Pedreiras à vista: como estrearam os prováveis próximos rivais do Brasil na Copa? Caso termine entre os dois primeiros, Seleção terá equipe do Grupo F pela frente

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O chaveamento dos 16 avos de final da Copa do Mundo colocará frente a frente o líder do Grupo C com o vice-líder do Grupo F e vice-versa. Assim, caso o Brasil termine a fase inicial nas duas primeiras colocações, enfrentará Suécia, Japão, Holanda ou Tunísia no mata-mata. A primeira rodada mostrou que a tendência é que o rival da Seleção seja bastante competitivo.

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Empates dificultam projeção e reforçam equilíbrio

Os favoritos dos dois grupos citados já se enfrentaram na primeira rodada: Holanda e Japão empataram por 2 a 2, enquanto Brasil e Marrocos ficaram no 1 a 1. Como ambos os duelos terminaram igualados, nenhuma das equipes mais badaladas saiu na frente rumo à liderança. Portanto, as estreias não ajudaram a projetar o caminho da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

O equilibrado duelo entre Holanda e Japão reforçou as percepções prévias sobre as duas equipes. São times bem organizados pelos respectivos técnicos, Ronald Koeman e Hajime Moriyasu, e que se adaptam a diferentes contextos: ao longo das partidas, podem propor jogo ou esperar para "machucar" o oponente nos contra-ataques.

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A seleção holandesa teve mais posse de bola (60%), muito graças ao trio de meio-campistas de alto nível formado por De Jong, Reijnders e Gravenberch, certamente um dos melhores da Copa do Mundo. No entanto, não converteu o domínio em tantas chances claras. Por mais que o segundo gol tenha saído em bela jogada individual de Summerville, a equipe de Koeman carece de atacantes desequilibrantes se comparada a outras potências, como a França ou o Brasil de Vini Jr. O protagonista, Cody Gakpo, é ótimo, mas está um nível abaixo dos principais astros do torneio. Na estreia, Memphis Depay ficou na reserva por estar longe de suas melhores condições físicas, e seu substituto no comando de ataque, Malen, não brilhou.

Já o Japão mostrou mais uma vez, como em outros confrontos com potências durante o ciclo, que se sente confortável em ter menos a bola, mas sabe muito bem o que fazer quando retoma a posse. É um time paciente, porém plenamente capaz de imprimir velocidade quando necessário. No final do jogo contra a Holanda, passou a acelerar mais o jogo, martelou e conseguiu o empate. Mesmo após perder três dos seus principais jogadores por lesão, o time japonês provou que tem qualidade individual, quesito em que se destacou o ala Keito Nakamura.

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Keito Nakamura e Takefusa Kubo comemoram o primeiro gol do Japão na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Charlotte Wilson / AFP)

Antes do início da Copa do Mundo, a Holanda era apontada como uma das seleções mais fortes defensivamente. Os dois gols marcados pelo Japão mostram a qualidade da equipe asiática, mas também evidenciam que a seleção holandesa está longe de ser impenetrável.

Pontos positivos dos dois times foram a concentração, apego ao plano de jogo e capacidade de reorganização dos técnicos. Os europeus buscaram o segundo gol sete minutos depois de tomar o empate, momento em que poderiam se abalar com a frustração, enquanto os asiáticos não se abateram em disputar boa parte da partida atrás no placar. Essa característica compartilhada pelos rivais será essencial no mata-mata e parece inerente aos atletas dos dois países.

Na última edição do Mundial, por exemplo, a seleção laranja perdia por 2 a 0 para a Argentina nas quartas de final, mas conseguiu a igualdade já nos acréscimos. Apesar de derrotada nos pênaltis, a equipe mostrou sua resiliência. Após o torneio de 2022, Louis van Gaal deu lugar a Koeman no comando técnico, mas as características se mantiveram: é uma Holanda que nem sempre brilha, mas nunca pode ser descartada.

Summerville comemora segundo gol da Holanda na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Aric Becker / AFP)

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Suécia dá show e se coloca na briga

A Suécia também se candidatou definitivamente à briga por vagas no Grupo F com sua estreia. A equipe nórdica goleou a Tunísia por 5 a 1 em uma das melhores exibições da primeira rodada. Com o ótimo saldo de gols construído, um empate com Holanda ou Japão pode bastar para terminar a primeira fase da Copa nas duas primeiras colocações e, possivelmente, enfrentar o Brasil no mata-mata.

Vale ressaltar que a situação do grupo brasileiro é similar: por enquanto, a Escócia lidera com a vitória por 1 a 0 diante do Haiti. Os escoceses jogarão por empates com Brasil e Marrocos para se classificar aos 16 avos de final.

Jogadores da Suécia comemoram um dos cinco gols marcados diante da Tunísia (Foto: Julio Cesar Aguilar / AFP)

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Brasil faz contas: situação dos grupos na Copa do Mundo

Classificação do Grupo C após a primeira rodada:

Seleção Pontos Vitórias Empates Derrotas Saldo de gols Escócia 3 1 0 0 + 1 Marrocos 1 0 1 0 0 Brasil 1 0 1 0 0 Haiti 0 0 0 1 - 1

Classificação do Grupo F após a primeira rodada:

Seleção Pontos Vitórias Empates Derrotas Saldo de gols Suécia 3 1 0 0 + 4 Japão 1 0 1 0 0 Holanda 1 0 1 0 0 Tunísia 0 0 0 1 - 4

Próximos jogos do Grupo C:

19/06, às 19h (de Brasília): Escócia x Marrocos, em Boston (EUA)

19/06, às 21h30 (de Brasília): Brasil x Haiti, em Filadélfia (EUA)

24/06, às 19h (de Brasília): Marrocos x Haiti, em Atlanta (EUA)

24/06, às 19h (de Brasília): Escócia x Brasil, em Miami (EUA)

Próximos jogos do Grupo F:

20/06, às 14h (de Brasília): Holanda x Suécia, em Houston (EUA) 21/06, às 01h (de Brasília): Tunísia x Japão, em Monterrey (MEX) 25/06, às 20h (de Brasília): Tunísia x Holanda, em Kansas (EUA) 25/06, às 20h (de Brasília): Japão x Suécia, em Dallas (EUA)

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Cenário catastrófico: e se a Seleção ficar em 3º?

Vale lembrar que os oito melhores terceiros colocados da fase de grupos também avançarão para o mata-mata. É o caso momentâneo da Seleção Brasileira. Se a primeira fase terminasse hoje, o Brasil enfrentaria a Alemanha nos 16 avos de final.