Estratégia de Tuchel é criticada por zagueiro da Inglaterra: 'Não deveríamos' Marc Guéhi não escondeu o descontentamento com o estilo de jogo do Tuchel

A eliminação da Inglaterra para a Argentina, de virada, foi seguida por críticas à postura defensiva adotada pelo técnico Thomas Tuchel após a equipe abrir o placar. O zagueiro Marc Guéhi demonstrou discordância com a mudança de estratégia, que fez a seleção inglesa recuar e priorizar a defesa na tentativa de sustentar a vantagem. A decisão abriu espaço para a reação argentina, que dominou os minutos finais da partida e garantiu a classificação para a final da Copa do Mundo.

Treinador da Inglaterra, Thomas Tuchel em partida contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

O desabafo de quem sentiu em campo



O defensor Marc Guéhi não escondeu o descontentamento com o estilo de jogo reativo imposto pelo treinador. Em entrevista ao portal The Sun, o jogador afirmou que a seleção inglesa errou ao baixar as linhas e aceitar a pressão argentina em seu próprio campo de defesa. A Inglaterra abriu o placar aos 55 minutos com Anthony Gordon, mas viu a classificação escorrer pelas mãos com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez.

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— Assim que abrimos 1 a 0, parecia que estávamos apenas tentando segurar o resultado, o que, nesse nível, simplesmente não é suficiente, então estou arrasado — disse o zagueiro. — Devíamos ter continuado. Devíamos ter continuado pressionando. Parecia que, assim que marcamos, a mentalidade passou a ser recuar e defender — completou.

Abatido pela eliminação traumática, Guéhi evitou fazer projeções sobre a capacidade da seleção de conquistar o título mundial no futuro:

— Não sei. Não sei. É difícil pensar no futuro neste momento — disse o zagueiro do Manchester City.

O massacre do recuo inglês



Os números da plataforma Opta traduzem o tamanho do desastre tático. Do gol de Gordon, aos 55 minutos, até o gol da vitória albiceleste, marcado por Lautaro Martínez aos 92 minutos (47 do segundo tempo), a posse de bola inglesa despencou para irrisórios 12%, contra 88% de domínio total da Argentina.

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Nesse mesmo intervalo, a disparidade foi avassaladora:

Passes trocados: Argentina 339 x 127 Inglaterra

Finalizações: Argentina 13 x 4 Inglaterra

O goleiro Jordan Pickford, que já havia realizado grandes intervenções, não resistiu ao bombardeio e acabou vazado nas duas principais investidas adversárias.

Mudança tática de Tuchel sob fogo cruzado



O sufoco sofrido pelos ingleses não ocorreu por acaso. O recuo excessivo foi uma escolha direta de Tuchel, que desmontou a estrutura da equipe para montar um ferrolho com linha de cinco defensores (5-4-1), ao promover as entradas de Ezri Konsa, Dan Burn e Nico O'Reilly.

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A alteração gerou revolta imediata em analistas e ex-jogadores. Wayne Rooney, ídolo histórico da seleção e do Manchester United, apontou o treinador como o principal responsável pela queda no clássico mundial.

— As decisões que Thomas Tuchel tomou, temos que ser honestos, nos custaram caro esta noite — disse Rooney. — Se você é um jogador de ataque em campo, está ganhando por 1 a 0 e vê as mudanças que o técnico está fazendo, você perde a confiança; só dá para se safar disso um certo número de vezes. Então você começa a pensar: 'Ah, não, vamos ficar na defensiva por tanto tempo assim; como vamos superar isso? — afirmou o ex-atacante.

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Hoje comentarista, o lendário camisa 10 inglês criticou a postura passiva de abrir mão do protagonismo em um jogo deste tamanho.

— É pânico; é pânico de verdade. Você não pode abrir o placar e depois abrir mão da posse de bola e de qualquer oportunidade de tentar marcar o segundo gol, porque é isso que você quer fazer — completou Rooney.

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