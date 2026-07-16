Fifa abre investigação sobre Argentina por faixa das Malvinas na Copa do Mundo Entenda o protocolo de análise que pode gerar punição aos sul-americanos

A Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1 na quarta-feira (16), em partida válida pelas semifinais da Copa do Mundo de 2026, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA). Durante a comemoração pela classificação à final, os jogadores argentinos exibiram uma faixa com a mensagem: "As Malvinas são da Argentina". Conforme apurado pelo Lance!, a Fifa confirmou que analisa as circunstâncias do episódio antes de definir possíveis medidas adicionais, com base no Código Disciplinar da entidade.

A manifestação da Argentina pode configurar uma infração ao artigo 34 do regulamento da Copa do Mundo, que estabelece:

A exibição de mensagens ou slogans políticos, religiosos ou pessoais de qualquer natureza, em qualquer idioma ou forma, por jogadores e dirigentes é proibida a qualquer momento antes da partida, durante os hinos nacionais, durante a partida e após o término da partida.

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Punição? 🚨

A Fifa prevê medidas disciplinares que podem variar conforme a gravidade da infração e a análise do caso. As possíveis sanções incluem:

Aviso; Advertência; Multa ou outras medidas pecuniárias; Devolução de prêmios; Retirada de título; Ordem para cumprir uma obrigação financeira decorrente ou existente no contexto de um processo judicial.

Em casos envolvendo a exibição de faixas consideradas irregulares, a FIFA prevê multa de R$ 31 mil para infrações leves e de R$ 62 mil para situações consideradas graves em uma primeira ocorrência. Os valores podem dobrar a cada nova infração do mesmo tipo.

Faixa com imagem das Ilhas Malvinas é exibida em <em>banderazo</em> de torcedores da Argentina (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Guerra das Malvinas ⚔️

A disputa entre Argentina e Inglaterra pelas Ilhas Malvinas teve seu episódio mais emblemático em 1982. Em 2 de abril daquele ano, tropas argentinas desembarcaram no arquipélago e ocuparam o território, que era administrado pelo Reino Unido.

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Em resposta, a então primeira-ministra britânica Margaret Thatcher determinou o envio de uma força-tarefa naval para retomar o controle das ilhas. O conflito se estendeu por 74 dias e terminou em 14 de junho, com a rendição das forças argentinas e a retomada da administração britânica sobre o arquipélago. Segundo registros históricos, 649 militares argentinos, 255 militares britânicos e três civis das ilhas morreram durante a guerra.

Desde então, o Reino Unido mantém o controle administrativo das Ilhas Malvinas. A Argentina, por sua vez, continua reivindicando a soberania do território por meio de vias diplomáticas e classifica a presença britânica como uma consequência do colonialismo. A Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece a existência da disputa territorial e recomenda que os dois países busquem uma solução negociada, mas não estabelece a soberania sobre as ilhas.

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Argentina 2x1 Inglaterra em 1986 🖐️

Quatro anos após o conflito, as seleções se reencontraram nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México. A partida ficou marcada por dois dos gols mais famosos da história do futebol, ambos marcados por Diego Maradona. O primeiro deles ficou conhecido como a "Mão de Deus", após o argentino utilizar a mão para desviar a bola antes de finalizar para as redes. Poucos minutos depois, o craque marcou o chamado "Gol do Século", ao driblar cinco jogadores da Inglaterra antes de concluir a jogada.

Anos mais tarde, o ícone reconheceu que aquele triunfo tinha um significado especial para os argentinos, principalmente pelo contexto da Guerra das Malvinas. Desde então, cada novo confronto entre Inglaterra e Argentina carrega não apenas a memória de capítulos marcantes da história das Copas, mas também o peso da disputa territorial, que permanece sem uma solução definitiva.

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