Lúcio de Castro: os vendilhões do templo e a final da Copa
Entre o último tango de Messi e o intervalo comercial da FIFA, a dolorosa certeza de que o futebol brasileiro virou coadjuvante
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É um crime com data, hora marcada e autor conhecido.
Final da Copa entre Argentina e Espanha confirma força de quem domina a bola
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Espanha impõe força coletiva em busca do bicampeonato da Copa do Mundo
Mas nada será feito para que o criminoso seja detido.
Vai ter um gênio da bola em campo.
Daquele tipo cuja aparição na terra muda a história.
Espantando o mundo aos 39 anos.
Vai ter Rodri, toda tecnologia já inventada reunida num cérebro só desfilando de vermelho.
Mas a FIFA achou por bem que um espetáculo dessa magnitude e excelência precisa de uma força de Justin Bieber e do Burna Boy, seja lá o que isso quer dizer.
Como dito, é um crime.
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O intervalo da discórdia na grande final
Argentina e Espanha farão no domingo uma final daquelas de parar o mundo e prender respirações. O último tango de Messi.
Mas a FIFA achou por bem ampliar o intervalo dos tradicionais 15 minutos para surreais 30, comportando assim seu show de caça-níquel.
É um crime de lesa-futebol.
A gente sabe o motivo.
A mercantilização do espetáculo por Infantino
O último ato de Gianni Infantino nessa Copa que misturou na mesma intensidade as mesmas distintas sensações: dentro do campo, tudo aquilo que só o futebol pode entregar. Uma overdose de beleza e emoção que nenhuma big tech pode entregar.
O estado permanente de genuflexão a Donald Trump desde antes do mundial terá seu último ato no domingo num grotesco intervalo prolongado.
Não bastou fazer muita força para estragar tudo aceitando a interferência do anfitrião até em cartão vermelho. Infantino quer mais.
Já tinha feito na final do Mundial de Clubes, quando o intervalo foi até inacreditáveis 22 minutos.
O futebol se basta por si só
Parece ironia ter que explicar algo sobre futebol ao mandatário.
O futebol se basta por ele mesmo. A própria Copa do Mundo nos prova isso todos os dias.
A ideia de domesticar a magia do jogo em uma festa cafona de quermesse internacional é a cara desta FIFA. A mercantilização de cada suspiro acima de qualquer questão.
Sem nenhum estudo técnico que demonstre não haver prejuízo técnico ao jogo.
Meia hora interrompendo toda adrenalina do mundo.
É um crime com data, hora marcada e autor conhecido.
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Cada dia mais longe...
A final de domingo tem outro enfoque desagradável, difícil de engolir...
A estranha sensação de que estar num palco de final de Copa do Mundo ficou cada dia mais longe para o país que já foi tão íntimo desse dia.
Pior: a sensação de que o que aconteceu nesse mundial para o Brasil já tem alguns anos, tão distante que é do que estamos vendo, por exemplo, os finalistas fazendo em campo.
Mas... calma, nem tudo está perdido.
Ao menos é o que a CBF garante.
Num vídeo que parece mais pegadinha de tão patético.
Como se aquilo ali pudesse maquiar tanto desmando, tanta lama.
Ainda dá tempo de soltar uma nota e dizer que a entidade foi hackeada.
Que alguém muito perverso fez aquele vídeo e soltou em nome da entidade.
Tem uma sensação pior, que é aquela com a qual me encontro de uns dias para cá vendo essa Copa: a pior coisa que pode acontecer: viramos irrelevantes num cenário de disputa mundial.
Respiro para encarar esse tema. Voltaremos a ele.
Lúcio de Castro: leia mais colunas
Lúcio de Castro escreve sua coluna no Lance! todas as sextas-feiras. Veja outras colunas:
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