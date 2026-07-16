Classificação da Argentina faz SBT disparar na audiência; veja números Argentina enfrentará a Espanha em jogo decisivo, no domingo (19)

A classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo rendeu excelentes índices de audiência ao SBT. No ar durante mais de três horas, a cobertura liderada por Galvão Bueno deixou a emissora na vice-liderança de audiência em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em ambas as praças, a partida decisiva abriu ampla vantagem em relação à Record, terceira colocada entre 15h09 e 18h17.

A faixa de transmissão completa da Copa do Mundo conquistou 5,23 pontos de média em São Paulo, índice 25% superior ao obtido pela Record, que levou ao ar um jornalístico local, uma novela bíblica, dois programas policiais nacionais, um noticiário policial regional e a edição vespertina de seu principal noticioso.

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Classificação da Argentina rende pico de audiência para o SBT (Foto: Shaun Botterill / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Números durante exibição de classificação da Argentina

Considerando apenas o horário em que a bola rolou nos Estados Unidos, das 16h às 18h02, o SBT teve audiência ainda mais expressiva. Neste horário, a emissora conquistou 6,19 pontos de média, com pico de 7,78, índice que supera a média da Record (3,97 pontos) em 56%. O jogo Inglaterra x Argentina deixou o SBT em segundo lugar em todos os confrontos com a programação da terceira colocada.

Das 16h às 16h30, a partida conquistou média de 5,07 pontos, contra apenas 3,22 da novela Jesus, abrindo uma vantagem de 58% na vice-liderança de audiência. Depois, contra a primeira edição do Cidade Alerta, das 16h30 às 17h25, o SBT levou a melhor diante da concorrência por 6,12 a 3,78 pontos, conquistando 62% mais telespectadores do que o programa policial da Record.

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O SBT continuou na dianteira entre 17h25 e 17h29, com a exibição do Jornal da Record. Nesta faixa, Inglaterra x Argentina marcou 6,80, contra apenas 4,59 da edição vespertina do principal telejornal da terceira colocada, abrindo uma vantagem de 48% na comparação com a concorrente. Depois, das 17h29 às 18h, o SBT também conquistou 48% mais público que a segunda edição do Cidade Alerta, derrotada por 7,30 a 4,94 pontos de média.

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Durante o embate com a edição paulistana do Cidade Alerta, Galvão Bueno também conseguiu assegurar a vice-liderança de audiência. No Rio de Janeiro, a transmissão completa da Copa do Mundo também assegurou a vice-liderança de audiência. Foram 4,96 de média na capital fluminense das 15h09 às 18h17, índice 18% maior que o obtido pela terceira colocada, a Record. Assim como em São Paulo, a rede se destacou ainda mais com a bola rolando.

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Depois, durante o confronto com a primeira edição do Cidade Alerta, o placar ficou muito mais elástico a favor do SBT. Das 16h31 às 17h25, Inglaterra x Argentina conquistou 5,84 pontos de média e angariou 66% mais telespectadores que o programa policial da Record, que pontuou apenas 3,53. A vantagem continuou aumentando no embate com a edição vespertina do Jornal da Record, em que o SBT conquistou 81% mais telespectadores (6,22 x 3,45).

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