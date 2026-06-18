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Destaque da Holanda, Gakpo avalia possível duelo contra Brasil ou Marrocos: 'Pareceram bons'

Seleções podem se cruzar na próxima fase da Copa do Mundo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
18/06/2026 14:16
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Gakpo, Holanda (Foto: Francois Nel/Getty Images/AFP (Photo by Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Gakpo, Holanda (Foto: Francois Nel/Getty Images/AFP (Photo by Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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O atacante da seleção da Holanda, Cody Gakpo, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (18) e comentou sobre a possibilidade de enfrentar uma das equipes do grupo do Brasil na próxima fase da Copa do Mundo. Apesar de reconhecer a força dos possíveis adversários, o holandês preferiu manter o foco nos compromissos da equipe na fase de grupos.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O atacante da seleção da Holanda, Cody Gakpo, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (18) e comentou sobre a possibilidade de enfrentar uma das equipes do grupo do Brasil na próxima fase da Copa do Mundo. Apesar de reconhecer a força dos possíveis adversários, o holandês preferiu manter o foco nos compromissos da equipe na fase de grupos.

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    • Gakpo analisou as seleções de Brasil e Marrocos, apontadas como as principais favoritas para avançarem no Grupo C e possíveis adversárias da Holanda na fase seguinte. Pelo chaveamento da competição, o primeiro colocado do grupo de Brasil e Marrocos enfrentará o segundo colocado do grupo holandês, enquanto o segundo colocado cruzará com o líder da chave da Holanda:

    — Todos sabem que podemos enfrentar uma das duas seleções. São bons times. Pareceram bons quando se enfrentaram. Mas a gente vai ver o que vai acontecer depois da fase de grupos — disse Gakpo

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    A Holanda estreou na Copa do Mundo com um empate por 2 a 2 diante do Japão e, para Cody Gakpo, o resultado aumentou a importância dos próximos compromissos da seleção. Gakpo também comentou a vitória da Suécia sobre a Tunísia, resultado que deixou os suecos na liderança do Grupo F e que, em tese, pode influenciar o caminho de seleções como Brasil e Marrocos no mata-mata. Ainda assim, o holandês evitou fazer projeções e reforçou que o foco da Holanda deve permanecer apenas em sua própria campanha:

    — Depois do nosso resultado, sabemos que precisamos ganhar as duas partidas restantes para avançarmos para a fase eliminatória. O resultado da Suécia foi bom para eles, mas acho que precisamos analisar isso separadamente da nossa partida e focarmos em nós mesmos— afirmou.

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    Holanda na Copa

    Após o empate na estreia, a Holanda volta a campo no próximo sábado (20), às 14h, quando enfrenta a Suécia no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. Os holandeses encerram sua participação na fase de grupos no dia 25 de junho, às 20h, diante da Tunísia, no Arrowhead Stadium, em Kansas City.

    Holanda aposta em histórico favorável para buscar recuperação no Grupo F (Foto: EFE/EPA/Albert Pena/FolhaPress)
    (Foto: EFE/EPA/Albert Pena/FolhaPress)

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