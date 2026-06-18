Brasil x Alemanha no mata-mata? Resultados atuais gerariam esse duelo; entenda A Seleção Brasileira está em terceiro no Grupo C, na zona de classificação

Teve fim, na última quarta-feira (17), a primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com os resultados das estreias de cada equipe, a classificação atual indicaria um confronto entre Brasil e Alemanha na próxima fase, caso a primeiro fase terminasse agora.

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Atualmente, a Seleção Brasileira está em terceiro lugar de seu grupo, fora da zona de classificação direta (apenas primeiro e segundo se garantem). Mesmo assim, estaria classificada como um dos melhores terceiros colocados.

Definidas as oito melhores seleções que terminarem em terceiro lugar em seus grupos, elas terão seus adversários definidos com base em uma combinação complexa com posições pré-definidas. São 495 combinações possíveis. Doze times terminarão a primeira fase em terceiro. Os oito melhores, seguem no torneio. Os outros quatro, dão adeus. Porém, a classificação entre os oito não é determinante.



As combinações feitas pela Fifa levam em consideração os grupos de origem dos terceiros colocados e não sua posição final na tabela de terceiro. Ser o primeiro ou o oitavo melhor colocado não tem diferença nenhuma para o chaveamento da segunda fase.



No caso do grupo do Brasil, o terceiro colocado pode enfrentar o 1º do A, 1º do E ou 1º do I a depender dos outros times que se classificaram. Na combinação atual, o Brasil enfrentaria o primeiro do Grupo E, liderado pela Alemanha.

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O Brasil empatou em 1 a 1 com o Marrocos na primeira rodada. Com isso fechou a primeira rodada da Copa do Mundo com a segunda melhor campanha entre os terceiros colocados, atrás apenas da Holanda, que empatou em 2 a 2 com o Japão. Enquanto isso, a Alemanha goleou Curaçao por 7 a 1, tendo o resultado mais elástico da primeira fase do torneio.

Germany's forward #07 Kai Havertz (4th R) celebrates with teammates after scoring a penalty kick for his team's third goal during the 2026 World Cup Group E football match between Germany and Curacao at the Houston Stadium in Houston on June 14, 2026. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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Confira quais seriam os confrontos da segunda fase da Copa do Mundo após a primeira rodada:

Alemanha x Brasil Noruega x Holanda Coreia do Sul x Canadá Suécia x Marrocos Congo x Gana Uruguai x Áustria Estados Unidos x Catar Nova Zelândia x República Tcheca Escócia x Japão Costa do Marfim x França México x Espanha Inglaterra x Portugal Argentina x Arábia Saudita Austrália x Irã Suíça x Bélgica Colômbia x Equador

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