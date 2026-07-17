Fumaça toma região do MetLife e pode ser problema para a final da Copa Autoridades emitem alerta e classificam qualidade do ar como 'muito insalubre'

NEW YORK, NY (EUA) - A final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina ganhou uma preocupação extra para este domingo (19), em Nova Jersey. Desde o meio de semana, Nova York e a região do MetLife estão tomadas por uma névoa seca provocada pela fumaça que se espalhou a partir de incêndios florestais no Canadá.

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A névoa cobre diversas cidades próximas a Nova York, o que levou autoridades locais a emitirem alertas para que os moradores evitem atividades físicas intensas ao ar livre. Nesta quinta-feira (16), era comum ver pessoas pelas ruas usando máscaras de proteção facial.

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O governo de Nova York anunciou que 100 mil delas estão disponíveis em terminais de transporte de todo o estado. Já os Departamentos de Conservação Ambiental e de Saúde emitiram um alerta de saúde para esta sexta-feira (17), para a região oeste de Nova York, onde a previsão é de que a qualidade do ar atinja níveis considerados "prejudiciais à saúde para grupos sensíveis"

Cidade de Nova York está coberta por névoa densa provocada pela fumaça de incêndios florestais no Canadá (Foto: David Ramos / Getty Images via AFP)

O The Weather Channel, por sua vez, classificou a qualidade do ar na região do MetLife Stadium, local da final da Copa do Mundo, como "muito insalubre". A previsão é que o ar se mantenha nessas condições pelo menos até sábado, véspera da partida entre Espanha e Argentina.

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Curiosamente, a possibilidade de chuva para o final de semana é vista como positiva para a final do Mundial, justamente porque ela seria capaz de dissipar a névoa densa e seca que cobre a região.

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