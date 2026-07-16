Wilton? Fifa escolhe árbitro para França x Inglaterra na Copa
Jesús Valenzuela apita o duelo deste sábado (18), em Miami
A Fifa definiu a equipe de arbitragem para a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. O venezuelano Jesús Valenzuela será o árbitro principal da partida entre França e Inglaterra, marcada para este sábado (18), às 17h (de Brasília), no Miami Stadium, em Miami (EUA).
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A equipe será formada pelos assistentes venezuelanos Jorge Urrego e Tulio Moreno. O marroquino Jalal Jayed atuará como quarto árbitro, enquanto Zakaria Brinsi, também de Marrocos, será o assistente reserva.
Experiência em Copas do Mundo
Aos 42 anos, Jesús Valenzuela disputa sua segunda Copa do Mundo. Árbitro do quadro da Fifa desde 2013, o venezuelano chega ao sexto jogo em Mundiais e soma experiência tanto na fase de grupos quanto no mata-mata.
Na edição de 2022, no Catar, apitou o empate sem gols entre Inglaterra e Estados Unidos, pela fase de grupos, além da vitória da França por 3 a 1 sobre a Polônia, pelas oitavas de final. Também trabalhou como quarto árbitro na semifinal entre França e Marrocos.
Já na Copa do Mundo de 2026, comandou as partidas entre Austrália e Turquia, pela fase de grupos, Bósnia e Herzegovina e Catar, também na primeira fase, e o confronto entre Costa do Marfim e Noruega, válido pelas oitavas de final.
Currículo internacional
Além das participações em Mundiais, Valenzuela é um dos árbitros mais experientes da Conmebol. Em sua carreira, apitou cinco partidas de Copa América, incluindo semifinais da edição de 2021.
O venezuelano também esteve à frente da final da Copa Sul-Americana de 2020 e 2023, das finais da Recopa Sul-Americana de 2022 e 2025, das semifinais da Copa Libertadores em 2023, 2024 e 2025, além da final da Copa Intercontinental da Fifa de 2024 e das quartas de final do Mundial de Clubes de 2025.
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