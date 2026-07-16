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Disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo tem premiação? Veja regra

França e Inglaterra se enfrentam neste sábado (18), em Miami, em busca do bronze do Mundial

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
16/07/2026 12:56
Atualizado há 0 minutos
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França e Inglaterra se enfrentam na disputa de terceiro lugar
França e Inglaterra se enfrentam na disputa de terceiro lugar. (Foto: EFE/EPA/ALBERT PENA / Odd ANDERSEN / AFP)

França e Inglaterra se enfrentam no sábado (17) pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo. As duas seleções foram eliminadas nas semifinais por Espanha e Argentina, respectivamente, e, apesar da saída da corrida pelo título Mundial, as equipes ainda têm um prêmio para buscar no confronto.

  • O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, reage durante a partida semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre França e Espanha, no Estádio Dallas, em Arlington.

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    A Fifa desembolsou mais de R$ 650 milhões em premiações para as seleções participantes, o que corresponde a cerca de R$ 3,3 bilhões na cotação atual. O valor é um recorde em toda a história das Copas, que estreou nesse ano o formato com 48 países. Até as quartas de final, as equipes já haviam garantido US$ 54 milhões (R$ 275 milhões) pela campanha e, com a vaga garantida nas semis, o montante aumentou ainda mais.

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    Um país semifinalista garante, no mínimo, US$ 81 milhões (R$ 415 milhões), valor que corresponde ao bônus total pago pela Fifa ao quarto colocado no torneio. Ou seja, o confronto entre França e Inglaterra terá premiação e a cifra aumenta com a conquista do terceiro lugar.

    Dos US$ 81 milhões totais pela campanha do quarto lugar, US$ 27 milhões são apenas pela disputa da partida. No caso do vencedor da partida, que será o terceiro colocado, a Fifa US$ 29 milhões pela vitória, o que totaliza uma campanha de US$ 83 milhões (R$ 423 milhões).

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    FASESCopa 2022XCopa 2026

    Campeão

    US$ 42 milhões

    US$ 50 milhões

    Vice-campeão

    US$ 30 milhões

    US$ 33 milhões

    Terceiro colocado

    US$ 27 milhões

    US$ 29 milhões

    Quarto colocado

    US$ 25 milhões

    US$ 27 milhões

    Eliminados nas quartas de final (5º ao 8º)

    US$ 17 milhões

    US$ 19 milhões

    Eliminados nas oitavas de final (9º ao 16º)

    US$ 13 milhões

    US$ 15 milhões

    Eliminados na 16-avos de final (17º ao 32º)

    NÃO EXISTIA

    US$ 11 milhões

    Eliminados na fase de grupos

    US$ 9 milhões

    US$ 9 milhões

    Orçamento e a arrecadação da Fifa com a Copa

    O planejamento de gastos da entidade

    A Fifa, no relatório divulgado sobre o orçamento do ciclo da Copa entre 2023 e 2026, apresentou um teto de gastos de US$ 3,756 bilhões. Neste planejamento estão incluídos US$ 1,1 bilhão para despesas operacionais da entidade, como US$ 159 milhões para transporte de eventos e US$ 23 milhões destinados aos serviços de arbitragem. Esse número, no entanto, não inclui os custos arcados pelos governos locais, estaduais e federais dos países sedes.

    As projeções de receita bilionária para o ciclo

    A Fifa espera gerar uma receita de US$ 13 bilhões ao longo do ciclo que começou em 2023 e termina logo após a Copa do Mundo de 2026. Desse total, quase US$ 9 bilhões seriam provenientes exclusivamente de 2026, incluindo US$ 3,9 bilhões de direitos de transmissão e mais de US$ 3 bilhões em direitos de hospitalidade e venda de ingressos, de acordo com as projeções do relatório anual de 2024 da organização.

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    Em comparação, o ciclo de quatro anos da Copa do Mundo do Catar de 2022 gerou uma receita total recorde de US$ 7,6 bilhões, segundo a Fifa. Já o Comitê Olímpico Internacional gerou US$ 4,4 bilhões em receita comercial em 2024, coincidindo com os Jogos Olímpicos de Verão de Paris, conforme relatado pelo COI no relatório anual sobre o torneio.

    Bola da final e taça da Copa do Mundo.
    Bola da final e taça da Copa do Mundo - (Crédito: reprodução Fifa)

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