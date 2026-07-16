Príncipe William se pronuncia após eliminação da Inglaterra: 'Arrasado' Herdeiro do trono britânico, patrono da Federação Inglesa, afirmou que equipe inspirou o país durante a campanha na Copa do Mundo

A eliminação da Inglaterra para a Argentina, na semifinal da Copa do Mundo de 2026, repercutiu além do futebol. Patrono da Football Association (FA), o príncipe William usou as redes sociais do Palácio de Kensington para prestar homenagem à seleção inglesa após a derrota por 2 a 1, em Atlanta, e afirmou que a equipe deve deixar o torneio de cabeça erguida.

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Em mensagem assinada apenas com a letra "W", indicando que o texto foi escrito pelo próprio herdeiro do trono britânico, William destacou a campanha da equipe comandada por Thomas Tuchel e agradeceu o esforço demonstrado ao longo do Mundial.

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— Estou arrasado. A luta e a crença que vocês demonstraram inspiraram todos nós. A seleção inglesa mais completa em um torneio. Mantenham a cabeça erguida. Obrigado a todos, dentro e fora de campo, por uma campanha incrível.

Autoridades britânicas também prestam apoio

Além do príncipe William, outras autoridades britânicas também se manifestaram após a eliminação. O primeiro-ministro Keir Starmer afirmou estar decepcionado com o resultado, mas ressaltou o orgulho pela campanha realizada pela seleção.

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— Estou arrasado com o resultado. Mas a paixão e a energia que eles demonstraram defendendo essa camisa deixaram todos nós orgulhosos.

Já o rei Charles III comentou o resultado de forma bem-humorada durante visita à cervejaria Hall & Woodhouse Badger Brewery, no condado de Dorset, ao servir uma cerveja ao lado da rainha Camilla.

— Talvez hoje seja um bom dia para afogar algumas mágoas.

O Rei Charles III lamentou a eliminação da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Isabel Infantes / POOL / AFP)

Eliminação nos minutos finais

A Inglaterra esteve perto de voltar a uma final de Copa do Mundo pela primeira vez desde 1966. A equipe abriu o placar no segundo tempo com Anthony Gordon, mas sofreu a virada nos minutos finais após duas assistências de Lionel Messi, convertidas por Enzo Fernández e Lautaro Martínez.

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Com a derrota, a seleção inglesa disputará o terceiro lugar contra a França, enquanto a Argentina enfrentará a Espanha na decisão do Mundial.

Jogadores da Inglaterra lamentam a eliminação da Copa do Mundo de 2026 para a Argentina (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

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