Confira o balanço de desempenho das estreias sul-americanas na Copa Com decepção do Brasil, show de Messi e poucas vitórias, seleções sul-americanas estreiam na Copa do Mundo

A vitória da Colômbia contra a seleção do Uzbequistão por 3 a 1 na última quarta-feira (17) representou o último jogo da primeira rodada da Copa do Mundo de 2026. Mas, além dos colombianos, apenas uma outra equipe da América do Sul saiu com a vitória na estreia da competição. Confira o balanço do Lance! sobre o desempenho das seleções sul-americanas:

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Paraguai

A primeira seleção da Conmebol a ter um jogo na Copa do Mundo de 2026 foi o Paraguai. A equipe não viu a cor da bola e sofreu uma goleada, por 4 a 1, contra os Estados Unidos, anfitriões do torneio. Com muita autoridade e domínio do volume de jogo, a equipe treinada por Mauricio Pochettino impressionou com uma atuação brilhante no primeiro tempo.

Logo no início do jogo, Pulisic fez uma bela jogada individual, cortou para dentro da área e viu Bobadilla marcar contra para abrir o placar dos estadunidenses. Ao fim do primeiro tempo, a partida já estava 3 a 0 para os "donos da casa", com dois gols de Balogun. Na segunda etapa, Maurício descontou para o Paraguai, mas Reyna marcou nos acréscimos para transformar o jogo em goleada.

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O próximo duelo da seleção paraguaia será contra a Turquia, que também perdeu seu jogo de estreia. A partida ocorrerá à meia-noite de sábado (20).

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Brasil

A estreia da Seleção Brasileira também foi decepcionante para os torcedores do país. Mesmo sabendo da força do Marrocos, que chegou às semifinais da Copa do Mundo em 2022 e venceu o título da última Copa Africana de Nações, terminar a partida de estreia sem uma vitória, com um empate em 1 a 1, não era o que os brasileiros esperavam.

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No primeiro tempo, o Brasil começou mal e sofreu nos minutos iniciais diante de um Marrocos mais intenso e organizado. Os marroquinos dominaram o começo de jogo e, aos 21 minutos, foram premiados com um gol de Saibari. Em um lançamento em profundidade, Gabriel Magalhães falhou na tentativa de interceptação e, junto com uma saída errada de Alisson, deixou Saibari livre para sair cara a cara e encobrir o goleiro.

Mesmo sem grande atuação coletiva, o Brasil encontrou o empate aos 32 minutos, em uma bela jogada Vini Jr, que cortou o defensor e bateu colocado para fazer 1 a 1. No segundo tempo, o Marrocos já não conseguia repetir a pressão dos minutos iniciais, enquanto o Brasil mantinha mais a posse de bola, mas encontrava enormes dificuldades para criar chances reais de gol. Mesmo com uma melhora e aumento da pressão, a Seleção Brasileira não conseguiu mudar o placar.

A próxima partida do Brasil será contra o Haiti, que perdeu o jogo de estreia por 1 a 0 contra a Escócia, atual líder do grupo. O jogo será na sexta-feira (19), às 21h30.

Ismael Saibari abriu o placar em Brasil x Marrocos (Foto: Dan Mullan/AFP)

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Equador

A equipe equatoriana estava invicta há quase dois anos, mas também foi vítima dos resultados ruins nas estreias dos sul-americanos no início da Copa do Mundo. Porém, diferente do Paraguai e do Brasil, o Equador fez uma boa partida contra a Costa do Marfim e criou chances reais de gol, mas esbarrou duas vezes no travessão ainda no primeiro tempo.

Mesmo com o 0 a 0 no placar, o jogo estava extremamente movimentado. Na segunda etapa, o Equador voltou a sofrer com a trave mais uma vez, enquanto a Costa do Marfim acertou o mesmo travessão que os equatorianos carimbaram no primeiro tempo. O balde de água fria para os sul-americanos veio no final da partida, aos 90 minutos, quando Diallo fez o gol da vitória dos marfinenses.

O Equador volta a jogar no próximo sábado (20), às 21h, contra a seleção de Curaçao. O adversário também perdeu a partida de estreia, mas por uma goleada de 7 a 1 da Alemanha.

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Uruguai

A Celeste enfrentou a Arábia Saudita na estreia da Copa do Mundo e, assim como seus vizinhos, também não saiu com a vitória. No primeiro tempo, o Uruguai chegou algumas vezes com perigo, mas era parado pelo goleiro Mohammed Al-Owais. Dessa forma, quem abriu o placar foram os sauditas: Abdulelah Al-Amri aproveitou o rebote de Muslera em um cabeceio após cobrança de escanteio e balançou as redes.

No intervalo, Bielsa conseguiu melhorar a equipe uruguaia, que voltou ao segundo tempo com uma pressão muito maior. Após tanta insistência, Maxi Araujo aproveitou rebote da cabeçada de Federico Viñas e completou para empatar o placar. O gol incendiou ainda mais a Celeste, que empurrou os sauditas cada vez mais na defesa. Porém, os sul-americanos não conseguiram o gol da virada e a partida terminou empatada.

O próximo confronto do Uruguai será contra Cabo Verde, que conseguiu segurar o 0 a 0 contra a Espanha. O jogo será no domingo (21), às 19h.

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Argentina

A primeira vitória de uma seleção sul-americana na Copa do Mundo de 2026 veio só na penúltima partida, com os atuais campeões do torneio. Com brilho de Lionel Messi, a Argentina derrotou a Argélia por 3 a 0.

Messi abriu o placar logo nos minutos iniciais, mas foi flagrado em posição irregular. Logo depois, foi a vez da Argélia ter um gol anulado por impedimento. Contudo, aos 17 minutos, Messi recebeu uma bola de De Paul na intermediária de ataque, avançou e soltou uma bomba para abrir o placar. O craque ainda tentou surpreender a equipe adversária em uma cobrança de falta de longe, mas o chute saiu pela linha de fundo.

No segundo tempo, a Argentina voltou mais agressiva. O goleiro Luca Zidane, que falhou no primeiro gol, estava se redimindo após grande defesa em um chute cruzado de Lautaro Martínez, mas voltou a ajudar os argentinos ao rebater uma finalização de fora da área de Mac Allister. Messi aproveitou o rebote para estufar as redes com a perna direita e marcar o seu segundo gol.

O camisa 10 ainda fez o terceiro em um belo chute na entrada da área para completar o seu primeiro hat-trick em Copas do Mundo. Com o gol, Messi igualou a marca de Miroslav Klose e se tornou o maior artilheiro da história da competição.

Na segunda rodada, a Argentina jogará contra a Áustria, seleção que também venceu a sua partida de estreia. O jogo será na próxima segunda-feira (22), às 14h.

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Colômbia

Para fechar a primeira rodada da Copa do Mundo com vitória sul-americana, a seleção colombiana venceu o Uzbequistão por 3 a 1, no Estádio Azteca. A Colômbia fez um primeiro tempo superior ao Uzbequistão e criou boas chances com Luis Díaz, Jhon Arias e Luis Suárez. O gol saiu aos 40 minutos, quando Luis Díaz fez um passe preciso em bola aérea para Muñoz, que se infiltrou na área e finalizou, abrindo o placar.

No segundo tempo, a equipe asiática chegou a empatar o jogo, com gol de Fayzullaev, mas Díaz e Campaz completaram os gols da vitória colombiana. A próxima partida da Colômbia será contra o RD Congo, que segurou o empate contra Portugal. O jogo será na terça-feira (23), às 23h.

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