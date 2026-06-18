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As cinco seleções que surpreenderam na primeira rodada da Copa do Mundo

Zebras desafiaram o favoritismo e deixaram a disputa pela classificação ainda aberta

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 13:18
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Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 já ficou para trás, mas não sem deixar algumas surpresas pelo caminho. Seleções consideradas azarões conseguiram resultados importantes diante de adversários mais tradicionais e mostraram que podem sonhar com uma campanha histórica no torneio. Entre empates heroicos e atuações consistentes, Costa do Marfim, Japão, Cabo Verde e RD Congo chamaram a atenção do mundo do futebol.

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    Costa do Marfim dá passo importante na Copa do Mundo

    Costa do Marfim e Equador protagonizaram um dos confrontos mais equilibrados da primeira rodada. Em um Grupo E que tem a Alemanha como principal favorita à liderança, os africanos conquistaram um resultado fundamental na luta pela classificação com o triunfo por 1 a 0 sobre os sul-americanos.

    Com Curaçao completando a chave e vindo de uma dura derrota por 7 a 1 para os alemães, a equipe marfinense sabe que os pontos conquistados contra concorrentes diretos podem fazer a diferença.

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    Dentro de campo, a Costa do Marfim se destacou pela velocidade nas transições ofensivas, especialmente com o jovem ponta Yan Diomande, um dos destaques da partida.

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    Yan Diomande na partida entre Costa do Marfim e Equador na estreia das equipes na Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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    Japão mostra força e arranca empate no fim

    O Japão comprovou mais uma vez sua competitividade em Copas do Mundo ao arrancar um empate por 2 a 2 contra a Holanda. Os japoneses precisaram reagir duas vezes após ficarem em desvantagem no placar e conseguiram o gol salvador aos 44 minutos do segundo tempo.

    Organizada taticamente e muito disciplinada, a seleção asiática suportou a pressão holandesa durante boa parte do confronto. Na reta final, porém, avançou suas linhas, pressionou o adversário e foi recompensada com o empate. Com a vitória da Suécia sobre a Tunísia, o grupo segue completamente aberto, e Japão, Holanda e Suécia aparecem com chances reais de terminar na liderança.

    Keito Nakamura (13) e Takefusa Kubo comemoram o primeiro gol do Japão no empate contra a Holanda (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)
    Keito Nakamura (13) e Takefusa Kubo comemoram o primeiro gol do Japão no empate contra a Holanda (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

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    Cabo Verde protagoniza a maior surpresa da Copa até aqui

    Se houve um resultado capaz de chocar o mundo do futebol na primeira rodada, foi o empate sem gols entre Cabo Verde e Espanha. Amplamente favorita, a seleção espanhola finalizou 27 vezes durante a partida, mas não conseguiu superar a atuação inspirada do goleiro Vozinha.

    Apesar de não apresentar um futebol brilhante, os cabo-verdianos mostraram muita entrega para segurar a pressão durante os 90 minutos. O resultado garantiu o primeiro ponto da história de Cabo Verde em Copas do Mundo e entrou para a lista das maiores zebras desta edição do torneio.

    O goleiro Vozinha, de Cabo Verde celebra o empate contra a Espanha em Atlanta (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP
    O goleiro Vozinha, de Cabo Verde celebra o empate contra a Espanha em Atlanta (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

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    RD Congo segura Portugal e mantém sonho vivo

    Outra seleção africana que surpreendeu foi a RD Congo. Após sofrer forte pressão nos minutos iniciais e ver João Neves abrir o placar para Portugal, a equipe não se abalou e conseguiu buscar o empate com Yone Missa ainda na primeira etapa.

    Wissa RD Congo
    Jogadores da RD Congo comemoram empate com Portugal na Copa do Mundo (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

    Mesmo diante da ampla superioridade portuguesa na posse de bola, os congoleses conseguiram fechar os espaços e limitar as oportunidades claras de gol do adversário. O empate mantém viva a esperança de classificação e reforça a imagem da RD Congo como uma das seleções mais competitivas entre as consideradas azarões.

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