Tuchel garante permanência na Inglaterra até Euro de 2028: 'Comprometido'
Treinador mantém respaldo da Federação Inglesa após eliminação para a Argentina
Apesar da eliminação para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026, Thomas Tuchel seguirá no comando da Inglaterra. O treinador alemão afirmou estar totalmente comprometido com o projeto até a Eurocopa de 2028, torneio que será disputado em Inglaterra, Escócia, País de Gales e República da Irlanda, e garantiu que mantém o respaldo da Football Association (FA) após a derrota por 2 a 1 em Atlanta.
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A permanência de Tuchel acontece mesmo após as críticas recebidas pelas mudanças promovidas durante a semifinal. A troca para uma linha de cinco defensores depois do gol de Anthony Gordon foi apontada como um dos fatores que contribuíram para a virada argentina. Ainda assim, a entidade inglesa não cogita mudanças no comando técnico e mantém confiança no trabalho iniciado em janeiro de 2025.
— Vamos seguir com o contrato até a Euro em casa. Estou ansioso por isso, embora agora seja difícil olhar tão à frente. Ainda há muito a melhorar e estou muito feliz por continuar esse trabalho. Aproveitei cada dia desta Copa do Mundo — afirmou Tuchel.
O treinador destacou que enxerga margem para evolução da equipe, principalmente na capacidade de controlar as partidas com a bola nos pés, algo que, segundo ele, a equipe demonstra nos treinamentos, mas ainda não consegue reproduzir com frequência durante os jogos.
— Eu disse depois da vitória sobre a Noruega que existe uma diferença entre o que vejo nos treinos e o que mostramos nas partidas. Podemos nos impor mais com a bola e mostrar a qualidade dos nossos jogadores. Ainda sinto que existe um nível extra que precisamos alcançar para conquistar os grandes títulos.
FA mantém confiança no treinador
A FA também demonstrou apoio ao comandante após a eliminação. O diretor executivo da entidade, Mark Bullingham, elogiou o trabalho realizado durante o Mundial e afirmou que jogadores, comissão técnica e funcionários deram o máximo ao longo da campanha.
— É devastador chegar tão perto. Os jogadores e Thomas deram tudo de si, e o elenco, a comissão técnica e toda a equipe trabalharam incansavelmente durante o torneio. Gostaria de agradecer a todos eles — declarou Bullingham.
A federação considera que a Inglaterra enfrentou uma campanha mais difícil do que em torneios recentes, passando por viagens constantes, partidas na altitude da Cidade do México, jogos sob forte calor e um caminho de mata-mata considerado mais exigente.
Tuchel explica mudanças contra a Argentina
Mesmo criticado pela opção de reforçar o sistema defensivo durante a semifinal, Tuchel voltou a defender suas decisões. Segundo o treinador, a mudança para uma linha de cinco aconteceu porque a equipe já sofria pressão antes mesmo das substituições.
— Ficamos passivos dentro da nossa estrutura. Tentei ajudar para que fôssemos mais agressivos na linha de cinco, pressionando mais rapidamente os pontas deles. Incentivamos todos a sair mais para o jogo, mas simplesmente não conseguimos. Perdemos os duelos, recuamos cada vez mais e esse nunca foi o plano.
Para o alemão, o maior problema não foi o esquema tático, mas a incapacidade da equipe de recuperar o controle da posse de bola após abrir o placar.
— Precisávamos voltar a ficar com a bola, porque sem ela você não quebra a pressão nem recupera o controle emocional da partida. Não conseguimos lidar com essa mudança de momento. A posse de bola é fundamental. Talvez isso não esteja no nosso DNA como está no da Espanha, da Argentina ou do Brasil, seleções acostumadas a controlar os jogos dessa maneira.
Foco agora é a disputa do terceiro lugar
Antes de iniciar oficialmente o ciclo visando a Eurocopa de 2028, a Inglaterra ainda disputará o terceiro lugar da Copa do Mundo diante da França, em Miami, às 18h (de Brasília). Tuchel reconheceu que a partida não era o objetivo da equipe, mas afirmou que o grupo precisa reagir rapidamente.
— Nenhum jogador quer disputar esse jogo. Todos entram em uma Copa do Mundo para ser campeões. Mas precisamos reagir. É isso que o esporte de alto nível exige, e é exatamente isso que vamos fazer.
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