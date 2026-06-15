Tunísia demite técnico durante a Copa do Mundo após sofrer goleada em estreia Sabri Lamouchi deixa o comando da seleção devido à campanhada irregular e derrota por 5 a 1 para a Suécia

A Copa do Mundo de 2026 teve sua primeira mudança de treinador ainda na rodada de abertura da fase de grupos. De acordo com o jornalista Romain Molina, do "The Guardian", a Federação Tunisiana de Futebol optou pela demissão de Sabri Lamouchi após a derrota por 5 a 1 para a Suécia, neste domingo (14), em Monterrey.

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A decisão foi tomada poucas horas depois do apito final e chamou a atenção pela rapidez. Mesmo com chances matemáticas de classificação para a próxima fase, os dirigentes optaram por interromper o trabalho do treinador após apenas um jogo no torneio.

A repercussão da goleada pesou diretamente na avaliação da federação, que decidiu encerrar imediatamente o vínculo com o comandante.

Lamouchi deixa a seleção depois de apenas cinco partidas à frente da equipe. O retrospecto não foi positivo: uma vitória, um empate e três derrotas. Antes da Copa do Mundo, a Tunísia havia sido derrotada pela Áustria e Bélgica em amistosos preparatórios, empatado sem gols com o Canadá e vencido o Haiti por 1 a 0.

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A atuação diante da Suécia acabou sendo determinante para a mudança. Os suecos assumiram o controle da partida logo nos primeiros minutos e abriram vantagem ainda na etapa inicial. Yasin Ayari marcou aos sete minutos, enquanto Alexander Isak ampliou aos 30.

A Tunísia conseguiu diminuir antes do intervalo com Omar Rekik, que fez o único gol da equipe africana e levou esperança para o segundo tempo. No entanto, a reação não se confirmou.

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Na etapa final, a Suécia voltou a dominar as ações e marcou mais três vezes, transformando o confronto em uma das goleadas mais expressivas desta edição da Copa do Mundo.

Com o resultado, a Tunísia terminou a primeira rodada na última posição do Grupo F, enquanto a Suécia largou na liderança da chave. Agora, a seleção tunisiana terá de buscar recuperação sob novo comando para seguir sonhando com uma vaga no mata-mata.

Sabri Lamouchi durante coletiva no sábado (13) (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

Balanço do Grupo F da Copa do Mundo

No Grupo E da Copa do Mundo, Holanda e Japão fizeram emocionante jogo que terminou empatado por 2 a 2. No outro jogo da chave, a Suécia superou a Túnisia por 5 a 1 e lidera na classificação em busca de uma vaga nas 16 avos de final.

Próximos jogos

1 . Holanda x Suécia - 20 de junho, às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston (EUA) 2 . Tunísia x Japão - 21 de junho, às 1h (de Brasília), no El Gigante de Acero, em Monterrey (MEX)

Tabela do Grupo F da Copa do Mundo

# Equipe Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1 Suécia 3 1 1 0 0 5 1 4 2 Japão 1 1 0 1 0 2 2 0 3 Holanda 1 1 0 1 0 2 2 0 4 Tunísia 0 1 0 0 1 1 5 -4

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