Quem o Brasil pode enfrentar se passar da fase de grupos na Copa do Mundo Seleção Brasileira comandada por Ancelotti deve ter adversário do grupo F

O Brasil é um forte candidato a passar pela fase de grupos da Copa do Mundo e avançar rumo aos 16 avos de final da competição. No novo formato do Mundial, o cruzamento da Seleção Brasileira na próxima fase é com algum adversário do grupo F, que tem Suécia, Holanda, Japão e Tunísia, caso avance em primeiro ou segundo.

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Na primeira rodada, contra Marrocos, o Brasil empatou por 1 a 1, com belo gol de Vini Jr, e viu a Escócia vencer o Haiti por 1 a 0 e tomar as rédeas do grupo C. Ainda assim, a Seleção Brasileira tem boas chances de passar em primeiro ou segundo colocado.

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Com a primeira colocação do grupo C da Copa do Mundo, o Brasil enfrentaria o segundo colocado do grupo F. Se passar na segunda posição, pegaria o líder do mesmo grupo. Em um cenário mais improvável, em que o time comandado por Carlo Ancelotti se classifique em terceiro, o enfrentamento seria com líderes dos grupos A, E ou I. A combinação dependeria dos resultados da Seleção e dos líderes desses grupos, que têm como favoritos: México, Alemanha e França, respectivamente.

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Abaixo, confira como está a situação do grupo F, de onde deve sair o adversário do Brasil nos 16 avos da Copa do Mundo:

Ancelotti antes de Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Balanço do Grupo F: Suécia goleia Tunísia, e Holanda e Japão empatam na Copa do Mundo

No Grupo F da Copa do Mundo, onde estão possíveis advesários do Brasil nos 16 avos de final, Holanda e Japão fizeram emocionante jogo que terminou empatado por 2 a 2. No outro jogo da chave, a Suécia superou a Túnisia por 5 a 1 e lidera na classificação em busca de uma vaga.

Em um grande jogo válido pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo, Holanda e Japão ficaram no empate por 2 a 2 no Estádio de Dallas. A Laranja Mecânica chegou a ficar à frente do placar em duas oportunidades, mas a equipe asiática mostrou um forte poder de reação para buscar a igualdade, com gols marcados por Van Dijk e Summerville para os holandeses, enquanto Nakamura e Kamada balançaram as redes para os japoneses.

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O confronto também ficou marcado pela participação de Memphis Depay, atacante do Corinthians, que começou no banco de reservas, entrou ao longo da segunda etapa e teve uma atuação discreta. O duelo manteve a emoção até os minutos finais, com o Japão garantindo o empate nos acréscimos após Kamada desviar o cabeceio de Ogawa e igualar o marcador nos acréscimos.

No último jogo do domingo (14) da Copa do Mundo, a Suécia venceu a Tunísia por 5 a 1 no Estádio Gigante de Acero, em Monterrey, no México. Os Suecos saíram na frente no primeiro tempo com Yasin Ayari, que não comemorou o gol por ser filho de tunisiano. Logo na sequência, Alexander Isak ampliou a vantagem, mas viu Omar Rekik diminuir o placar antes do intervalo.

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Apesar do gol sofrido, a Suécia não se abalou e seguiu superior na partida. Após erro de Skhiri na saída de bola, Viktor Gyökeres aproveitou e marcou o terceiro dos suecos. Logo depois, a seleção europeia ampliou com Mattias Svanberg e concretizou a goleada por 5 a 1 com outro gol de Yasin Ayari, que marcou golaço nos acréscimos.

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Tabela do Grupo F da Copa do Mundo