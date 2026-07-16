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Torcedores detonam Martínez e Romero após Argentina x Inglaterra: 'Saco cheio'

Na final, Argentina irá enfrentar a Espanha

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
16/07/2026 14:52
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Cuti Romero marca Harry Kane no duelo entre Argentina e Inglaterra na Copa do Mundo
Cuti Romero marca Harry Kane no duelo entre Argentina e Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Na última quarta-feira (15), a Argentina venceu a Inglaterra e se classificou para a sua segunda final consecutiva de Copa do Mundo. Com isso, clubes ingleses como Manchester United e Tottenham, que possuem jogadores atuando na seleção argentina, postaram notas parabenizando seus atletas, algo que não caiu bem entre alguns torcedores.

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    Além da polêmica gerada pela eliminação inglesa, outros fãs se incomodaram porque os jogadores estenderam uma faixa das Ilhas Malvinas, que geraram uma guerra justamente entre Inglaterra e Argentina no último século.

    Tradução: Isso é engraçado, não é? O administrador das redes sociais de um clube inglês está parabenizando um argentino por chegar a final da Copa do Mundo e lamentando ingleses por perderem.

    Tradução: Estou lendo isso direito? Tem torcedores do United exigindo que o Martinez "nunca mais jogue pelo clube" porque ele segurou uma faixa sobre as Ilhas Malvinas? Desde quando todo mundo ficou tão apaixonado por elas? Vejo que estão lidando com a derrota como gente grande!

    Tradução: Admin, você precisa se lembrar de que é inglês. O clube é inglês. É de propriedade e administrado por ingleses. Já estou de saco cheio disso.

    Tradução: Um clube inglês celebrando uma vitória de jogadores argentinos contra a Inglaterra. Vergonhoso. Clubes argentinos jamais, em hipótese alguma, fariam isso com um jogador inglês... mas, por outro lado, os clubes de lá ainda pertencem aos torcedores e são geridos por eles; não são apenas entidades corporativas desprovidas de alma, sem qualquer vínculo com suas comunidades locais ou com a torcida.

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    Lisandro Martínez comemora gol marcado pela Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo
    Lisandro Martínez comemora gol marcado pela Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

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    Como foi a semifinal entre Inglaterra e Argentina?

    O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e por muitas faltas, com um bate-boca logo nos minutos iniciais após uma entrada dura de Enzo Fernández em Elliot Anderson. As duas seleções dividiram a posse de bola, mas criaram poucas oportunidades. A Inglaterra levou perigo em cobranças de falta para a área, enquanto a melhor chance da Argentina veio em um chute de Enzo Fernández, que passou perto da meta. Antes do intervalo, os ingleses passaram a ocupar mais o campo de ataque, mas a defesa argentina segurou o empate.

    Na segunda etapa, a Argentina voltou mais agressiva e criou duas boas oportunidades com Julián Álvarez, parando em grandes defesas de Jordan Pickford. Apesar da pressão argentina, foi a Inglaterra quem abriu o placar em um contra-ataque: Morgan Rogers cruzou da esquerda e Anthony Gordon apareceu na segunda trave para marcar.

    A Argentina respondeu imediatamente e manteve a pressão em busca do empate. Pickford voltou a salvar a Inglaterra em cabeceio de Nico González, enquanto Mac Allister acertou a trave após cruzamento de De Paul. A insistência argentina foi premiada aos 41 minutos, quando Enzo Fernández acertou um belo chute de fora da área para empatar a partida.

    Nos acréscimos, a equipe sul-americana manteve o domínio. Mac Allister voltou a acertar a trave e, no rebote, Lionel Messi cruzou para Lautaro Martínez, que cabeceou livre para marcar o gol da vitória por 2 a 1, garantindo a classificação da Argentina.

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