Questão disciplinar faz Brasil cair posição no Grupo C da Copa do Mundo Cartões amarelos de Casemiro e Ibañez prejudicam posição da Seleção na tabela

O Brasil chega ao fim da 1ª rodada da Copa do Mundo na 3ª colocação do Grupo C, atrás da líder Escócia e do Marrocos, 2º colocado. Na lanterna do grupo está o Haiti, única seleção do grupo com zero pontos. Brasil e Marrocos se enfrentaram na estreia e empataram por 1 a 1, portanto, ambas têm o mesmo número de pontos (1). Então, afinal, qual critério de desempate foi utilizado para definir a posição das seleções na tabela do Grupo C?

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Segundo a classificação da Fifa, Brasil e Marrocos estão empatados em todos os critérios, exceto o que jogou o Brasil para a 3ª colocação: Pontuação de Conduta da Equipe (PCE, na sigla em inglês).

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No confronto entre as equipes, a Seleção Brasileira foi advertida com dois cartões amarelos, um para Casemiro e um para Ibañez. Enquanto isso, a seleção marroquina passou ilesa das advertências. Neste caso, o número de cartões contou como critério de desempate.

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🟨Entenda a suspensão por cartões amarelos na Copa do Mundo

Pelo regulamento da Copa do Mundo, um jogador que acumular dois cartões amarelos deve cumprir suspensão automática na partida seguinte. Os cartões só são zerados a partir das quartas de final, o que aumenta a atenção dos atletas que já foram advertidos na fase de grupos.

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