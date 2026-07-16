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Tuchel garante permanência na Inglaterra até Euro de 2028: 'Comprometido'

Treinador mantém respaldo da Federação Inglesa após eliminação para a Argentina

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 15:48
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Thomas Tuchel em México 2x3 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
Thomas Tuchel em México 2x3 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)

Apesar da eliminação para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026, Thomas Tuchel seguirá no comando da Inglaterra. O treinador alemão afirmou estar totalmente comprometido com o projeto até a Eurocopa de 2028, torneio que será disputado em Inglaterra, Escócia, País de Gales e República da Irlanda, e garantiu que mantém o respaldo da Football Association (FA) após a derrota por 2 a 1 em Atlanta.

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    A permanência de Tuchel acontece mesmo após as críticas recebidas pelas mudanças promovidas durante a semifinal. A troca para uma linha de cinco defensores depois do gol de Anthony Gordon foi apontada como um dos fatores que contribuíram para a virada argentina. Ainda assim, a entidade inglesa não cogita mudanças no comando técnico e mantém confiança no trabalho iniciado em janeiro de 2025.

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    — Vamos seguir com o contrato até a Euro em casa. Estou ansioso por isso, embora agora seja difícil olhar tão à frente. Ainda há muito a melhorar e estou muito feliz por continuar esse trabalho. Aproveitei cada dia desta Copa do Mundo — afirmou Tuchel.

    O treinador destacou que enxerga margem para evolução da equipe, principalmente na capacidade de controlar as partidas com a bola nos pés, algo que, segundo ele, a equipe demonstra nos treinamentos, mas ainda não consegue reproduzir com frequência durante os jogos.

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    • — Eu disse depois da vitória sobre a Noruega que existe uma diferença entre o que vejo nos treinos e o que mostramos nas partidas. Podemos nos impor mais com a bola e mostrar a qualidade dos nossos jogadores. Ainda sinto que existe um nível extra que precisamos alcançar para conquistar os grandes títulos.

    Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo
    Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

    FA mantém confiança no treinador

    A FA também demonstrou apoio ao comandante após a eliminação. O diretor executivo da entidade, Mark Bullingham, elogiou o trabalho realizado durante o Mundial e afirmou que jogadores, comissão técnica e funcionários deram o máximo ao longo da campanha.

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    — É devastador chegar tão perto. Os jogadores e Thomas deram tudo de si, e o elenco, a comissão técnica e toda a equipe trabalharam incansavelmente durante o torneio. Gostaria de agradecer a todos eles — declarou Bullingham.

    A federação considera que a Inglaterra enfrentou uma campanha mais difícil do que em torneios recentes, passando por viagens constantes, partidas na altitude da Cidade do México, jogos sob forte calor e um caminho de mata-mata considerado mais exigente.

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    Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo
    Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

    Tuchel explica mudanças contra a Argentina

    Mesmo criticado pela opção de reforçar o sistema defensivo durante a semifinal, Tuchel voltou a defender suas decisões. Segundo o treinador, a mudança para uma linha de cinco aconteceu porque a equipe já sofria pressão antes mesmo das substituições.

    — Ficamos passivos dentro da nossa estrutura. Tentei ajudar para que fôssemos mais agressivos na linha de cinco, pressionando mais rapidamente os pontas deles. Incentivamos todos a sair mais para o jogo, mas simplesmente não conseguimos. Perdemos os duelos, recuamos cada vez mais e esse nunca foi o plano.

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    Para o alemão, o maior problema não foi o esquema tático, mas a incapacidade da equipe de recuperar o controle da posse de bola após abrir o placar.

    — Precisávamos voltar a ficar com a bola, porque sem ela você não quebra a pressão nem recupera o controle emocional da partida. Não conseguimos lidar com essa mudança de momento. A posse de bola é fundamental. Talvez isso não esteja no nosso DNA como está no da Espanha, da Argentina ou do Brasil, seleções acostumadas a controlar os jogos dessa maneira.

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    Foco agora é a disputa do terceiro lugar

    Antes de iniciar oficialmente o ciclo visando a Eurocopa de 2028, a Inglaterra ainda disputará o terceiro lugar da Copa do Mundo diante da França, em Miami, às 18h (de Brasília). Tuchel reconheceu que a partida não era o objetivo da equipe, mas afirmou que o grupo precisa reagir rapidamente.

    — Nenhum jogador quer disputar esse jogo. Todos entram em uma Copa do Mundo para ser campeões. Mas precisamos reagir. É isso que o esporte de alto nível exige, e é exatamente isso que vamos fazer.

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    Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo
    Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

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