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Fumaça toma região do MetLife e pode ser problema para a final da Copa

Autoridades emitem alerta e classificam qualidade do ar como 'muito insalubre'

PorMarcio DolzanEnviado Especial
17/07/2026 06:55
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Estátua da Liberdade quase some em meio à fumaça que tomou conta de Nova York
Estátua da Liberdade quase some em meio à fumaça que tomou conta de Nova York (Foto: David Ramos/Getty Images via AFP)

NEW YORK, NY (EUA) - A final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina ganhou uma preocupação extra para este domingo (19), em Nova Jersey. Desde o meio de semana, Nova York e a região do MetLife estão tomadas por uma névoa seca provocada pela fumaça que se espalhou a partir de incêndios florestais no Canadá.

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    A névoa cobre diversas cidades próximas a Nova York, o que levou autoridades locais a emitirem alertas para que os moradores evitem atividades físicas intensas ao ar livre. Nesta quinta-feira (16), era comum ver pessoas pelas ruas usando máscaras de proteção facial.

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    O governo de Nova York anunciou que 100 mil delas estão disponíveis em terminais de transporte de todo o estado. Já os Departamentos de Conservação Ambiental e de Saúde emitiram um alerta de saúde para esta sexta-feira (17), para a região oeste de Nova York, onde a previsão é de que a qualidade do ar atinja níveis considerados "prejudiciais à saúde para grupos sensíveis" 

    Cidade de Nova York está coberta por névoa densa provocada pela fumaça de incêndios florestais no Canadá
    Cidade de Nova York está coberta por névoa densa provocada pela fumaça de incêndios florestais no Canadá (Foto: David Ramos / Getty Images via AFP)
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    • O The Weather Channel, por sua vez, classificou a qualidade do ar na região do MetLife Stadium, local da final da Copa do Mundo, como "muito insalubre". A previsão é que o ar se mantenha nessas condições pelo menos até sábado, véspera da partida entre Espanha e Argentina.

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    Curiosamente, a possibilidade de chuva para o final de semana é vista como positiva para a final do Mundial, justamente porque ela seria capaz de dissipar a névoa densa e seca que cobre a região.

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