilson / AFP)

    Antes do início da Copa do Mundo, a Holanda era apontada como uma das seleções mais fortes defensivamente. Os dois gols marcados pelo Japão mostram a qualidade da equipe asiática, mas também evidenciam que a seleção holandesa está longe de ser impenetrável.

    Pontos positivos dos dois times foram a concentração, apego ao plano de jogo e capacidade de reorganização dos técnicos. Os europeus buscaram o segundo gol sete minutos depois de tomar o empate, momento em que poderiam se abalar com a frustração, enquanto os asiáticos não se abateram em disputar boa parte da partida atrás no placar. Essa característica compartilhada pelos rivais será essencial no mata-mata e parece inerente aos atletas dos dois países.

    Na última edição do Mundial, por exemplo, a seleção laranja perdia por 2 a 0 para a Argentina nas quartas de final, mas conseguiu a igualdade já nos acréscimos. Apesar de derrotada nos pênaltis, a equipe mostrou sua resiliência. Após o torneio de 2022, Louis van Gaal deu lugar a Koeman no comando técnico, mas as características se mantiveram: é uma Holanda que nem sempre brilha, mas nunca pode ser descartada.

    Summerville comemora gol da Holanda contra o Japão
    Summerville comemora segundo gol da Holanda na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Aric Becker / AFP)

    ➡️ Confira o balanço de desempenho das estreias sul-americanas na Copa

    Suécia dá show e se coloca na briga

    A Suécia também se candidatou definitivamente à briga por vagas no Grupo F com sua estreia. A equipe nórdica goleou a Tunísia por 5 a 1 em uma das melhores exibições da primeira rodada. Com o ótimo saldo de gols construído, um empate com Holanda ou Japão pode bastar para terminar a primeira fase da Copa nas duas primeiras colocações e, possivelmente, enfrentar o Brasil no mata-mata.

    Vale ressaltar que a situação do grupo brasileiro é similar: por enquanto, a Escócia lidera com a vitória por 1 a 0 diante do Haiti. Os escoceses jogarão por empates com Brasil e Marrocos para se classificar aos 16 avos de final.

    A Suécia venceu a Tunísia por 5 a 1 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)
    Jogadores da Suécia comemoram um dos cinco gols marcados diante da Tunísia (Foto: Julio Cesar Aguilar / AFP)

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    Brasil faz contas: situação dos grupos na Copa do Mundo

    Classificação do Grupo C após a primeira rodada:

    SeleçãoPontosVitóriasEmpatesDerrotasSaldo de gols

    Escócia

    3

    1

    0

    0

    + 1

    Marrocos

    1

    0

    1

    0

    0

    Brasil

    1

    0

    1

    0

    0

    Haiti

    0

    0

    0

    1

    - 1

    Classificação do Grupo F após a primeira rodada:

    SeleçãoPontosVitóriasEmpatesDerrotasSaldo de gols

    Suécia

    3

    1

    0

    0

    + 4

    Japão

    1

    0

    1

    0

    0

    Holanda

    1

    0

    1

    0

    0

    Tunísia

    0

    0

    0

    1

    - 4

    Próximos jogos do Grupo C:

    • 19/06, às 19h (de Brasília): Escócia x Marrocos, em Boston (EUA)
    • 19/06, às 21h30 (de Brasília): Brasil x Haiti, em Filadélfia (EUA)
    • 24/06, às 19h (de Brasília): Marrocos x Haiti, em Atlanta (EUA)
    • 24/06, às 19h (de Brasília): Escócia x Brasil, em Miami (EUA)

    Próximos jogos do Grupo F:

    1. 20/06, às 14h (de Brasília): Holanda x Suécia, em Houston (EUA)
    2. 21/06, às 01h (de Brasília): Tunísia x Japão, em Monterrey (MEX)
    3. 25/06, às 20h (de Brasília): Tunísia x Holanda, em Kansas (EUA)
    4. 25/06, às 20h (de Brasília): Japão x Suécia, em Dallas (EUA)

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    Cenário catastrófico: e se a Seleção ficar em 3º?

    Vale lembrar que os oito melhores terceiros colocados da fase de grupos também avançarão para o mata-mata. É o caso momentâneo da Seleção Brasileira. Se a primeira fase terminasse hoje, o Brasil enfrentaria a Alemanha nos 16 avos de final.

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