Disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo tem premiação? Veja regra
França e Inglaterra se enfrentam neste sábado (18), em Miami, em busca do bronze do Mundial
França e Inglaterra se enfrentam no sábado (17) pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo. As duas seleções foram eliminadas nas semifinais por Espanha e Argentina, respectivamente, e, apesar da saída da corrida pelo título Mundial, as equipes ainda têm um prêmio para buscar no confronto.
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A Fifa desembolsou mais de R$ 650 milhões em premiações para as seleções participantes, o que corresponde a cerca de R$ 3,3 bilhões na cotação atual. O valor é um recorde em toda a história das Copas, que estreou nesse ano o formato com 48 países. Até as quartas de final, as equipes já haviam garantido US$ 54 milhões (R$ 275 milhões) pela campanha e, com a vaga garantida nas semis, o montante aumentou ainda mais.
Um país semifinalista garante, no mínimo, US$ 81 milhões (R$ 415 milhões), valor que corresponde ao bônus total pago pela Fifa ao quarto colocado no torneio. Ou seja, o confronto entre França e Inglaterra terá premiação e a cifra aumenta com a conquista do terceiro lugar.
Dos US$ 81 milhões totais pela campanha do quarto lugar, US$ 27 milhões são apenas pela disputa da partida. No caso do vencedor da partida, que será o terceiro colocado, a Fifa US$ 29 milhões pela vitória, o que totaliza uma campanha de US$ 83 milhões (R$ 423 milhões).
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Premiação paga por fase na Copa do Mundo
Valores divulgados pela Fifa
|FASES
|Copa 2022
|X
|Copa 2026
Campeão
US$ 42 milhões
US$ 50 milhões
Vice-campeão
US$ 30 milhões
US$ 33 milhões
Terceiro colocado
US$ 27 milhões
US$ 29 milhões
Quarto colocado
US$ 25 milhões
US$ 27 milhões
Eliminados nas quartas de final (5º ao 8º)
US$ 17 milhões
US$ 19 milhões
Eliminados nas oitavas de final (9º ao 16º)
US$ 13 milhões
US$ 15 milhões
Eliminados na 16-avos de final (17º ao 32º)
NÃO EXISTIA
US$ 11 milhões
Eliminados na fase de grupos
US$ 9 milhões
US$ 9 milhões
Orçamento e a arrecadação da Fifa com a Copa
O planejamento de gastos da entidade
A Fifa, no relatório divulgado sobre o orçamento do ciclo da Copa entre 2023 e 2026, apresentou um teto de gastos de US$ 3,756 bilhões. Neste planejamento estão incluídos US$ 1,1 bilhão para despesas operacionais da entidade, como US$ 159 milhões para transporte de eventos e US$ 23 milhões destinados aos serviços de arbitragem. Esse número, no entanto, não inclui os custos arcados pelos governos locais, estaduais e federais dos países sedes.
As projeções de receita bilionária para o ciclo
A Fifa espera gerar uma receita de US$ 13 bilhões ao longo do ciclo que começou em 2023 e termina logo após a Copa do Mundo de 2026. Desse total, quase US$ 9 bilhões seriam provenientes exclusivamente de 2026, incluindo US$ 3,9 bilhões de direitos de transmissão e mais de US$ 3 bilhões em direitos de hospitalidade e venda de ingressos, de acordo com as projeções do relatório anual de 2024 da organização.
Em comparação, o ciclo de quatro anos da Copa do Mundo do Catar de 2022 gerou uma receita total recorde de US$ 7,6 bilhões, segundo a Fifa. Já o Comitê Olímpico Internacional gerou US$ 4,4 bilhões em receita comercial em 2024, coincidindo com os Jogos Olímpicos de Verão de Paris, conforme relatado pelo COI no relatório anual sobre o torneio.
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